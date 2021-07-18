Отставка Авакова, открытие границ ЕС и экстремальная жара в Долине смерти: новости недели

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Аваков ушел в отставку, новым главой МВД стал Монастырский

Арсен Аваков (скриншот с видео)

13 июля Арсен Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел.

"Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Честь имею!", – говорится в заявлении.

Написать заявление министра попросил лично президент Владимир Зеленский. "Решение президента было предложить Арсену Борисовичу уйти в отставку, Арсен Борисович принял это решение. Это решение было абсолютно спокойное, взвешенное, оно достаточно давно готовилось, и в узком кругу это было достаточно давно известно", – рассказал заместитель Авакова Антон Геращенко. Сейчас Аваков, по словам его зама, планирует уехать в отпуск. По возвращению он "и дальше будет помогать президенту в том, чтобы беречь Украину и усиливать ее на всех направлениях".

15 июля Авакова уволила Рада. "За" проголосовал 291 депутат. А на следующий день, 16 июля, Рада назначила депутата Слуги народа Дениса Монастырского новым министром внутренних дел. За назначение Монастырского министром внутренних дел проголосовал 271 депутат. Голосов против не было, воздержались 44 нардепа, не голосовали – 32.

Монастырский перед голосованием выступал с трибуны в Раде, его встречали аплодисментами. В речи он благодарил за доверие Зеленского и рассказывал о своем предыдущем опыте. Главным приоритетом своей работы он назвал "обеспечение безопасности граждан и государства", а также "повышение уровня доверия к правоохранительным органам". Он, в частности, пообещал бороться с "ворами в законе", организованной преступностью, наркотрафиком, "правоохранителями, которые используют свои полномочия для обогащения".

О деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Монастырский сказал, что нужно будет смотреть на приговор суда – и потом уже делать выводы.

Монастырский возглавлял в Раде комитет по вопросам правоохранительной деятельности. Во время избирательной кампании 2019 года отвечал за это направление в команде Зеленского – именно президент рекомендовал СН назначить его главой МВД, хоть по Конституции и имеет право вносить в раду лишь кандидатов в министры иностранных дел и обороны.

До политической карьеры работал преподавателем в Хмельницком университете управления и права, юристом, экспертом Украинского института будущего. Также был членом конкурсной комиссии по формированию ГБР. В комиссии он заменил нардепа от Народного фронта Антона Геращенко – заместителя Авакова, когда тот был главой МВД. Кроме того, Монастырский числился помощником-консультантом Геращенко.