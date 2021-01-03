Скандал с КСУ, Украина купила вакцину Sinovac и шоу дронов в Шотландии: новости недели

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Зеленский отстранил Тупицкого от должности – в КСУ назвали указ президента ничтожным

Александр Тупицкий (Фото: Юрий Смирнов/LIGA.net)

28 декабря Офис генпрокурора направил президенту Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности на два месяца. На следующий день Зеленский издал соответствующий указ об отстранении, на что в КСУ заявили, что документ не имеет юридической силы.

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28 декабря Тупицкий не явился для вручения ему подозрения – в качестве причины неявки он назвал семейные обстоятельства. В КСУ заявили, что у главы суда нет причин уклоняться от следствия, а также подчеркнули, что в законодательстве отсутствует такое понятие как "отстранение от должности судьи КСУ".

В ответ на это в Офисе президента отметили, что все было сделано в рамках закона и Офис генпрокурора имел право ходатайствовать перед главой государства об отстранении председателя Конституционного суда – сделать это позволила норма из Уголовно-процессуального кодекса.

В свою очередь, в КСУ перечислили основания прекращения полномочий и увольнения судьи Конституционного суда, отметив, что других оснований в действующих законах и Конституции не предусмотрено.

29 декабря Зеленский издал указ об отстранении Тупицкого от должности сроком на два месяца – чтобы "разрешить конституционный кризис и восстановить справедливость". В ОП подчеркнули, что это не увольнение, а временное прекращение исполнения его полномочий как судьи.

30 декабря охрана отказалась впускать главу КСУ в здание суда – попасть на рабочее место Тупицкий смог только после того, как глава секретариата заказал для него пропуск.

В тот же день на сайте КСУ появилось заявление, в котором указ президента был назван ничтожным, а действия по его изданию – незаконными и такими, которые влекут за собой уголовную ответственность. Судьи КСУ отметили, что никто не обязан выполнять явно преступные распоряжения или приказы.

В Офисе Зеленского отреагировали на это заявление, отметив, что разъяснение на сайте КСУ не несет в себе никаких правовых последствий и что Тупицкий временно лишен своих полномочий, в том числе он не имеет прав созывать заседания в суде.

В Офисе генпрокурора позицию Офиса президента поддержали, назвав заявление КСУ "необоснованным" и заявив, что положения закона о прекращении полномочий или увольнений судей Конституционного суда не охватывают вопрос об их отстранении.

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