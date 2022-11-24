Patriot для Украины. Что предлагает Польша и как это ПВО поможет в войне с Россией

Топ-политики Польши просят Германию поставить Украине системы ПВО Patriot, которые предлагались самим полякам. В Вооруженных Силах Украины положительно оценили такую идею, но пока нет реакции ни Берлина, ни Вашингтона – производителя комплексов.

"У Patriot – серьезная дальность, они способны поражать баллистические цели, – говорит LIGA.net генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. – Нужно начать, и дальше процесс пойдет. Вспомните, американцы сперва сомневались, давать ли нам ПЗРК Stinger, а сейчас дают NASAMS".

Что говорят о Patriot для Украины, как его использовали на реальной войне и поможет ли это против российских ракет – коротко на LIGA.net.

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ОТДАТЬ PATRIOT В ПОЛЬЗУ УКРАИНЫ. ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ПОЛЯКИ

Сразу три польских топ-политика предложили передать Украине две батареи ПВО Patriot: глава правящей партии ПиС Ярослав Качиньский, министр обороны Мариуш Блащак и премьер Матеуш Моравецкий.

Они предлагают батареи, которые Германия хочет дать самой Варшаве после падения ракеты на польской территории 15 ноября. Польша готова разместить эти системы на западе Украины.

Украинские политики давно просят Patriot – и идею Варшавы уже приветствовали в ВСУ. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Patriot могут укрепить украинскую ПВО и защитить Европу на подступах.

Это первая инициатива с комплексами Patriot, которая исходит не от Украины, а от руководства стран-партнеров. В Минобороны Германии заявили, что этот вопрос надо обсудить с союзниками по НАТО.

Но еще не было реакции США: а Patriot – это американская система, и для ее поставок нужно согласие Вашингтона.

С БОЕВЫМ ОПЫТОМ, НО НЕ ПАНАЦЕЯ. ЧТО ИЗВЕСТНО О PATRIOT

Комплексы Patriot разработаны компанией Raytheon, впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Их сделали для замены основных систем ПВО армии США – Nike Hercules и Hawk.

Patriot модернизируется и состоит на вооружении более 10 стран, в частности США, Израиля, Германии, Испании. Его роль – защищать от воздушных и ракетных угроз в составе интегрированной системы ПВО.

В зависимости от модификации этот комплекс ПВО способен прикрывать радиус 100+ км, а баллистические ракеты – сбивать в зоне 15-20 км. Потолок высоты – 20+ км, скорость – 5000 км/ч.

"Patriot может сбивать баллистические ракеты. Но не все и не полностью – то есть, это неполноценная ПРО, – объясняет LIGA.net Игаль Левин, офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик. – Он бьет до 150 км (по самолетам, крылатым ракетам. – Ред.). Это очень много. Это хорошее ПВО, которое достает и на большие высоты".

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Patriot применялся при войнах в Персидском заливе (1991), Ираке (2003), Сирии (с 2014) и Йемене (с 2015). В частности, их использовали для защиты от иракских баллистических ракет Р-17 (Скад).

По словам аналитика, во время войны в Персидском заливе Израиль применял более ранние версии Patrtiot. Комплекс показал средние результаты – и часть иракских ракет тогда прошли.

"Это хороший комплекс, но его нужно применять с другими средствами ПВО, – объясняет Левин. – Все-таки это комплекс прошлого века. Израиль разработал свои системы, такие как Arrow, как раз в силу того, что Patriot не являются панацей".

После эффективности около 60% в Иракской войне был улучшен и сам Patriot, говорит LIGA.net генерал-лейтенант в отставке, экс-замглавы Генштаба по вопросам Воздушных сил.

Модификацию PAC-2 заменила PAC-3, которая является самой новой. Согласно справочнику НАТО, противоракета новой версии нацелена на уничтожение боеголовки вражеской ракеты, а не просто взрывается рядом с ней в надежде поразить осколками. PAC-3 способны справиться и с современными российскими ракетами, говорит Романенко.

ЗАЧЕМ НАМ PATRIOT: ЧТО СБИВАТЬ И КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Существует два типа воздушных целей, объясняет Романенко. Аэродинамические – самолеты, крылатые ракеты, вертолеты, БПЛА. И баллистические – поднимаются перед заходом на цель, резко пикируют и на гиперзвуковой скорости бьют почти по вертикальной траектории.

По словам генерала, поставленные Украине NASAMS и IRIS-T – эффективны, но работают по аэродинамическими целям. А Patriot PAC-3 мог бы сбивать баллистические ракеты – "Искандер", "Кинжал" и "Циркон" (в этом году планируется их установка на подлодки).

Украинская разведка предупреждала и о возможных поставках России иранских баллистических ракет.

Однако не стоит думать, что размещение Patriot в западной части Украины полностью "закроет небо" над Львовом, Ужгородом, Ивано-Франковском или другими городами, объясняет Левин: "Ничего не закроет полностью. Любое ПВО пробивается, в том числе и Patriot".

Но Украине нужно насыщать ПВО, говорит Романенко. Если с аэродинамическими целями могут работать старые Hawk, то для баллистических нужны Patriot или европейские SAMP-T.

Для Украины важно и само начало работы с такими комплексами.

"Нам нужно идти хотя бы на размещение Patriot в западной части страны, – объясняет Романенко. – Нужно начать – и дальше процесс пойдет. Вспомните, американцы сперва сомневались, давать ли нам Stinger (переносной "партизанский" комплекс для стрельбы с плеча, – ред.), а сейчас дают NASAMS".

Patriot – сложная система, обучение может занять от нескольких месяцев до полугода, говорит генерал. Но украинцам надо научиться лишь эффективно ее применять и эксплуатировать – для технического обслуживания с систем можно снимать целые блоки.

Еще вопрос – объединение Patriot c имеющимися в Украине комплексами ПВО. Интегрированная система ПВО должна обеспечивать обмен информацией между средствами выявления, командными пунктами и средствами поражения, объясняет генерал.

По словам Романенко, у советских и НАТОвских комплексов ПВО – разные системы управления. Но к советским постепенно заканчиваются ракеты, а западных – поставляют Украине все больше.

"Казалось бы, нам поставляют разные системы от немцев, испанцев американцев и других, – говорит генерал. – Но все они говорят на одном "языке", и сразу были созданы под НАТОвскую систему. Нам нужно продолжать автономно использовать советские системы и брать новые, западные, с их автоматизированной системой управления".

Поставить Украине Patriot – выгодно для поляков после инцидента в Пшеводове, отмечает Романенко. И это надо использовать.

"Одно дело – сбивать ракеты на своей территории. Другое – завезти к нам и уничтожать цели еще дальше от границы, – отметил генерал. – Им это выгодно. Раз так сложилось, то надо уже использовать этот момент".

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