Операция "Шлюз". Беларусь и РФ могут направить своих мигрантов в Украину: сколько и когда

С 20 ноября спецслужбы Беларуси и России могут направить толпу подконтрольных им мигрантов на границу с Украиной. СНБО провел экстренное заседание, силовики перебрасывают на украинско-беларускую границу дополнительные войска и спецтехнику.

Может ли Украина оказаться в центре миграционного кризиса и когда, есть ли время подготовиться к прорыву: разбор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Одним из первых о том, что нелегальные мигранты могут атаковать уже украинскую границу со стороны Беларуси, сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Мы осознаем риск того, что если эта (польская) граница будет очень плотной, миграционные потоки могут пройти через Украину. Поэтому мы принимаем меры по укреплению границы по всей длине", – сказал он.

Прорыв украинской границы ближневосточными мигрантами наиболее вероятен в период с 20 ноября по 1 декабря, со ссылкой на данные спецслужб сообщила LIGA.net замглавы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая.

Еще с конца октября в некоторых провластных СМИ России и Беларуси отмечается вброс информации о таком развитии событий.

"Предварительный срок – с 20 ноября. Возможный механизм – до 1000 и больше нелегалов из Брестской области Беларуси через непродолжительный болотистый участок северо-западной границы Украины", – цитирует Безуглая информацию спецслужб.

Участок украинско-польской границы в этом районе слабо оборудован.

"Не исключено, что Кремль в случае дальнейшего скопления беженцев на беларуско-польской границе может воспользоваться именно этой возможностью", – отметила нардеп.

Пока фактов использования РФ и Беларусью украинцев для обеспечения каналов нелегальной миграции нет. Информация о создании Минском условий для трафика нелегалов через Украину в ЕС проверяется.

Спецоперация спецслужб Беларуси и РФ с мигрантами получила название "Шлюз". Подготовка к ней, по данным украинских спецслужб, началась еще в 2020 году. Операция проводится в три этапа.

За организацию трафика мигрантов отвечает Отдельная служба активных мероприятий – спецподразделение погранвойск Беларуси, под кураторством спецслужб РФ. А конкретно: глава КГБ РБ генерал-лейтенант Иван Тертель и его брат, экс-глава ОСАМ Юрий Тертель.

"Мигранты попадают в Беларусь под видом туристов. К схеме привлечены турфирмы Oscartur (офис в Лиссабоне, контролируется спецслужбами РФ) и Joodland (Багдад, контролируется спецслужбами Беларуси). "Туристы" платят 800-1200 долларов", – рассказывает Безуглая.

В схеме задействованы госотели, страховые компании и частные фирмы.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Протяженность украинско-беларуской границы – больше 1000 км. И она практически не оборудована, говорит LIGA.net член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Роман Костенко (Голос): "Считайте, границы практически нет".

По его словам, Украина может получить гигантскую проблему, если туда хлынет поток мигрантов: "У нас максимум, что мы имеем на границе с Беларусью – это перепаханные полосы контроля. Хотя бы такая колючка, как на границе Польши, у нас еще не установлена".

"Просто поля, лесополосы – и разделительная полоса. Обустройства – никакого. Стоят столбики, на этом все. Если РФ и Беларусь перенаправят поток с Польши на Украину, для наших пограничников это будет большой вызов и проблема", – считает Костенко.

Счет идет на часы, добавляет Костенко: "Те люди, которые лезут через проволоку – не субъекты. Их куда отвезут, там они будут и прорываться".

Технически Украина уже не успеет обустроить границу, сожалеет нардеп: "Никак. Максимум, что мы можем сделать – усилить патрулирование и включить особый пограничный режим".

Сейчас Украина экстренно укрепляет границу с Беларусью. К границе стягивают дополнительную технику, пограничников с собаками и беспилотники, говорят в МВД. Силовики заверяют, что ситуация на границе полностью контролируется. И уже даже просчитаны вероятные направления, которыми могут добраться к Украине мигранты.

В СНБО сегодня продумывали алгоритм действий на случай развития такого сценария. Сил и средств будет более чем достаточно, заверил после него секретарь совета Алексей Данилов.

"Все, что необходимо, будет задействовано", – заверил он.

"Все соответствующие ведомства получили указания. И все их будут обязательно исполнять", – говорит Данилов.

Глава МВД Денис Монастырский после совещания СНБО рассказал, что Украина усилит охрану границы с Беларусью: задействуют пограничников и нацгвардейцев. Сегодня были определены участки, наиболее возможные для массового скопления мигрантов.

В приграничные районы в ближайшее время стянут подразделения терробороны, чтобы проверить их и провести учения. В случае негативного сценария ответ украинских силовиков будет четким и жестким, заверил глава МВД, но корректным в рамках закона.

ЧТО ДАЛЬШЕ. 15 ноября ожидается введение пятого пакета санкций ЕС против Беларуси. Это только подстегнет Лукашенко.

Сейчас в Беларусь из ближневосточных стран еженедельно прибывают около 15-17 авиарейсов, говорит Безуглая. Это уже создает перегрузку для гражданского авиапарка Беларуси. При этом увеличение числа мигрантов ожидается на уровне +700-800 человек ежедневно.

Спецслужбы ожидают, что Беларусь достигнет критического показателя в период с 20 ноября по 1 декабря. Он может возникнуть внезапно.

Пока ситуация на границе спокойная, сказал источник LIGA.net в Госпогранслужбе: "Мы не отмечали групп нелегальных мигрантов. Но с учетом ситуации возле Польши, Литвы, Латвии мы должны готовиться".

Подробности подготовки пограничники не сообщают: завтра Монастырский приедет на границу с Беларусью и даст больше информации.

"То, что мы усиливаемся – да. Пока своими резервами, но предусматриваются и другие задействованные силы", – отметил он.

В МВД не под запись говорят, что сценарий с переброской мигрантов к границе с Украиной очень вероятен. "Мы считаем его весьма вероятным", – заявил LIGA.net источник, который занимается вопросами СНБО по границе с Беларусью. Как будут усиливаться – озвучивать не хочет: "Это будет озвучено со временем. Идет план передислокации резервов".

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