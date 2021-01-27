Мини-скандал на рынке социологии: что известно об опросе КМИС, согласно которому рейтинг Зеленского и СН обрушился

КМИС опубликовал свежий опрос: Слуга народа якобы опустилась на четвертое место в рейтинге, а президент Владимир Зеленский хоть и сохраняет первое место, но значительно просел. Зато партия ОПЗЖ – снова в лидерах. Теперь анонимные телеграм-каналы обвиняют институт в фальсификации опроса по заказу Виктора Медведчука.

Как в опросе "забыли" о партии Ляшко, но включили Медведчука, почему скрывают имя заказчика, сколько стоит один опрос (спойлер – недешево) и почему у КМИС в лидеры часто выходит ОПЗЖ: разбор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Социологи КМИС провели свой опрос в телефонном режиме 22 января 2021 года – обзвонили 1005 респондентов в Украине. Согласно его результатам, Зеленский обвалился до 19,8% и лишь немногим уступает в рейтинге Порошенко (15,7%), а третье и четвертое место делят Тимошенко и лидер ОПЗЖ Бойко.

Этот опрос КМИС сильно расходится с данными группы Рейтинг, которая провела похожее исследование 2-4 января в формате face-to-face и опросила 2500 респондентов. По их результатам, три недели назад рейтинг Зеленского составлял 26,2% (на 7% выше).

Аналогичная картина и с рейтингом партий. У КМИС Слуга народа заняла бы на выборах в Раду только четвертое место с результатом всего 11,2%, пропустив вперед ОПЗЖ – 20,7%, Евросолидарность – 15,3% и Батькивщину – 12,6%. А в опросе Рейтинга СН занимает первое место с 21,6%.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. В ноябре 2020 года мы писали, как КМИС делал опрос по заказу Медведчука. Тогда мы обнаружили, что цифры социологов сильно не совпали с опросами других социологических компаний. Формулировки вопросов были "клиентскими". Детально об этом читайте здесь: Скандал с социологами. ОПЗЖ – самая рейтинговая партия? Нет, это не так.

Это уже второй раз, когда их исследование вызывает много вопросов. Мы позвонили в компанию, чтобы получить на них ответы.

Кто заказчик. Гендиректор КМИС Владимир Паниотто отказался называть его LIGA.net: "В соглашении стоит отказ на разглашение этих данных. Кроме тех, кто получает политические гранты, – никто не хочет говорить, кто заказчик". Через Facebook Паниотто отрицает вбросы в ноунейм телеграм-каналах, что он получил $70 000 от Медведчука за первое место ОПЗЖ в опросе: "Заказчик исследования хочет остаться неизвестным. Если бы можно было сказать – было бы очень смешно".

"Я не могу назвать заказчика, но это не ОПЗЖ и не Порошенко – как нас обвиняют. Хотя заказчик представляет именно политический сектор", – сказал LIGA.net замдиректора КМИС Антон Грушецкий. Он утверждает, что заказчик не может повлиять на результаты исследования, только на публикацию. "Нет никакой зрады", – сказал он.

Кто составлял список партий и кандидатов. В опросник КМИС попали партия Шария и полумертвый Оппоблок, но не попала Радикальная партия, которой в декабре этот же институт давал 6%. В нем есть Арсений Яценюк, сразу два лидера ОПЗЖ – Медведчук и Бойко, но отсутствует, например, спикер Дмитрий Разумков. Все это может влиять на финальный результат.

"Начальный список передавался заказчиком, а потом мы его обсуждали и согласовывали окончательно", – говорит Грушецкий. Он объясняет: партия Ляшко была предметом обсуждения, но в связи с ее "тесным сотрудничеством" с Батькивщиной и провалом на выборах в Раду они могут пойти в тесном партнерстве или даже одной колонной. "Списки – это всегда очень чувствительный вопрос и моделирование сценария. Что будет в случае раскола ОПЗЖ? Каким будет рейтинг Зеленского, если Разумков захочет или не захочет участвовать в выборах? Если бы мы не ввели Медведчука, все сейчас были бы очень расстроены позицией Бойко, который подвинул бы Порошенко", – отметил он.

