Папа удивил мир, черная дыра, отрыв Зеленского: новости недели

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Василий Ломаченко (фото - скриншот с видео)

13 апреля украинский чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) победил британца Энтони Кроллу (34-7-3, 13 КО) в обязательном поединке и защитил пояс WBA.

Бой завершился нокаутом в четвертом раунде. Ломаченко нанес хук справа в голову - и британец упал лицом вперед. До этого в третьем раунде Кролла побывал в "стоячем" нокдауне у канатов.

Ломаченко вызвал на бой американца Майки Гарсию.

Последний удар обернулся для украинца травмой правой руки. Сначала он думал - перелом. После МРТ выяснилось, что кость просто вывихнута - ее вправили и наложили гипс на три недели. На ринг Ломаченко вернется, предположительно, в сентябре. Хрупкие кости - проблема боксера еще со времен любительских боев.