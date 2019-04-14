Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
14.04.2019, 21:05
Папа удивил мир, черная дыра, отрыв Зеленского: новости недели

Победа Ломаченко, арест Ассанжа, черная дыра, отрыв Зеленского, актер "Сватов" в Крыму, увольнение Семочко, вездные войны", двойной военный переворот в Судане, папа римский удивил мир, запрет на лося. Обзор LIGA.net

1/10

Победа Ломаченко

Василий Ломаченко (фото - скриншот с видео)

13 апреля украинский чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) победил британца Энтони Кроллу (34-7-3, 13 КО) в обязательном поединке и защитил пояс WBA.

Бой завершился нокаутом в четвертом раунде. Ломаченко нанес хук справа в голову - и британец упал лицом вперед. До этого в третьем раунде Кролла побывал в "стоячем" нокдауне у канатов.

Ломаченко вызвал на бой американца Майки Гарсию.

Последний удар обернулся для украинца травмой правой руки. Сначала он думал - перелом. После МРТ выяснилось, что кость просто вывихнута - ее вправили и наложили гипс на три недели. На ринг Ломаченко вернется, предположительно, в сентябре. Хрупкие кости - проблема боксера еще со времен любительских боев.

1 2 3

Журналист LIGA.net
Галина Попцова
Отправить:
Распечатать:
Теги: новости недели, порошенко, Ломаченко, wikileaks, черная дыра, Судан, выборы-2019, Джулиан Ассанж, Зеленский, кролла
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
"Не останавливаться": венесуэльцы требуют отставки Мадуро
Мир "Не останавливаться": венесуэльцы требуют отставки Мадуро
"Обнаглели": Лукашенко обиделся и сравнил действия РФ с санкциями
Мир "Обнаглели": Лукашенко обиделся и сравнил действия РФ с санкциями
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Крылья Коломойского. Куда полетит МАУ при президенте Зеленском
Транспорт Крылья Коломойского. Куда полетит МАУ при президенте Зеленском
Транспорт
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 