"Партия должна быть секси". Шесть итогов съезда Слуги народа

Как избирали нового лидера и почему "жертвы турборежима" были против - коротком рассказывает LIGA.net.

НОВЫЙ ДОМ. История взаимоотношений Слуги народа и КВЦ Парковый уже успела набрать определенный бэкграунд. Именно здесь Владимир Зеленский организовал свой штаб в день президентских выборов, а партия - на парламентской кампании. Именно здесь проходят заседания наибольшей фракции в истории украинского парламентаризма. И именно сюда команда Зеленского планировала перевезти Офис президента. Однако не срослось. Зато получилось у партии.

Сейчас в Парковом завершают последние приготовления к полноценному переезду структуры СН. Руководство и большинство персонала партии уже второй месяц как работают с видом на Днепр, а с Парковым подписан долгосрочный договор аренды. "Проживание" Слуге народа обходится в несколько миллионов гривень в месяц.

Поэтому сегодняшний сьезд можно воспринимать как своего рода новоселье. Только вместо кошки первыми решили запустить журналистов.

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НОВЫЙ ЛИДЕР. Ротация главы партии ни для кого не была сюрпризом. О том, что Дмитрий Разумков уйдет с должности председателя СН, было понятно сразу после его избрания спикером. Так же было понятно и с кандидатурой нового главы партии – Александра Корниенко. В воскресенье его безальтернативно избрали на эту должность.

"Чтобы партийный лифт качественно работал, партия должна быть секси для кандидатов, должна возбуждать. Если мы растеряем рейтинг, мы не станем возбуждать кандидатов", - заявил Корниенко на съезде, комментируя планы партии по подготовке к местным выборам и привлечению новых лиц.

УСТРАИВАЕТ НЕ ВСЕХ. Перед голосованием за кандидатуру Корниенко слово попросил нардеп-мажоритарщик от СН Антон Поляков. Тот самый, который недавно начал сбор подписей в Раде за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Нардеп сообщил журналистам, что кандидатура Корниенко не согласовывалась со всеми депутатами от СН.

Ему также не понравилось, что сначала съезд избрал нового главу - и только потом принял в ряды партии новых членов. "Нас 254, мы же команда, мы же одно целое. Почему тогда вы сами приняли решение и после этого формально провели съезд?!" - заявил Поляков. Кроме того, по его словам, среди тех, кто голосовал за Корниенко, есть люди, которые "продавали округа на парламентских выборах".

Собеседники LIGA.net в руководстве фракции не особо хотят говорить о Полякове и его заявлениях. "Поляков – это жертва турборежима", - иронизирует один из руководителей СН.

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НОВЫЕ ЧЛЕНЫ. На съезде также рассмотрели и одобрили заявления 27 человек (в основном – народные депутаты от СН) о вступлении в ряды партии. После этого членами партии являются около 70 депутатов от Слуги народа. Корниенко надеется, что остальные подтянутся к партии в скором будущем. Среди новых членов партии - Давид Арахамия, Александр Дубинский, Максим Бужанский, Александр Куницкий, Николай Тищенко.

НЕ БЕЗ КОЛОМОЙСКОГО. Многие могут удивиться, зачем Дубинский, который периодически критикует Слугу народа, решил вступить в ее ряды. Даже сегодня он опоздал на съезд, а когда зашел в зал, начал записывать видео с Тищенко и громко смеяться. И это все происходило во время выступления Корниенко, который рассказывал о светлом будущем партии.

Дубинский, который недавно запустил свою авторскую программу на телеканале 1+1 олигарха Игоря Коломойского, объяснил свое членство так: "Я хочу находится в политсовете партии, потому что распределение партийных ячеек перед местными выборами будет очень важно. Этот процесс должен быть прозрачным".

Дубинский также во время съезда задал прямой вопрос Корниенко, когда будут определяться с руководством областных ячеек. Глава партии ответил, что этот вопрос будет решен через два месяца на следующем этапе съезда, поскольку нужно завершить подготовку новой редакции устава.

БЕЗ ГЛАВНОГО СЛУГИ. В анонсе съезда на мероприятии заявлялись представители Офиса президента. Корреспонденту LIGA.net не удалось встретить ни одного из них. Корниенко сообщил, что приглашения в ОПУ направлялись, но почему Зеленский и его команда проигнорировали сьезд - он не знает. Из топ-персон был только спикер парламента Дмитрий Разумков.

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