Партия Санду получает монобольшинство, миллиардер в космосе. Что надо знать утром

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Партия Санду получает монобольшинство в парламенте Молдовы – обработано 99,44% протоколов

Россия потеряла Молдову. На выборах в парламент сокрушительно побеждает партия Майи Санду.

В Молдове пророссийские проекты проиграли выборы в парламент. Все ставки Кремля прогорели. Не помогли ни денежные вливания Дмитрия Козака, ни компромат главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.

Официальные данные ЦИК после обработки 99% протоколов: партия Санду – 52,4%, коммунисты – 27,3%, Шор – 5,7%.

В парламенте Молдовы 101 место. Для формирования власти и принятия решений нужен 51 голос. И у Санду уже монобольшинство.

Учитывая, что победитель заберет и большинство голосов тех, чьи партии не преодолели барьер – монобольшинство партии Санду может получить конституционное количество мест.

Это значит, что Россия полностью теряет влияние на Молдову. Вся российская пропаганда круглосуточно рассказывала о скорой победе коммуниста Додона, дорогого друга Кремля.

Козак, архитектор проекта "Приднестровье", тоже проиграл. Нарышкин, глава СВР РФ, тоже проиграл – весь компромат и российские деньги не дали результата. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Миллиардер Ричард Брэнсон полетел в космос. И раньше основателя Amazon. 5 фактов о событии

Пока футбольные сборные Англии и Италии готовились к финалу Евро-2020, на другой стороне Атлантики происходило не менее значимое событие. С космодрома в Нью-Мексико в небо поднялся аппарат VSS Unity, в числе четырех пассажиров на нем находился британский миллиардер Ричард Брэнсон. Для него это был не просто полет, а презентация возможностей его собственной компании Virgin Galactic.

Брэнсон застолбил за собой статус пионера космического туризма, но легкой жизни у него не получится. Всего через девять дней в такой же демонстрационный полет собирается основатель Amazon Джефф Безос. В следующем году отправить туристов в космос намерена SpaceX Илона Маска. Брэнсон успел приземлиться аккурат к началу футбольного финала. Но сборная Англии не порадовала британца. Победу после дополнительного времени и серии одиннадцатиметровых отпраздновали итальянцы. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, керівниця редакції LIGA.Life. Чи можна одній людині щепитися різними вакцинами проти ковіду: що про це зараз каже наука

Дискусія про те, чи можна першу дозу протиковідної вакцини вколоти одного виробника, а другу – іншого, в Україні набирає обертів. Причини дві: страх, що вакцини закінчаться і не буде чим робити другу дозу, і обіцяні поставки Файзера, на які поглядають українці, які кололи першу дозу CoronaVac або AstraZeneca. Тому ми переклали і переказуємо думки іноземних експертів з цього приводу. Більше за посиланням.

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