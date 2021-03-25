ЧИТАТИ УКРАЇНСЬКОЮ

В кабинет на втором этаже Окружного админсуда Киева с осени 2020 года можно попасть только по спецразрешению. Пропускной режим ввел его хозяин – глава суда Павел Вовк, так он защищается от детективов НАБУ. А еще недавно через комнату судьи тайно проходили десятки людей: руководители прокуратуры, силовых органов, судьи и "люди от президента".

Долгое время тайны этого здания оставались предметом сплетен. Чтобы это никогда не изменилось, обитатели ОАСК дважды в месяц проверяли кабинеты на прослушку. Но "жучки" НАБУ летом 2019 и 2020 годов найти не смогли. Анткоррупционное бюро обнародовало малую часть записанного. Разразился скандал. Но ничего не случилось. Кажется, Банковая заслонила влиятельного главу суда и бережет его для собственных целей.

Как вышло, что один человек выстроил огромную судебную империю, в которой – судя по записям НАБУ - личная лояльность и преданность ценится выше закона? Кто он такой, кому обязан карьерой и кто его покровители? Об этом – в специальном проекте LIGA.net.

ИМПЕРИЯ НА КРОВАВЫХ ДЕНЬГАХ

Судебная пирамида Вовка начала сыпаться в 2019 году, когда в кабинетах судей установили прослушку. Как рассказал LIGA.net источник в правоохранительных органах, повод дали подозрения в коррупции: квартиры в обмен на запрет Майдана в 2013 году, который закончился кровавым противостоянием. Детективы НАБУ скооперировались со следователями Сергея Горбатюка - бывшего руководителя управления спецрасследований ГПУ. И началась война. 16 000 часов записанных переговоров. Основной массив – в кабинете главы ОАСК и его замов.

"Вовк на записях НАБУ сам признается, что занимается политическим обслуживанием и служил Порошенко, а теперь Зеленскому, – говорит LIGA.net Сергей Горбатюк. – Очевидно, власть считает, что никак иначе не выйдет руководить государством, если ты в ручном режиме не контролируешь правоохранительные органы и суды".

Руководство ГПУ в известность не ставили. Круг осведомленных лиц ограничили. Процесс полностью выполнило НАБУ. И это было непросто: кабинеты судей ОАСК проверяли действующие сотрудники СБУ и частные фирмы. Дважды в месяц. Но детективы сделали свое работу на отлично: "жучки" не нашли.



Изначально прослушка должна была помочь собрать доказательства преступного умысла. Но прошло пять лет, и судьи формально узаконили квартиры. Об этих событиях на прослушке говорили крайне мало. Зато вскрылось столько всего другого, что удивились даже детективы.

Например, схема обхода квалификационного оценивания в ВККС – обязательного экзамена для судей с проверкой на честность (читайте наш ликбез: ВККС, ВСП, КСУ, ВСУ. Словарь, который поможет разобраться в деле главы и судей ОАСК). На первых порах план предполагал создание для членов ВККС конфликта интересов. Но в процессе обсуждений появлялись новые идеи: уголовные дела Нацполиции, ГБР, составления админпротоколов НАПК. То есть сначала Вовк и его компания, как следует из записей, планировали создать преграды в деятельности ВККС, а потом эта идея трансформировалась в план по фактическому рейдерскому захвату этой структуры. А вместе с ней и Высшего совета правосудия. На финише планировалось завести в эти органы своих людей и поменять руководство на подконтрольное.

Так появилась империя.

LIGA.net предоставила Павлу Вовку и судьям ОАСК возможность выразить свою позицию. Но он не захотел. Пресс-служба ОАСК отказала в интервью Вовка по причине того, что журналисты LIGA.net не дают, по мнению ОАСК, в своих материалах вторую точку зрения.

НО НАЧАЛОСЬ ВСЕ С ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА

Корпоративный юрист и экс-член Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Андрей Портнов закрепился на верхушке судебной пирамиды в 2010 году, когда начал курировать судебную систему в статусе замглавы администрации Януковича.

