Обстрел автобуса, закрытие границ и "подвиги" на бактериальном уровне: новости недели

В Харьковской области обстреляли автобус с активистами организации Кивы, КСУ признал неконституционным назначение Сытника главой НАБУ, Зеленский уволил Лунева, Месси заявил о желании уйти из "Барселоны", Украина до конца сентября закрыла границы для иностранцев, Путин приготовился ко вторжению в Беларусь, а ученые говорят, что убиваемые бактерии совершают "подвиги", "крича" соседям об опасности. Обзор LIGA.net .

В Харьковской области обстреляли автобус с активистами организации депутата Кивы

Фото: facebook.com/kivailya

27 августа на трассе вблизи Люботина Харьковской области неизвестные обстреляли микроавтобус с людьми. Четыре человека получили ранения.

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На трассе около Люботина неизвестные автомобилем Mitsubishi заблокировали движение микроавтобуса Mercedes, в котором находились представители организации Кивы, и заставили его остановиться. После этого из Mitsubishi вышли люди и из травматического оружия обстреляли микроавтобус, затем они скрылись на своем автомобиле. В результате четыре человека получили ранения, им оказали медицинскую помощь.

Кива обвинил в нападении членов партии Нацкорпус. Там отрицают свою причастность. Офис генпрокурора открыл дело о покушении на убийство.

Спустя несколько часов 14 нападавших задержали. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что задержанные "с мускулами и без мозгов" стреляли "в таких же, ехавших с политических гастролей".

"Никто не погиб, легкие раны, но каждого из участвующих в этих провокациях ждет жесткая реакция. Политиканам: посеявший насилие - получит по лбу от державы, без политики", - заявил Аваков. Замглавы МВД Антон Геращенко написал, что произошел "конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил".

На произошедшее отреагировал и президент Владимир Зеленский, поблагодаривший полицию за быстрое задержание подозреваемых. Такая эффективность должна стать нормой, отметил президент.