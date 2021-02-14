Отмена допроса Сытника, смерть бойцов на Донбассе и звук древней раковины: новости недели

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НАБУ открыло уголовное дело из-за возможной закупки вакцин по завышенной стоимости

Вакцина CoronaVac от компании Sinovac (фото – ЕРА)

В Национальном антикоррупционном бюро открыли уголовное дело против чиновников Минздрава по статье о злоупотреблении служебным положением.

Как утверждается в заявлении НАБУ, вначале ГП "Медицинские закупки" вело переговоры о поставке вакцин по $3 за дозу, однако этот процесс вручную был остановлен главой МОЗ Максимом Степановым – он поручил начать переговоры о закупке препарата китайской фирмы Sinovac Biotech по "едва ли не самой высокой в мире" цене $17,85.

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Как заявили в Совете общественного контроля при бюро, изначально переговоры велись о поставке вакцины по более низким цене и, более того, находились уже на финальной стадии. В связи с этим Совет обратился к НАБУ с заявлением о необходимости начать досудебное расследование этого факта.

В Совете отметили, что закупку китайской вакцины по цене $17,85 за дозу планировали производить через частную фирму-посредника Лекхим.

Сам Лекхим 9 февраля попросил отсрочить дату первой поставки вакцины от Sinovac на апрель, а также изменить в уже подписанном контракте требования к эффективности препарата – с тем, чтобы его можно было применять не только в тяжелых случаях, но и при легкой форме протекания коронавируса.

Дополнительно в новой редакции соответствующего пункта контракта было убрано требование, что эффективность вакцины должна обязательно подтверждаться публикацией компании-производителя.

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