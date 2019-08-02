Отставка Богдана. Оценит ли Дональд Трамп юмор команды Зеленского

Вечером 1 августа украинское медиаполе взорвала новость - глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Богдан более 14 часов официально не комментировал сенсацию и только сегодня сказал, что - да, писал заявление, а вот подписывать ли его - решать президенту. Президент Владимир Зеленский заявил, что такие заявления написала вся его команда. Но пока отставки Богдана не планируется. Тем не менее для нее есть основания и связаны они с делом против Игоря Коломойского в США. Почему Америка может хотеть отставки Богдана - LIGA.net объясняет всю историю максимально коротко.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Интерфакс-Украина, Украинская правда, Новое время и TheBabel сообщили об отставке Богдана со ссылкой на источники. "Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания", - написано в заявлении, которое попало в СМИ в слегка обрезанном виде. Даты и подписи Богдана на фото не видно.

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LIGA.net дала эту новость со ссылкой на авторитетное информагентство Интерфакс-Украина. Мы сразу обратилась за комментариями к пресс-секретарю президента, самому Богдану, заместителям. От разных членов команды мы получили противоречивую информацию. Одни говорили: заявление написано, другие - это неправда. При этом Богдан, например, читал сообщения (это видно в мессенджерах), но ничего не отвечал. А вместо опровержений или подтверждений, опубликовал на своей странице в Фейсбуке фотографию мэра Киева Виталия Кличко и подпись: "Бл*дь, скажите уже кто-нибудь, он Андрей или Богдан?". Это стало поводом считать, что вся история - шутка самого Богдана. Позже журналистка Нового времени Кристина Бердинских сообщила, что фото заявления она получила из президентского офиса. При этом свой источник называть отказалась.

Сегодня, 2 августа, информацию об отставке прокомментировал Зеленский: "Мы не держимся за власть. Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, что напишем заявления об увольнении. Если общество или президент почувствуют, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в какой-либо момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку". Заявление Богдана он не подписывал. Офис президента опубликовал видео с комментарием Зеленского, на котором видно, что Богдан и замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко, которого на Банковую привел как раз Богдан, стоят за спиной президента и улыбаются.

Сам Богдан так прокомментировал отставку: "Заявление писал, все писали. Как оно появилось в интернете - не знаю. Может - журналисты-расследователи, может, СБУ, может, провокация каких-то спецслужб".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Если история с отставкой - шутка Богдана, то она может плохо кончится для всех, кто принимал в ней участие. Слухи о возможной отставке Богдана ходят уже вторую неделю. По данным двух источников LIGA.net, знакомых с ходом разбирательств в США по делу об отмывании денег, отставка Богдана – требование американцев.

"Богдан для США - юрист Коломойского, в том числе в рамках американского дела. Проводить встречу Трампа и Зеленского, пока такой человек возглавляет офис президента, было бы рисковано для Трампа накануне выборов в США, так как в деле замешаны деньги американских налогоплательщиков", - рассказал собеседник.

В США, как известно, идет расследование против олигарха Коломойского, юристом которого был Богдан. Суть претензий американцев можно увидеть в иске ПриватБанка против Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова, поданного в мае в суд штата Дэлавер. Суть иска (полный текст которого занимает 104 страницы) пересказал старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд. Цитируя материалы дела, он написал, что конечные бенефициары использовали ПриватБанк "как собственный персональный банк-копилку, в конечном счете похитив миллиарды долларов в ПриватБанке".

Согласно иску, Коломойский и Боголюбов приобрели в Кливленде недвижимость на миллионы долларов и стали ее крупнейшим собственником в этом штате. Кроме того, украинские бизнесмены приобрели несколько ферросплавных заводов США.

Богдан представлял интересы Коломойского в судебных баталиях в Украине, оспаривающих законность национализации Приватбанка (состоялась в декабре 2016-го). Собеседник LIGA.net объясняет, что для американских либеральных СМИ такой связи Богдана с Коломойским, которого обвиняют в США, будет более чем достаточно, чтобы раздуть неимоверный скандал. А скоро выборы... Поэтому администрация Трампа будет избегать любых официальных переговоров на высшем уровне и встречи с руководителями Украины.

К тому же 31 июля Кличко, отставки которого добивается Богдан, сообщил, что встречался в США с адвокатом и другом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. Тот, в свою очередь, еще в мае критиковал назначение главой ОПУ "парня, работавшего адвокатом олигарха, выведшего миллиарды из банка". То есть человек из ближнего круга Трампа почти прямым текстом говорит: Богдан - серьезная помеха в наших отношениях с Украиной.

Почти в одно время с появлением "заявления" Богдана Голос Америки опубликовал отчет "лоббистов Зеленского". Согласно документу, компания Signal Group Consulting получила за свою работу $60 000 гонорара за "поднятие имиджа" Зеленского в период президентской гонки и помощь в организации будущего визита в США. При этом команда Зеленского опровергла наличие каких-либо договоренностей с американскими лоббистами.

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Также два собеседника LIGA.net в партии Слуга народа сообщили, что между Богданом и группой Квартал 95 существует "напряжение". "Юристы, которые обслуживали Зеленского на президентских выборах, сказали, что с Богданом работать на Банковой не будут. Лана Зеркаль именно поэтому и отказалась от должности замглавы ОПУ", - рассказывает собеседник в Слуге народа.

Советник Зеленского и давний бизнес-партнер Сергей Шефир в одном из интервью признался, что Богдан "сложный человек". "Он любит перебивать в разговоре, что мне не нравится. У него такой стиль – давит, настаивает на своем", - отметил Шефир.

Тем не менее, как убеждает источник LIGA.net, Зеленский не очень хочет отставки Богдана. "Они не просто коллеги, а друзья", - рассказал собеседник.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Пока неясно, что команда Зеленского собирается делать. "На Богдана у команды большие планы", - заявил один из высокопоставленных собеседников в офисе президента, комментируя перспективы Богдана. Куда именно может пойти Богдан после ОП собеседник не уточнил, лишь намекнув, что в ближайшее время "придется формировать много новых органов". В частности, один из вариантов - Богдан якобы может получить место в Высшем совете правосудия.

Избранный нардеп от Слуги народа Ольга Василевская-Смаглюк допускает, что вброс о состоявшейся отставке Богдана - это проверка общества, как оно отнесется к отставке или назначению, например, "на должность генпрокурора". Напомним, главным претендентом на эту должность сам Зеленский называл Руслана Рябошапку, который давно знаком с Богданом.

Кто может заменить Богдана на должности главы ОП - пока неизвестно. Нардеп Сергей Лещенко, который ранее открыто симпатизировал партии Зеленского, заявил, что в случае отставки Богдана, его место может занять Иван Баканов, нынешний и.о. главы СБУ. По словам Лещенко, Баканов изначально входил в шорт-лист претендентов на главу ОП и при этом "был вхож к американцам". Кроме того, источник LIGA.net допускает, что после возможной отставки Богдана на Банковую смогут перейти юристы, которые обслуживали Зеленского в ходе президентской кампании.

Пока что это все напоминает неудачную шутку Офиса президента и неудачную игру мускулами администрации Зеленского перед Трампом, которую у американского президента могут не оценить: мы настаивали на отставке, а вы решили пошутить? Ответная "шутка" американцев может стоить Украине больше, чем испорченная репутацию журналистов.

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