Оборона "Жулян". ГБР расследует, генерал Кривонос считает это заказом: детали скандала

ГБР открыло производство об обороне "Жулян". Защищавший аэропорт генерал Кривонос считает это преследованием

Генерал-майор Сергей Кривонос, командовавший обороной киевского аэропорта "Жуляны", заявил, что против него открыли уголовное производство.

"Я ожидаю на днях опроса ГБР. Там определится, что они мне инкриминируют... Они не пошли мне навстречу – я только учусь ходить после сложной операции. Их это не останавливает. Политзаказ требует сделать быстро", – говорит Кривонос в комментарии LIGA.net.

В Государственном бюро расследований (ГБР) утверждают, что расследуют "факты хищения имущества" аэропорта и правомерность приказа повредить ВПП. Банковая скандал пока не комментирует.

Что произошло – коротко рассказывает LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"ОППОНЕНТ ЗЕЛЕНСКОГО". ПОЗИЦИЯ КРИВОНОСА

Кривонос утверждает, что ГБР открыло против него уголовное производство – якобы за "незаконные приказы" во время обороны "Жулян" в феврале-марте.

Генерал, который в 2014 году оборонял аэродром Краматорска и до 2019-го был первым замглавы Сил спецопераций, рассказывает, что прибыл в "Жуляны" 25 февраля, чтобы "ознакомиться с обстановкой".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, после этого он позвонил главкому ВСУ Валерию Залужному – и тот устно приказал командовать обороной столичного аэропорта, а 13 марта якобы подтвердил полномочия генерала указом.

Кривонос, который еще до широкомасштабного вторжения РФ был уволен с воинской службы на фоне его критики в адрес власти, считает, что этот документ свидетельствует о восстановлении на службе.

Во время обороны аэропорта Кривонос, по его же словам, приказал залить машинным маслом и перекрыть техникой взлетную полосу, подготовить периметр к противодесантной обороне. В комментарии LIGA.net он уточнил, что когда прибыл в аэропорт – там никого не было из персонала и охраны.

"Юридически мне не ставилась задача охраны аэропорта. Моей задачей была его оборона и недопущение высадки десанта. За охрану помещений, складов, зданий мы не отвечали. Возможно, что-то вывезли до или после того?" – сказал Кривонос.

29 марта, говорит Кривонос, он узнал от Залужного, что "приказ о зачислении на службу отменен". А 2 августа появилось производство ГБР.

Кривонос в комментарии LIGA.net назвал дело политически ангажированным. Он считает, что все это – по указанию президента Владимира Зеленского из-за критики в его адрес. По мнению генерала, президент считает его политическим оппонентом.

ПОМОГАЛ КАК "ДОБРОВОЛЕЦ". ПОЗИЦИЯ ГБР И ГЕНШТАБА

Производство открыто не против генерала за оборону аэропорта, а "по факту разворовывания имущества", утверждают в ГБР. Следователи проверяют, насколько обоснованными были приказы военным об изъятии транспортных средств и другого имущества аэропорта, говорят в бюро.

Также в ГБР исследуют правомерность приказа о повреждении взлетно-посадочной полосы, поскольку "военной необходимости в этом не было".

В опубликованном журналистом Бутусовым письме ГБР к Генштабу следователь спрашивает, состоял ли Кривонос на воинской службе в начале весны 2022-го и имел ли полномочия руководить обороной "Жулян".

Кривонос утверждает, что с момента ухода его добровольцев из "Жулян" к нему не обращались с претензиями ни аэропорт, ни ГБР: полгода "никаких проблем и обвинений не было". И что ГБР открыло дело в тот момент, когда он восстанавливается после тяжелой операции и "учится заново ходить".

LIGA.net обратилась в пресс-службу "Жулян" с просьбой рассказать, есть ли у них претензии к военным из-за поврежденного во время обороны имущества. Там пообещали ответить позже. На момент публикации ответа нет, мы добавим эту информацию, как только получим.

Кривонос действительно командовал обороной аэропорта по назначению Залужного, но как "доброволец", заявили в Генштабе ВСУ.

Там утверждают, что с 24 февраля по 29 августа генерал на воинской службе не находится и по мобилизации не призывался, а опубликованные им документы – не основание для зачисления на воинскую службу.

В ГШ считают, что заявления Кривоноса в адрес Зеленского не соответствуют действительности и "имеют признаки дискредитации военно-политического руководства" – "неприемлемо во время войны".

Кривонос говорит, что не осуждает Генштаб, поскольку уверен, что это заявление сделано под давлением Банковой. "Они – люди, которые находятся на службе и выполняют распоряжения тех, кто находится сверху. Даже если они с этим не соглашаются", – сказал он.

СЛОЖНАЯ ИСТОРИЯ ОТНОШЕНИЙ КРИВОНОСА И БАНКОВОЙ

Это – не первый скандал между Кривоносом и Офисом президента.

В конце 2020 года он был уволен с должности замсекретаря СНБО после критики идеи Зеленского массово мобилизовать женщин и мужчин в случае агрессии РФ. До этого он утверждал, что в 2018-м советник главы ОП Алексей Арестович "завел на минное поле группу снайперов".

Тогда советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Кривонос "не работал в команде", а "делал громкие политические заявления". Арестович опроверг обвинения, припомнив генералу президентские выборы-2019 и снятие его кандидатуры в пользу Порошенко.

Кривонос с тех пор неоднократно публично критиковал власть. Он говорит, что делал это "объективно" – "подсказывал, что делать", и все его прогнозы по действиям РФ совпали. Сейчас генерал восстанавливается после операции и намерен в ближайшие дни пойти на опрос в ГБР.

LIGA.net попросила Офис президента прокомментировать этот скандал. На Банковой на звонки не ответили, как и на прочитанное сообщение. На момент публикации ответа нет, мы добавим позицию ОП, как только получим.

Читайте также: Интервью | 13 артиллеристов, которые удержали Киев. Рассказ Героя Украины Василия Боечко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.