Ответ мира на ультиматум России, подозрение Порошенко, эмбрион динозавра: новости недели

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Ответ мира на ультиматум России

Йенс Столтенберг (фото – ЕРА)

20 декабря США заявили, что в ответ на список требований России по "гарантиям безопасности" в Европе, готовят собственный список, в котором перечислят действия РФ, которые вызывают обеспокоенность.

Неделей ранее РФ выдвинула ультиматум США и НАТО: потребовала у Альянса отказаться от расширения на восток и от военного сотрудничества с Украиной, и пригрозила "военными шагами" в случае несогласия.

В Белом доме подчеркнули, что разговоры США с Россией о безопасности в Европе должны проводиться с участием европейских союзников и партнеров, в том числе с Украиной.

В то же время, по данным The Washington Post, администрации президента США Джо Байдена рассматривают планы по предоставлению оружия и другой поддержки украинским военным для сопротивления возможному вторжению армии РФ, в том числе – поддержку повстанческих групп на случай свержения Россией украинского правительства или оккупации значительной части территории Украины.

По данным Financial Times, западные страны отвергают почти все требования "гарантий безопасности" России, но не хотят прямо отказывать РФ, чтобы сохранить окно для диалога и снизить напряженность у границ Украины.

Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что некоторые предложения России явно неприемлемы.

21 декабря государства Северной Европы в совместном заявлении выразили встревоженность активностью России вблизи украинской границы и поддержали Украину. Министры обороны Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции отдельно подчеркнули, что отвергают понятие "сфер влияния", которое в своей политической риторике постоянно использует Кремль.

В тот же день страны Балтии сообщили о готовности в случае необходимости оказать Украине очень быструю военную и невоенную поддержку, а канцлер Германии Олаф Шольц заявил президенту России Владимиру Путину о срочной необходимости деэскалации напряженности у границ Украины.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок назвала ситуацию на границе Украины и России "критической", но настаивает, что "Россия – часть общеевропейского дома" и необходимо найти дипломатический путь предотвращения эскалации.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что речь идет о безопасности всей Европы, поэтому Россия должна отвести свои войска от границы с Украиной и не пытаться стереть более 20 лет истории европейской истории, требуя возврата к ситуации в 1997 году, когда начался процесс расширения НАТО за счет стран Центральной и Восточной Европы.

В Великобритании назвали риторику России против Украины и НАТО агрессивной и подстрекательской и осудили ее, предупредив о последствиях вторжения – серьезном ущербе интересам и экономике России.

23 декабря в США заявили, что готовы к проведению переговоров с Россией о "гарантиях безопасности" в январе 2022 года – в двустороннем и многосторонних форматах. Белый дом заявил Кремлю, что прогресс на этих переговорах может быть достигнут только в условиях деэскалации, а не эскалации.

На следующий день в Вашингтоне отметили, что США могли бы согласиться с некоторыми предложениями России по "гарантиям безопасности", но не по вопросу НАТО.

26 декабря стало известно, что генсек Альянса Йенс Столтенберг планирует провести 12 января заседание Совета Россия-НАТО.