Отставка Разумкова, офшоры Зеленского, смерть нардепа и нобелевские премии: новости недели

Разумкова отправили в отставку и заменили Стефанчуком, у Зеленского нашли офшоры, на журналистов "Схем" напали в Укрэксимбанке, Нобелевский комитет вручил премии, цены на газ в Европе приближались к $2000, нардепа Полякова нашли мертвым в Киеве, Труханову и Медведчуку объявили новые подозрения. Обзор LIGA.net .

Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

7 октября 2021 года Верховная Рада проголосовала за отставку спикера Дмитрия Разумкова, вместо него 8 октября спикером выбрали Руслана Стефанчука. Конфликт между Разумковым и командой президента Владимира Зеленского разгорелся из-за законопроекта об олигархах.

Отставку Разумкова поддержали 284 нардепа: 215 из Слуги народа, 20 из Батькивщины, 19 из За будущее, 18 из Доверия, шесть из группы Справедливость в Голосе и шесть внефракционных.

Разумков намекнул на амбиции стать президентом Украины, предположил, что в Раде теперь новая коалиция из Слуги народа и Батькивщины, заявил о причастности к своей отставке руководителя Офиса президента Андрея Ермака и предостерег, что следующим могут уволить Виталия Кличко – с должности главы КГГА.

В Слуге народа отвергли наличие договоренностей с Батькивщиной и намекнули на возможность отозвать у Разумкова депутатский мандат.

Стефанчук, выдвинутый на должность спикера Слугой народа, обогнал в рейтинговом голосовании нардепов из Евросолидарности Алексея Гончаренко и Яну Зинкевич. Избрание его спикером поддержал 261 нардеп: 222 из СН, 15 из За будущее, 18 из Доверия и шесть внефракционных.