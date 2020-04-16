Украина вернула 20 человек, на сторону террористов перешло 14

В четверг, 16 апреля, состоялся очередной обмен между Украиной и террористами "Л/ДНР". На подконтрольную Украине территорию боевики передали 20 человек. Взамен Украина отдала 14 человек. Кого именно передали террористам, а кто вернулся на подконтрольную Украине территорию, - проанализировала LIGA.net.

КОГО ВЕРНУЛИ. Утром состоялась первая часть обмена с "ДНР" под оккупированной Горловкой. Украина получила девятерых граждан и отдала 10 человек боевиками. В ходе второй части обмена, который состоялся около Станицы Луганской, Украина вернула 11 человек, а взамен отдала четверых. При этом изначально боевики должны были забрать 18 человек, однако один человек отказался возвращаться в Донецк, а еще трое – в Луганск.

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Ниже приводим полный список тех, кого Украина вернула из плена боевиков.

Из Донецка:

1. Алакоз Александр (гражданский) – информации нет.

2. Гриненко Николай (военный) – служил в 79-й десантно-штурмовой бригаде. В 21 год попал в плен боевиков в январе 2019 года.

3. Илюхин Николай (гражданский) – информации нет.

4. Карась Владимир (милиционер) – в ноябре 2017 года "Верховный суд "ДНР" приговорил его к 10 годам тюрьмы. Осужденному предъявили обвинения в пытках участников "ополчения".

5. Костев Евгений (гражданский) – информации нет.

6. Помеляйко Александр (гражданский) – информации нет.

7. Садовский Александр (гражданский) – информации нет.

8. Сирык Вадим (гражданский) – информации нет.

9. Шайдов Виктор (военный) - попал в плен и незаконно удерживался на временно оккупированной территории Донецкой области с 2019 года.

Из Луганска:

1. Желдак Виталий (гражданский) - удерживался в Славяносербской колонии по обвинению в сборе "разведывательной информации".

2. Можаев Валентин (гражданский) – задержан боевиками в ноябре 2016 года. По версии террористов, якобы был завербован СБУ и собирал сведения военного характера. Имел позывное "Архип".

3. Миронич Сергей (гражданский) – в 2017 году "военный суд "ЛНР" приговорил его к 20 годам лишения свободы за якобы планирование подрыва нефтебазы в Луганске. В "ЛНР" Миронича называют "диверсантом" и утверждают, что он был завербован сотрудниками украинских спецслужб в мае 2016 года.

4. Полозов Николай (гражданский) – в июле 2019 года "Верховный суд "ЛНР" приговорил его к 12 годам тюрьмы за то, что Полозов якобы передал одного из боевиков сотрудникам СБУ.

5. Попова Алевтина (гражданская) - так называемый "суд" боевиков "осудил" ее за "госизмену". Незаконно удерживалась сепаратистами с 2018 года.

6. Русинов Сергей (гражданский) - самый молодой из освобожденных. Боевики отправили его в тюрьму за призывы в соцсетях к единству Украины и критику оккупационной администрации. Его родственники остались на оккупированных территориях.

7-8. Сливка Иван и Александр (гражданские) – братья были задержаны боевиками "ЛНР" в сентябре 2017 года по подозрению в "совершении терактов" в июле 2017 года в Луганске.

9. Табачный Александр (гражданский) - инвалид, ветеран МВД, один из самых старших пленных. Был захвачен боевиками в 2019 году. О спасении просила его жена.

10. Штиль Александр (гражданский) – информации нет.

11. Яковенко Александр (гражданский) – летом 2019 года был приговорен "судом" террористов к 12 годам тюрьмы за сотрудничество с СБУ. Якобы он был завербован украинскими спецслужбами и проводил "тайниковые операции" на территории Луганска.

КОГО ОТДАЛИ. В распоряжении LIGA.net оказался список людей, которых Украина отдала в рамках сегодняшнего обмена.

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1. Астахов Владислав. Боевик "Армии Юго-Востока". Вступил в ряды террористов в 2014 году в возрасте 17 лет. Нес "службу" в районе Новодружеска Луганской области.

