Оскар, отказ от Huawei и VR-технологии. Что надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня вторник, 11 февраля. Температура от +1 до +5, курс доллара 24.52.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Мать и дочь пообщались с помощью VR-технологий. Дочь умерла четыре года назад

Вчера были важные новости - инфляции 3,2%, что ниже таргета Нацбанка, Биткойн опять дороже $10 000, ползут слухи об уходе Андрея Богдана из Офиса президента. Но меня целый день не отпускала далекая новость из Южной Кореи.

В эфире телешоу показали встречу в мире виртуальной реальности матери с ее семилетней дочерью, умершей четыре года назад. Это невозможно описать - посмотрите, и досмотреть без слез этот сюжет у вас не получится (хотя, скорее всего, вы, как и я, не знаете ни единого корейского слова). Но суть не в эмоциях. А скорости, с которой будущее из "Черного зеркала" наступило. И вопросах, которые эта реальность обязательно поставит. Например, а сколько стоит встреча с потерянным ребенком, а с родителями, а с любимой/любимым. А почему только короткая встреча, может быть с самыми любимыми людьми надо провести день или два, а может месяц или год, а почему не всю жизнь. "Наверное, это и есть настоящий рай", - это слова, которые произнесла мать, когда вернулась из виртуальной реальности в наш привычный мир. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Слуги народа предложили создать 5 группу ФОП со ставкой 0%

Если верить налоговой, Украину накрывает дух предпринимательства. ФОПов становится больше, они платят больше денег в казну.

Если не верить — можно предположить, что большой (и не очень большой) бизнес еще активнее минимизирует налогообложение благодаря "внутреннему офшору", как называют упрощенную систему налогообложения в народе. Для обеих "групп пользователей" есть хорошая новость. В Украине может появиться еще одно окно возможностей. Для одержимых идеей технологичного бизнеса депутаты монобольшинства предлагают создать пятую группу — с нулевой ставкой единого налога на 9 месяцев. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Хоакин Феникс на Оскаре: Я был мерзавцем и эгоистом

Мы часто выбираем для вас самое интересное и важное. Часто это политика. Почти всегда - экономика. Но иногда хочется найти что-то большее, широкое, важное. Что-нибудь, что будет важно не только этим утром. Послушайте Хоакина Феникса. Наполните свой день смыслом. Доброе утро. Больше по ссылке.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. Британский Vodafone хочет отказаться от оборудования Huawei

Примерно раз в год западные операторы объявляют о том, что скоро откажутся от китайского оборудования Huawei. Ну и как вы понимаете, никто ещё не отказался. Кажется, цена оказа просто слишком велика. В Украине, например, около 50% построено на его оборудовании. Представьте себе отказ, скажем, Киевстара от своих китайских базовых станций и переход на что-то другое. Не могу сейчас представить себе настолько масштабного поставщика, способного обеспечить такой своп. Поэтому будьте уверены, никуда Huawei из Европы не денется. Слишком уже глубоко его корни. Больше по ссылке.

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