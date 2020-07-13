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Ограничения зарплат чиновников, дело Стерненко и курс доллара. Что надо знать утром

13.07.2020, 09:00
Ограничения зарплат чиновников, дело Стерненко и курс доллара. Что надо знать утром - Фото
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Доброе утро!

Сегодня понедельник, 13 июля. Температура от +13 до +24, курс доллара 26.97

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. И Зеленский молодец

Я часто слышу упреки от околовластных собеседников, мол, вы, журналисты, только критикуете и критикуете, чтобы не сделал, тут же втопчут ниже плинтуса. Ну, не всегда. Например, Зеленский выходит к Раде с очень непопулярным, но здоровым предложением: отменить карантинное ограничение зарплат госслужащим в 47 000 гривен и я готов публично хвалить президента за правильный шаг. Это ограничение - лучшее оружие против любых изменений, праздник коррупционера и опаснее армады российских танков на границе. Продержи его полгода-год и на госслужбе не останется вменяемых и порядочных профессионалов. Рынок сделает своё дело и люди уйдут туда: где их труд ценят справедливо. На их место придут в лучшем случае дилетанты, а в реальности - коррупционеры, вассалы олигархов и путинского режима. Кто для Украины выгоднее, ответ очевиден. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Стерненко: Дело по нападению на меня остановили, заказчика не ищут

Расследование дела о покушении на Стерненко перестали расследовать. Ну или поставили на паузу - что является нормальной практикой и делается, чтобы не закончились сроки расследования. Но в случае со Стерненко, кажется, это не просто практика, а умысел - не искать заказчиков, выделив их в отдельное производство, а ждать, когда же вернется из-за границы сбежавший подозреваемый. А вот расследовать и судить самозащиту Стерненко отсутствие фигурантов не мешает. Каким образом власть собирается демонстрировать справедливость? Или в этом больше нет необходимости - всем все понятно? Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Что с курсом | Зеленский хочет “доллар по 30”, но гривня пока держит 27. Надолго? Прогноз до 17 июля

Гривня на межбанке отыграла часть падения, вызванного уходом Якова Смолия из НБУ и закрепилась у отметки в 27 грн/$. Что дальше - сильно зависит от политики НБУ после назначения нового главы. Станет ли Нацбанк более сговорчивым и поддержит ли заявления президента Владимира Зеленского о "долларе по 30" – вот главная экономическая интрига года. Традиционный курсовой обзор LIGA.net. Больше по ссылке.

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Читайте также: Подъем в 5 утра: зачем так рано вставать и как это может изменить качество жизни

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