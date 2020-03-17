Часть Слуги народа просит Владимира Зеленского пересмотреть инициативы Андрея Ермака по минским переговорам. К чему это может привести

Пятниця, 13 марта, стала если не черным, то явно неприятным днем для Владимира Зеленского. Более 50 депутатов его фракции подписали открытое обращение, в котором призвали президента пересмотреть подписанные 11 марта в Минске договоренности. После чего многие начали говорить о возможном расколе внутри Слуги народа. LIGA.net решила разобраться, что случилось в президентской фракции, при чем здесь глава ОП Андрей Ермак и выборы мэра Киева.

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА. 13 марта Зеркало недели опубликовало скриншоты подписанных в Минске документов. Согласно ним, предлагается 25 марта принять решение о создании консультативного совета в рамках ТКГ, в который войдут по 10 представителей от Украины и "ОРДЛО". При этом Россия будет в этом совете в качестве наблюдателя. Это вызвало бурную реакцию не только в украинском обществе, но и среди депутатов от Слуги народа.

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Около 17:00 нардепы от СН Никита Потураев и Егор Чернев опубликовали вышеупомянутое обращение. В нем "слуги" призвали Зеленского дать поручение переговорщикам и представителям в ТКГ вернуться в рамки законодательства Украины.

"После материала Зеркала недели в групповых чатах СН начали писать депутаты: "А что это такое?" и "Как на это реагировать?". Мы с Александром Ткаченко набросали основные позиции и попросили подключится Богдана Яременко. Тот сделал текст, в который я внес политические правки. А далее пошла цепная реакция. Я отправил Егору Черневу, он еще кому-то и так далее", - рассказывает LIGA.net один из инициаторов заявления Потураев.

Перед публикацией Потураев попросил взглянуть на текст руководство фракции. "Арахамия предложил сначала встретиться с Ермаком в шесть часов вечера. Я говорю: "Люди рвут и мечут, а злопыхатели кричат, что мы преступники и сдаем Украину. Я не против встретиться, но считаю, что заявление никого не подставляет. И считаю, что правильно запостить его сейчас", - добавляет нардеп.

Как рассказал LIGA.net собеседник в руководстве ОП, просьбу не публиковать заявление до встречи с Ермаком Арахамия получил лично от Зеленского. "Потураев предложил этот флеш-моб с одновременной публикацией, чтобы журналисты искали, кто еще подписал. Чтобы это было медийно красиво", - отметил LIGA.net один из руководителей ОП.

У нас все-таки парламентско-президентская республика и мы должны не с новостей узнавать о болезненных для страны вещах

После 18:00 подписанты встретились с Ермаком. По словам нардепа Виталия Безгина, на встрече присутствовало около 20 нардепов. "Общались около двух часов. Мы очертили красные линии. Ермак заверил, что разделяет наши позиции. К Ермаку был вопрос: остаемся ли мы все на постулате, что Россия – агрессор, и переговоры мы ведем с агрессором, а не с главарями ОРДЛО. Он эти тезисы подтвердил", - рассказал LIGA.net Безгин. По его словам, больше всего обсуждалась вопрос представителей ОРДЛО в совете, и участники встречи "нашли общую позицию".

На вопрос, почему нардепы сначала не встретились с Ермаком, а уже потом бы выступили с заявлением, Безгин ответил, что в этой истории сработал "эмоциональный предохранитель". Несмотря на то, что президент ответственен за государственную безопасность и международную политику, и мы все обязаны ему тем, что попали в парламент, у нас все-таки парламентско-президентская республика и мы должны не с новостей узнавать о болезненных для страны вещах", - отметил нардеп.

По словам Потураева, на встрече Ермак говорил о том, что в минских соглашениях есть "паршивый" пункт, согласно которому Украина должна согласовать законы с представителями ОРДЛО. "Я Ермаку сказал: "Мы тебя в принципе поддерживаем. Лучше заплатить дипломатическую цену, чем человеческими жизнями". Но непонятно, насколько это можно реализовать без того, чтобы не нарваться на осложнения", - объясняет нардеп.

"Заявление нужно было для того, чтобы общество получило четкий сигнал, что мы понимаем риски и если что-то пойдет не так, то мы не согласимся на них. На брифинге у Ермака не получилось это четко сказать", - добавляет Потураев.

Тем не менее после встречи с Ермаком часть депутатов удалила посты с заявлением в Facebook. "Параллельно Дубинский начал называть подписантов "раскольниками". После этого они обиделись, удалили из чатика тех, кто отозвал подписи, и начали думать над развитием истории", - рассказывает собеседник LIGA.net в руководстве ОП.

СЕРЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК. За пару дней количество "раскольников" уменьшилось до 17-18 человек. 16 марта эта группа встретилась, чтобы обсудить дальнейшие шаги. "Решили утром собраться и обговорить, что мы делаем дальше и будем ли вести какую-то групповую деятельность. Я предложил оформить какую-то группу в поддержку реформ президента", - рассказывает Потураев.

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Параллельно нардеп Чернев принес на встречу обращение к секретарю СНБО Алексею Данилову с призывом уволить своего советника Сергея Сивохо, которое было поддержано группой.

"Они организовались на пятничном буме, а дальше начали думать, как эту историю развивать. Обращение к Зеленскому – это их манифест, по которому они будут дальше вести политику и позиционироваться", - сообщил LIGA.net собеседник в руководстве фракции СН. Он выделяет четырех основных инициаторов первого обращения к президенту: Потураев, Чернев, Яременко и Ткаченко.

"Потураев – "ястреб", который рассказывал, что Ермак все сдает и продает. Чернев – АТОшник и сразу видит в таком зраду. Яременко обижен на Ермака, что тот в бытность Богдана главой комитета с ним мало встречался. А Ткаченко недоволен из-за выборов мэра Киева", - объясняет собеседник.

Они организовались на пятничном буме, а дальше начали думать, как эту историю развивать. Обращение к Зеленскому – это их манифест, по которому они будут дальше вести политику и позиционироваться

"Недавно Шефир собрал киевских мажоритарщиков и сказал, что Коля Тищенко – главный и начальник штаба. Группе Ткаченко это, естественно, не понравилось", - рассказал LIGA.net другой собеседник в руководстве Офиса президента.

При этом, по его словам, Ткаченко уже потихоньку выходит из истории с "расколом". "Ткаченко пытается зайти на теме патриотизма и вернуться к разговору, что он – кандидат в мэры. Но от клейма Коломойского он не отмажется никогда", - объясняет собеседник.

Он отмечает, что 16 марта днем Зеленский имел разговор с Потураевым. "Президент прямо его спросил: "Никита, какая еще платформа? Забыли пока о Минске, надо страну спасать", - рассказывает один из участников встречи. По его словам, из-за ситуации с коронавирусом вероятность проведения ТКГ 25 марта, на которой планировалось подписание решения о создании консультативного совета, крайне мала. Более того, даже на встречи фракции с Зеленским, которая состоялась 17 марта вечером тема Минска вообще не поднималась, рассказали LIGA.net сразу несколько нардепов от СН.

ТАК БУДЕТ РАСКОЛ. По словам Безгина, ни о каком расколе внутри фракции СН речи не идет. "Как бы не хотелось адептам русского мира в нашей фракции повесить на нас ярлык врагов президента, мы его как поддерживали, так и поддерживаем", - заверил он.

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По словам нардепа, некоторым группам внутри фракции выгодно показать, что "сторона, которая продуцирует реформы" перешла к президенту в оппозицию. "Есть персонажи, которые позволяют себе появляться ради пиара на российском ТВ и вести диалог с главарями террористов. Они также заинтересованы в том, чтобы ухудшить восприятие нас в глазах президента", - отмечает Безгин.

По мнению собеседника в руководстве ОП, в основе этой ситуации лежит идеологический конфликт. "У них в планах субъективизироваться. Просто сейчас их просят не двигать эту историю, потому что сложная ситуация. Но когда ситуация станет немного попроще, они опять начнут вылазить…И если начнутся процессы развала, то они выйдут первыми и начнут рассказывать, что они – промайданная часть Зеленского", - считает он, добавив, что у этой группы есть все шансы оттянуть на себя электорат Голоса и частично Европейской солидарности.

Если начнутся процессы развала, то они выйдут первыми и начнут рассказывать, что они – промайданная часть Зеленского

В то же время сам Потураев отметил LIGA.net, что не уверен в необходимости такой группы. "Неизвестно будет ли что-то", - добавил он.

"У них два фокуса. Они против Минска и олигархического консенсуса. Если что-то из этого не будет выполняться, то они просто будут писать заявления, не выходя из фракции. Но если оба эти условия будут раскручиваться, то тогда они будут серьезнее протестовать и субъективизироваться", - отмечает собеседник в руководстве ОП,

На замечание журналиста, что президент поддерживает отношения с олигархами, повторяя времена Кучмы, собеседник ответил: "Нет, мы скорее к Ющенко приближаемся".

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