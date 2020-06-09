В телах погибших - осколки российской ракеты, а фотографии от Минобороны России слишком похожи на фейк. В Окружном суде Гааги идет второй блок слушаний в деле о крушении Боинга рейса МН17 в небе над Донбассом. Сегодня целый день прокуроры занимались тем, что опровергали российские фейки по поводу сбитого лайнера и выстраивали свою логическую цепочку событий июля 2014 года.

Пока в деле - четверо обвиняемых: бывший полковник ФСБ Игорь Гиркин, бывший подполковник ВС РФ Олег Пулатов, пророссийские боевики Леонид Харченко и Сергей Дубинский. Но следствие продолжается, и обвиняемых может стать больше, вплоть до руководства России.

Как Россия врет о крушении Боинга и что удалось выяснить следствию: LIGA.net собрала семь новых фактов, прозвучавших в суде в Гааге.

У США есть снимки пуска ракеты. Их не покажут, но это не страшно. Вместе с отказом рассекретить спутниковые снимки пуска российской ракеты по МН17 США прислали в суд меморандум с полным описанием этих снимков. Запуск в момент крушения разведслужба США зафиксировала из места примерно в шести километрах от города Снежное.

В том, что информация в меморандуме изложена корректно, лично убедился главный прокурор Нидерландов по борьбе с терроризмом. Ему показали секретные снимки, а он сверил их с описанием в документе и подтвердил аутентичность. И меморандум, и заключение прокурора суд приобщил к материалам дела, то есть это - доказательство.

Кроме США, следователи купили спутниковые изображения у нескольких частных компаний. Через сервис Geoserver был получен ряд изображений, в том числе из Макеевки, датированные 17 июля 2014 года. "На этих спутниковых изображениях может быть виден комплекс Бук на пути к населенному пункту Первомайское", - сказал в суде прокурор Тейс Бергер. Также были приобретены изображения от 18-19 июля с возможного места запуска ракеты, но они не будут использоваться судом из-за низкой четкости.

"Бук" в Донбассе видели несколько свидетелей. Они засекречены для безопасности, но личности каждого известны судье. На карте, которую показало обвинение, желтым выделен маршрут "Бука" и закодированные имена свидетелей, которые заметили его на переброске до Снежного. Каждого из них тщательно проверили: не преследуют ли они свои интересы и совпадают ли их показания с другими данными - фотографиями, записями в соцсетях, сигналами вышек мобильной связи. Поэтому, например, свидетель V-49 на этой карте признан ненадежным, а свидетель V-44, по данным мобильных операторов, не присутствовал в месте прохождения колонны. Их показания не будут приниматься в расчет.

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Следствие нашло хозяина трала, который перевозил "Бук". Как рассказал прокурор, найти его помог номер телефона на трале. Хозяин проходит в деле как свидетель: он утверждает, что авто у него "отжали" днровцы 8 июля 2014 года, еще до крушения Боинга, хотя и дали расписку о "реквизиции" - ее подписал боевик с позывным «Батя». Данные операторов подтверждают, что 8 июля он был на месте "реквизиции".

Следователи проследили весь маршрут российского "Бука" по Донбассу, установлены номера телефонов лиц, которые его сопровождали.

В телах погибших в Боинге - осколки 9M38M1. В теле пилота рейса МН17 и в обломках лайнера нашли уникальные осколки - такие, как в новой российской ракете от ЗРК Бук, сообщил на суде по делу MH17 нидерландский прокурор Тийс Берге.

Анализ и сравнение двух демонтированных ракет Бука - M938 и более новой 9M38M1 - в Украине проводила полиция Австралии. В результате были обнаружены три уникальные осколочные формы - "плитка", "решетка" и "бабочка". "В телах экипажа было обнаружено 29 стальных осколков. Один из них имел характерную форму бабочки. Судмедэксперт обнаружил его в теле капитана экипажа", - сказал Бергер.

