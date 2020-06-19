Парламент не смог одобрить программу действия правительства Шмыгаля и назначить министра образования Шкарлета. Главная причина - демарш "слуг"

Слуга народа снова отказала Владимиру Зеленскому. Несмотря на то, что президент лично просил депутатов поддержать и проголосовать по нескольким решениям. Кажется, времена, когда слов Зеленского хватало для принятия любого решения, давно позади. С чем связан демарш "слуг", почему не дали иммунитет Денису Шмыгалю и начали собирать подписи за отставку главы комитета по вопросам образования, и причем тут олигархи – читайте в обзоре LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 18 июня парламент отказался утвердить программу деятельности Кабмина и тем самым предоставить правительству Шмыгаля иммунитет на год. Кроме того, в сессионный зал не вынесли кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки. В обоих случаях виной этому стало отсутствие консенсуса внутри президентской фракции.

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Утром в четверг с фракцией по видеосвязи общался лично Зеленский и просил поддержать и Шмыгаля, и Шкарлета. Однако если раньше просьбы президента хватало для того, чтобы убедить сомневающихся "слуг", то в этот день даже слова Зеленского не смогли изменить ситуацию. За программу Шмыгаля проголосовали 176 из 248 нардепов СН.

"Ничто не мешает этому Кабмину работать без всякого иммунитета. Кабмину Гончарука он не помог. 176 голосов Слуги народа – это не результаты нашей плохой работы. Это результаты работы Кабмина Шмыгаля с марта этого года", - написала в Facebook нардеп от СН Елизавета Богуцкая.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Депутаты Слуги народа продолжают субъективизироваться, говорят LIGA.net три собеседника в руководстве фракции. "В случае с Кабмином вопрос не в конфликте с президентом, а в недоверии к Шмыгалю", - объясняет один из них.

"Депутаты понимают, что политическая ответственность лежит и на них. Они понимают, что в парламенте они благодаря президенту, но нельзя это повторять как мантру", - добавляет второй.

По его словам, в случае с программой Шмыгаля сработали два фактора. Первый – часть фракции наотрез отказалась голосовать за иммунитет миинистру внутренних дел Арсену Авакову. "Когда президент увидел, что голосов не хватает из-за Авакова, он попросил Арахамию передать фракции, что у него есть заявление Авакова и если 2/3 фракции поддержат, то мы его снимем. Но 160 голосов за отставку Авакова в Слуге народа не будет. Максимум 40-50", - говорит собеседник в руководстве фракции.

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Второй фактор – нардепы, лояльные к олигархам Виктору Пинчуку и Игорю Коломойскому (или как их прозвали в СН "группа потребителей"), настроены против и.о. министра энергетики Ольги Буславец и Шмыгаля. "Они видят их как лоббистов ДТЭК и ни при каком бы раскладе не голосовали", - добавляет он.

Кроме того, не голосовала за программу правительства условная группа экс-главы ОП Андрея Богдана. "Группа Богдана устроила демарш из-за обысков у Ваврыша (владельца строительной компании SAGA Development и друга Богдана – ред.). А соучредителем во всех стройках Ваврыша является замглавы фракции Вадим Струневич", - рассказывает собеседник в руководстве фракции.

Публично же "слуги" озвучивают немного другие причины. "Были сомнения, что программу удастся реализовать и кадровые решения нужно будет сделать раньше", - сказал глава налогового комитета Даниил Гетьманцев в эфире телеканала НАШ.

В случае с министром образования также наложилось несколько причин. Во-первых, бекграунд Шкарлета: экс-член Партии регионов и награда от министра образования времен Януковича Дмитрия Табачника. Во-вторых, разногласия в профильном комитете.

Кандидатуру Шкарлета поддержал и предложил лично Зеленский. "Президент пересмотрел слишком много кандидатов. И после каждого из них Сергей Бабак (глава профильного комитета – ред.) говорил "Нет". Президент настолько устал, что после четвертого кандидата начал говорит: "Давай этого назначать. Давай того". А Бабак спрыгивал. И в какой-то момент президент понял, что Бабаку не нужен сильный министр", - рассказывает LIGA.net собеседник в руководстве ОП.

Подтверждает это собеседник LIGA.net в профильном комитете. "Бабак имел огромное доверие от президента. Но то, что пять месяцев не могли подобрать министра, – это вина Бабака", - говорит он. И добавляет: Бабаку было выгодна ситуация, когда он через комитет курирует министерство и в кресле министра образования нет сильного конкурента.

"Шкарлет ему не выгоден. Это министр ректоров, но не его", - добавляет собеседник в комитете. И то, что комитет отказался поддержать кандидатуру Шкарлета, в ОП восприняли как демарш.

В частности, 19 июня член профильного комитета Владимир Воронов начал собирать подписи за отзыв Бабака с должности главы комитета. Всего, по данным LIGA.net, свои подписи оставили около 70 "слуг".

Нардеп от СН Гео Лерос с парламентской трибуны заявил, что главным инициатором отставки Бабака является кум главы ОП Андрея Ермака Николай Тищенко.

"Представитель Велюра в парламенте собирает подписи за отставку председателя комитета Бабака, потому что он отказался поддержать кандидатуру на должность министра образования. Я не понимаю, как можно голосовать за эту "отрыжку Табачника". Это недопустимо", - заявил Лерос.

В свою очередь собеседник в руководстве фракции уверяет, что подписи против Бабака – это исключительно "воспитательный процесс". "Это способ выплеснуть эмоции у людей, которые не согласны с монополией Бабака. Члены комитета узнали, что Бабак ходил к президенту с десятком кандидатов, а сам комитет об этом даже не знал", - разъясняет он.

"Надеемся, что Бабак возьмется за голову и пересмотрит свое отношение с комитетом", - добавляет один из руководителей фракции. И уверяет: лично Бабак не настраивал членов комитета против Шкарлета. "Бэкграунд кандидата сыграл на руку Бабаку", - добавляет он.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Как рассказывают собеседники LIGA.net в ОП, президент расстроился из-за того, что фракция не отреагировала на его просьбу. "Раньше у президента был аргумент, что он придет и уломает на любую авантюру. Теперь этого механизма нет", - говорит один из руководителей ОП.

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"После Кабмина Гончарука не прокатывает, когда можно принести ноунейма и попросить поддержать", - добавляет собеседник в руководстве СН. По его словам, примером этому служит сегодняшнее назначение министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского.

"Абрамовского мы проголосовали 227 голосами "слуг". Его нашел и единогласно поддержал комитет, поддержала фракция и только после этого его привели к президенту. Абрамовский – первый министр, назначенный фракцией СН в полном смысле этого слова", - объясняет собеседник.

В тоже время на случай демарша собственной фракции у Зеленского есть проверенный план Б. По словам главы фракции Давида Арахамии, Кабмин может назначить Шкарлета и.о. министра образования.

Несмотря на то, что собеседники LIGA.net уверяют, что кризиса во фракции нет и вопрос исключительно в персоналиях Шмыгаля и Шкарлета, очень показательна реакция советника Ермака по коммуникациям Михаила Подоляка.

"Правящая парламентская партия иногда заигрывается…Многие нардепы, волею невероятного случая оказавшиеся в парламенте, быстро обнарциссились и стали считать себя единичными творения политического Бога ручной работы…Если ребята не вернутся обратно в разумный мир из своих галлюциногенновых иллюзий и не статут сначала думать, а потом бравировать, все закончится слишком печально", - написал Подоляк в Facebook.

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