2. Васин Олег. Боевик "ДНР" с позывным "Комбат". По версии следствия, в апреле 2014 года участвовал в блокировании колонны Госпогранслужбы и МВД Украины, а также в разоружении военных СБУ и МВД, и содействовал их дальнейшему задержанию террористами. В сентябре 2019 года был приговорен к пяти годам тюрьмы.

3. Гогичаев Эльбрус. Гражданин РФ. Осенью 2017 года был задержан по подозрению в попытке смертельно отравить протестующих возле здания Верховной Рады. Кроме него был задержан Мурат Джимиев, который был выдан России в рамках обмена в сентябре 2019 года.

4. Колос Виктор. В июне 2019 года был задержан сотрудниками СБУ по подозрению в подготовке теракта в Запорожье. По версии следствия, теракт готовился по поручению террористов "ДНР". В качестве вознаграждения Колосу пообещали бесплатное лечение.

5. Лазаренко Алексей. Работал слесарем на Запорожском авиаремонтном заводе Мигремонт. В 2014 году во время пребывания в аннексированном Россией Крыму был завербован российской разведкой. Лазаренко согласился собирать и передевать россиянам сведения военного характера по ремонтным работам самолетов штурмовой авиации Вооруженных сил Украины. В августе 2019 года был приговорен к девяти годам тюрьмы.

6. Ларкин Александр. Был задержан сотрудниками СБУ в марте 2018 года по подозрению в перевозе на подконтрольную Украину территорию элементов самодельного взрывного устройства. По версии следствия, сделал он это по просьбе террористов "ДНР" за 1 000 российских рублей.

7. Погромский Станислав. По версии следствия, с июля 2014 года участвовал в деятельности "ДНР". В конце января 2020 года был задержан украинскими военными в ходе боя в районе Красногоровки Донецкой области.

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8. Скрипник Сергей. Боевик "ДНР". В 2014-2016 принимал активное участие в деятельности террористов под позывным "Жук". В 2014 году охранял мерию Ясиноватой, а в 2015-2016 годах патрулировал этот город и задерживал жителей, нарушающих комендантский час. В окятбре 2018 года был приговорен к девяти годам тюрьмы.

9. Слатов Юрий. Боевик "ДНР" с позывным "Сват". В 2018-2019 годах в роли "старшего стрелка" принимал участие в вооруженном сопротивлении военным ВСУ. В апреле 2019 года был задержан украинскими военными, а в декабре того же года приговорен судом к 8,5 годам тюрьмы.

10. Сустретов Сергей. В мае 2019 года вступил в ряды "народной милиции ЛНР". По данным следствия, получал до 24 000 российских рублей в месяц. Дежурил на боевых позициях в районе Горловки и Дебальцево. В феврале 2020 года был задержан украинскими силовиками.

11. Харитонов Леонид. Россиянин был задержан в августе 2019 года сотрудниками СБУ по подозрению в подготовке диверсии на военном аэродроме в Черкасской области. Химик по образованию.

12. Чигорян Виталий. Боевик из Горловки. С 2016 году воевал на стороне терристов "ДНР", а в августе 2019 года был взят в плен украинскими военными.

13. Яворчук Андрей. Боевик "ЛНР". В 2015 году в качестве "инструктора" тренировал представителей подразделения "Сомали" для несения караульной службы. Был задержан сотрудниками СБУ в апреле 2019 года на территории КПВВ Чонгар. В июле того же года был приговорен судом к восьми годам тюрьмы.

14. Якоб Дмитрий. В январе 2017 года вместе с Святославам Жиренко был задержан сотрудниками СБУ по подозрению в планировании убийства на то время нардепа от Народного фронта Антона Геращенко. Данное дело до сих пор рассматривалось в Оболонском райсуде Киева.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Президент Владимир Зеленский пообещал не останавливаться и продолжить возвращать людей, которые незаконно удерживается на временно оккупированных территориях. Продолжаются переговоры об освобождении тех, кто удерживается на территории оккупированного Крыма и России. При этом те, кто вернулся сегодня, отправятся на двухнедельную обсервацию.

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