Офис, а не ГПУ. Пять главных фактов о перезапуске прокуратуры

Переименуют, сократят, переаттестуют и будут набирать кадры по-новому. Что надо знать о реформе прокуратуры - LIGA.net объясняет коротко.

ФАКТ ПЕРВЫЙ. ПЕРЕИМЕНУЮТ

ГПУ переименуют в Офис генпрокурора, региональные прокуратуры станут областными, местные прокуратуры – окружными, а военные прокуратуры – ликвидируют. Вместо них создадут Спецпрокуратуру по противодействию преступлениям в сфере нацбезопасности и обороны. Главное отличие – прокуроры будут гражданскими и им больше не понадобится служба в армии. Также предусмотрена возможность создания спецпрокуратур.

ФАКТ ВТОРОЙ. СОКРАТЯТ

Сначала штат прокуратур хотели сократить до 10000 человек, но из финального текста закона эту норму исключили. Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что штат все равно будут оптимизировать после проведения аудита. По его результатам установят, какой штат необходим.

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ФАКТ ТРЕТИЙ. КАДРЫ ПО-НОВОМУ

Согласно закону, в ГПУ должны быть созданы шесть спецкомиссий (пять - кадровых, одна - дисциплинарная). Сейчас есть две комиссии, состав которых утвержден.

Первую возглавил главный военный прокурор Виктор Чумак. В нее также вошли Александр Толочко, Оксана Каплина, Роман Жовнир, Андрей Боровик (исполнительный директор TI Ukraine) и Борис Малышев. Вторую кадровую комиссию возглавил первый замгенпрокурора Виталий Касько. В состав комиссии включен Владимир Бурдин, Максим Пиддубчак, Александр Леменов, Сергей Перникоза и Марина Цапок. Состав остальных комиссий пока неизвестен. Зачем их так много? Авторы реформы хотят, чтобы переаттестация прошла быстро.

После проведения переаттестации будет открыт добор на вакантные должности. В требованиях уберут обязательный прокурорский стаж – достаточно иметь опыт в отрасли права и юробразование. Добор пройдет в два этапа. Первый - тест на знание законодательства в сфере уголовного права и процесса, второй - собеседование. Добором будут заниматься кадровые комиссии. Однако, как сообщили в ГПУ, пока нет утвердженных правил добора.

ФАКТ ЧЕТВЕРТЫЙ. ПЕРЕАТТЕСТАЦИЯ И НОВАЯ ЗАРПЛАТА

Созданные комиссии уже проводят переаттестацию прокуроров всех уровней. В комиссию входят шесть человек: трое от ГПУ и трое от международных организаций (например, Transparency).

Первый этап переаттестации - экзамен на знание уголовного права и процесса (надо набрать 70 баллов из 100). Второй этап - тест на General Skills, определяющий аналитические и оперативные способности. Завершающий этап - собеседование.

По результатам собеседования решается судьба прокурора – решение принимает кадровая комиссия коллегиально большинством голосов. Кто проходит переаттестацию - может получить большую зарплату. По словам Рябошапки, прокурорам планируют повысить зарплату до уровня районных судей – порядка 48000 грн.

Чтобы пройти переаттестацию, прокурорам надо подписать согласие на использование анонимной информации во время собеседования - прокуроров могут попросить прокомментировать любые скандалы или слухи, которы были, например, в медиа. Кто не согласен - сразу увольнение в связи с отказом пройти переаттестацию. По словам члена кадровой комиссии Александра Леменова, анонимные сообщения не будут воспринимать за чистую монету, но "любая информация должна быть проверена дополнительно, включая получение обьяснений на собеседовании".

ФАКТ ПЯТЫЙ. ПРИОСТАНОВКА КДКП

КДКП - это квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров. Она занималась рассмотрением жалоб на прокуроров. Ее работу приостановили до 1 января 2021 года. Теперь жалобы на прокуроров будуд рассматривать спецкомиссии (одна - в Офисе генпрокурора, остальные - в областях).

Зачем ее "приостановили"? Леменов рассказал LIGA.net, что КДКП имела неоднозначную репутацию. "С одной стороны, обычных прокуроров они оценивали объективно. С другой – когда речь шла о политически влиятельных прокурорах высокого уровня (Луценко, Матиос и так далее), то члены КДКП каким-то образом подстраивались под тренд – и не видели нарушений", – подчеркивает Леменов. Он считает, что КДКП времен Луценко ориентировалась "не на нормы права, а на политическую целесообразность".

А В ИТОГЕ БУДЕТ СУД

У реформы есть шанс на успех, считает член спецкомиссии, исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик. В комментарии LIGA.net он сказал, что сама реформа - "это то же самое, что было в 2015 году". "Только сейчас есть воля у Рябошапки", – счиает он. Но если раньше переаттестацию начинали с областей, то теперь - с Киева. Также отличается процесс формирования аттестационных комиссий – ранее комиссии формировались из представителей ГПУ и парламента. "Сейчас трое от прокуратуры и трое людей, делегированных международными неправительственными организациям", – добавил Боровик. Поэтому, по его мнению, у реформы больше шансов, чем было в 2015 году.

По последним данным, ГПУ планирует уволить 218 сотрудников, которые не подписали заявление о переаттестации или написали его в произвольной форме. В результате тестирования отсеялись 197 людей, которые были кандидатами на должности в Офис генпрокурора. Еще 117 просто не явились на тестирование, однако они могут получить второй шанс, если их причина неявки будет уважительной, сообщил LIGA.net Леменов. Таким образом, 315 людей уже подлежит увольнению, что составляет 29% от всего количества прокуроров – 1088 людей.

Однако подводить итоги реформы рано. С одной стороны, по сомнительной причине уволены опытные сотрудники ГПУ, которые с 2014 года занимаются расследованием дел Майдана. С другой стороны, уже отсеяли почти 30% прокуроров, которые не смогли сдать тесты на знание законодательства и непонятно как работали на своих должностях. К тому же, как считает уволенный из ГПУ Сергей Горбатюк, спецкомиссии - вне закона, а значит любой из уволенных сможет оспорить решение комиссии в суде. Он считает, что уволили его незаконно. Вместе с ним из ГПУ выпроводили четырех следователей Горбатюка по делам Майдана и Януковича - не захотели подписать согласие на анонимки. "Это совершенно не касается выяснения профессиональной компетентности. Это показуха", – считает он.

В руководстве ГПУ с этим не согласны. По словам спикера главного военного прокурора Евгении Сливко, в законе есть переходные положения, согласно которым ГПУ выполняет обязанности, пока не создадут Офис генпрокурора. "Не будет так, что мы заснули при ГПУ, а проснулись в Офисе генпрокурора. Этап реформирования продлится несколько месяцев", – отметила она, добавив, что правоту Горбатюка определит суд, если он туда обратится.

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