В кабине самолета нашли еще один осколок в форме бабочки. Это единственные два осколка среди 370 штук, которые собрали на месте трагедии, с такой отличительной формой. Нидерландский институт судебной экспертизы сравнил фрагменты ракет, собранные после взрыва ракет "Бук" в Украине, и обнаружил, что "было больше сходства с типом 9М38М1 (новые российские ракеты, - ред.), чем с 9М38".

Другие версии отброшены. По словам прокурора, особое внимание уделили трем: взрыв на борту самолета, поражение ракетой класса "воздух-воздух" (на этой версии настаивала Россия, когда говорила, что Боинг сбит украинским истребителем) и ракетой "земля-воздух" из российского Бука. Также исследовалась возможность того, что ракета была выпущена под Амвросиевкой или Енакиево, ни одного свидетеля этому не нашли.

Следствие отбросило все другие версии, кроме основной: установлено, что самолет сбит именно ракетой из российского Бука, выпущенной южнее Первомайского. А взрыв внутри фюзелляжа (версия о бомбе) не мог вызвать наблюдавшихся повреждений и вмятин.

Россия пытается обмануть следствие. По данным обвинения, Россия подсунула следствию снимки Минобороны в очень низком разрешении, которые якобы были сделаны 17-18 июля 2014 года и были должны доказать, что украинский "Бук" покидал базу под Авдеевкой - а значит, мог сбить Боинг. Но на тот момент украинские войска уже не контролировали эту базу.

Прокуроры в суде сообщили, что российские снимки явно неправильно датированы. На фото Google от 16 июля поле - вспаханное, а на российском от 17 июля - нет. Снимок от 18 июля вообще не мог быть сделан, потому что в тот день было облачно.

"Мы годами просили у России исходные материалы этих снимков. Но почему-то только за неделю до начала суда в марте нам ответили, что снимки за 17 и 18 июля не сохранены из-за излишней облачности", - говорят прокуроры.

По их словам, даже распиаренный в росСМИ "авиадиспетчер Карлос", который якобы работал в Украине в то время и "видел" украинские истребители, которые могли сбить Боинг над Донбассом, "оказался мошенником и, по сообщениям СМИ, ему за это платила Россия". "Проплаченные Россией лица распространяют липовые материалы о подоплеке дела МН17", - сказал Тейс Бергер.

В деле уже - 40 000 страниц. И следствие продолжается. Как сказал представитель Украины в судах против России Евгений Енин, в будущем в список обвиняемых могут войти не только исполнители, но и те, кто отдавал приказы, вплоть до военно-политического руководства России. Кого именно - он пока не говорит. "Это очень деликатные вещи. Преждевременное раскрытие фамилий может повредить следствию. Как только следователи соберут достаточно доказательств для сообщения подозрения, мы все узнаем. На весах очень много", - объяснил он LIGA.net.

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заместитель министра иностранных дел Евгений Енин для LIGA.net

Расследование дела о крушении Боинга - очень показательное. И не только в плане перспектив привлечь к уголовной ответственности конкретных персонажей или даже руководство российского государства за нарушение конвенции о финансировании терроризма. Это еще и яркая демонстрация того, как российская сторона использует гибридные технологии в своей информационной войне.

С первых дней трагедии Россия агрессивно продвигала нарратив о том, что Боинг сбил украинский самолет-истребитель. Эта версия не выдерживала никакой критики и была опровергнута при первом же детальном осмотре обломков. Но они не сдавались и продолжали активно распространять свои фейки. Для того мы и пришли в голландский суд, чтобы увидеть справедливость в этом кейсе.

Когда именно это произойдет - сложный вопрос. После представления аргументов обвинением слово получит сторона защиты. И только потом суд приступит к изучению всего массива доказательств, вызову свидетелей и принятию решений.

Вспомните, сколько продолжался в Украине суд по Януковичу по обвинению в госизмене, где ему инкриминировалось подписание обращения к Путину с призывом ввести войска на территорию независимой Украины. Несколько лет.

Только в случае с Боингом мы видим намного более сложную картину преступления. К тому же, российская сторона пытается максимально использовать все сопутствующие объективные и субъективные факторы, чтобы затянуть процесс. Даже карантин. Но каждый судебный процесс все равно имеет свое начало и свой конец.

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