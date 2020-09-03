Офшоры Суркисов выиграли у ПриватБанка, "в Одессе коронавируса нет". Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня четверг, 3 сентября. Температура от +16 до +28, курс доллара 27.74

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. ВККС, ВСП, КСУ, ВСУ. Словарь, который поможет разобраться в деле главы и судей ОАСК

Если бы мы были журналом, то новая обложка наверняка была бы с Павлом Вовком - президентом Украины. И цитата, конечно: "Вы думали, что мы лохи?". Ну а что? Разве не Окружной административный суд Украины стал подлинной властью, которая решает все в нашей стране? Владимир Зеленский самоустранился и очищать судебную власть не хочет. Наоборот - хочет усилить ВСП, который подстраховал ОАСК и защитил от НАБУ. Слишком много аббревиатур? Тогда прочитайте наши карточки, которые ответят на все вопросы. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Офшоры Суркисов выиграли у ПриватБанка суд на 10 млрд грн

Братья Игорь и Григорий Суркисы празднуют победу в Печерском суде Киева. Теперь они могут получить с Приватбанка $350 млн или около 10 млрд гривень по курсу. Причем $100 млн - проценты по вкладу при ставке 13%..Неплохие условия, которые не предлагают обычным клиентам банков. Да, теперь должна быть апелляция, но нет никаких гарантий, что и там вердикт будет другим. Больше по ссылке.

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Рекомендует Дмитрий Фионик, редактор лаборатории качественного контента. "В Одессе коронавируса нет", или Как курортный город победил эпидемию. Спойлер - плохо

Одесская область в конце августа вышла на второе место в сводках МОЗ по приросту заболевших коронавирусом в день. Несмотря на это, и одесситы, и курортники делают вид, что проблемы нет. Так удобнее.

Сценка из жизни. На одесском пляже “Отрада” – компания из пяти человек. Женщины пьют шампанское, мужчины – пиво. Они слушают музыку из колонки, подключенной к телефону. Мужской голос драматично поет: “Обстановка по кайфу, мы с тобою танцуем, в этом клубе диджей ставит музыку только для нас”. Парень из этой компании предлагает двум девушкам на соседней подстилке шампанское в одноразовом стаканчике.

– А если у тебя коронавирус, и ты из него пил? – спрашивает одна из них.

– И шо? В Одессе главное, чтобы не сифилис, от всего остального здесь иммунитет, – отвечает он." Больше по ссылке.

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