Почему так отличаются опросы КМИС и Рейтинга. Они применяют разные подходы к исследованиям. КМИС говорит, что вопросы о рейтингах задавали в начале анкеты. А списки партий разным респондентам зачитывались в разном порядке.

Служба Рейтинг отказалась объяснять разницу с КМИС. "Мы не комментируем коллег и чужие опросы", – сказал LIGA.net замдиректора службы Любомир Мысив. По словам Мысива, свежий опрос от Рейтинга будет в течение недели, и уже с ним можно будет сравнить опрос КМИС.

Что точнее: face-to-face или опрос по телефону. Разные методы могут давать разные результаты, признают в КМИС. В телефонных опросах отвечают люди более образованные и зажиточные. Какие данные точнее – неизвестно.

Рейтинг опрашивал респондентов лично, а КМИС – по телефону. Грушецкий объясняет это тремя причинами: пандемия, скорость исследования и деньги: "Face-to-face на 2000 респондентов – это порядка 12-16 тысяч долларов, базовый стандарт. Телефонный опрос на 30-50% дешевле".

Почему в опросах КМИС часто лидирует ОПЗЖ. "Да, есть такие обвинения, что мы работаем на ОПЗЖ. Но наш декабрьский опрос, который показал первое место ОПЗЖ, был проведен по заказу Демократических инициатив. Вы же не думаете, что Деминициативы, которые делают свои исследования на западные грантовые деньги, можно заподозрить в работе на пророссйские силы?", – спрашивает Грушецкий. Рейтинг ОПЗЖ он называет закономерным: ниша свободна, они концентрируют электорат юга и востока и подбирают разочарованных в Зеленском.

Мог ли и правда обрушиться рейтинг СН. В КМИС заявляют, что да. Рейтинг СН и Зеленского опускался весь прошлый год. По состоянию на декабрь опросы давали СН около 18-20%. Но в январе произошел ряд важных событий: тарифный скандал – люди получили первые платежки, и локдаун. На часть пророссийского электората могла повлиять норма закона об использовании украинского языка в сфере обслуживания.

Скорее всего, дальше рейтинг Зеленского и его партии стабилизируется и, может, немного откатится назад. Но незначительно.

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ЧТО ДАЛЬШЕ. У КМИС хорошая репутация: LIGA.net оценивала их опросы как доверительные наряду с Центром Разумкова и группой Рейтинг.

"Есть перечень организаций, которые не попадали в скандалы с распространением фейков или это были скорее мелочи. Из известных – КМИС, Центр Разумкова, группа Рейтинг. Можно еще вспомнить Социс, но ее основным заказчиком является Порошенко. Есть институт Яременко, они тоже работают профессионально, но по сути афеллирован с ОПЗЖ. И даже если это профессиональный опрос, он все равно может быть ангажирован", – описывает LIGA.net рынок политический аналитик фонда Демократические инициативы Андрей Сухарина.

"КМИС – это серьезная компания. Известный бренд, которому доверяют основные стейкхолдеры. Мне кажется, тут причина – в расхождениях в методологии. Говорить, что это проплаченное исследование или данные искривлены в чью-то пользу – это не так", – добавил он.

Но если соцопрос КМИС плюс-минус не подтвердится другими исследованиями, это может ударить по репутации всех украинских социологов. Которые и так часто попадают под удар из-за фейковых опросов. В Украине, говорит Сухарина, существует много "непонятных контор", часто даже без офисов или юридической регистрации, которые публикуют такие фейки: 1) чтобы показать, что партия-аутсайдер имеет шансы пройти в Раду, 2) чтобы выбить деньги из спонсоров: смотрите, у нас уже есть 4%, докиньте еще несколько миллионов, и мы покажем все 6%.

"И уровень доверия к уважаемым, адекватным компаниям на этом фоне существенно снижается", – считает он.

Паниотто опасается, что "попытки отрицать невыгодный опрос КМИС лживыми обвинениями" снизят доверие к реальным социологам и добавят возможностей для публикации данных фейковых центров. А доверие к социологам, считает он, нужно для цивилизованной смены власти.

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