"Многие судьи обязаны ему должностями, – говорит LIGA.net бывший судья Винницкого окружного админсуда, глава правления фундации Dejure Михаил Жернаков. - Многие до сих пор видят в нем гениального супер-стратега и предпочитают его слушаться. Потому что все прекрасно помнят историю начала 2010 года, когда он только стал членом ВСП, – тогда несколько сотен судей просто уволили очень быстро и показательно. Одни его боятся. Другие имеют с ним общие интересы. А это могут быть огромные потоки взяток".

Многие судьи лично обязаны Портнову должностями. Многие до сих пор видят в нем гениального супер-стратега, предпочитают его слушаться. Многие боятся, – Жернаков

Портнов и сейчас сохраняет влияние на судебную систему, объясняет Горбатюк. "Мы пытались расследовать эти факты. Но вопрос в том, что... судьи не дают показаний. Хотя он же ни у кого не брал расписки, что ему будут верой и правдой служить. И если бы был нормальный, дееспособный ВСП, то во многих случаях мы могли бы получить десятки или даже сотни свидетельств судей", – считает бывший прокурор.

Вовк на Портнова чуть ли не молится, добавляет Жернаков. В одном из интервью глава ОАСК в красках расписывал, какой тот гениальный юрист: "Позитив. Человек – мегамозг! Блогер, политик, адвокат... Было бы неплохо, если бы Портнов был генеральным прокурором. Этот человек мог бы быть на своем месте, принести пользу государству".

Портнов и Вовк – это равноценные фигуры, говорят собеседники в правоохранительных органах. Портнов и бывший глава офиса Зеленского Андрей Богдан – друзья. Богдан и Вовк – тоже дружат. Троица знакома и сработалась довольно давно. После назначения Богдан фактически дал Вовку зеленый свет и картбланш на реализацию планов в ВККС и ВСП. А еще – гарантию защиты, убежден один из собеседников LIGA.net. Мы написали Богдану sms и в whatsapp с просьбой прокомментировать эту информацию, на момент публикации ответа не было.

Потенциальных кандидатов на освободившиеся позиции в ВСП Вовк водил на собеседования в Офис президента лично, продолжает собеседник, и знакомил с уже действующими членами Высшего совета правосудия.

Портнов и Вовк - равноценные фигуры. Портнов и Богдан – друзья. Богдан и Вовк – тоже. Эта тройка знакома и сработалась довольно давно. Потенциальных кандидатов на освободившиеся позиции в ВСП Вовк водил на "собеседования" в Офис президента лично, – источник LIGA.net

В офисе Андрея Ермака у Портнова есть свои люди, утверждает Жернаков: "Два его адвоката и соратника – это два замглавы ОП, Андрей Смирнов и Олег Татаров. Они курируют суды и органы правопорядка. Я считаю, что Вовка и его судей покрывают на самом высоком уровне в ОП".

Вовк приходил в Офис Зеленского, причем не один раз, говорит источник LIGA.net в прокуратуре: "Уже после первых обысков и подозрений он снова был у него и получил заверение, что все будет хорошо. Во всяком случае, Вовк этим хвастался".

Даже под угрозой остаться без транша МВФ Офис Зеленского игнорирует ОАСК. Будто не существует такого органа. Украина обещала урезать полномочия Вовка до ноября 2020 года, но не сделала этого. На вопрос LIGA.net, почему Зеленский тянул со скандальным ОАСК, в Офисе президента не ответили. Только месяц назад появились законопроекты о передаче части полномочий ОАСК – Верховному суду.

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В ОАСК считают, что проекты политически мотивированы, а на Зеленского давят. "Кто именно, МВФ или их представители, так называемые представители гражданского общества, точно сказать сложно", – сообщили Суспільному в пресс-службе Вовка.

Дело ОАСК при Зеленском вроде и движется, но это скорее имитация, соглашается Горбатюк. "Я допускаю, что это определенная благодарность Вовку за помощь, которую он оказал новой власти после избрания президентом Зеленского, – отмечает он. – Я имею в виду помощь с указом президента о роспуске Верховной Рады. Вовк помог Офису президента, а они его таким образом благодарят".

ГРУППИРОВКА В МАНТИЯХ

Постоянно в реализации замыслов Вовка задействованы около десяти судей, рассказывают собеседники LIGA.net. Эти судьи готовы беспрекословно выполнить любую команду. Почему? Кому-то из них он помогал решать вопросы, кто-то при его содействии хотел избежать квалификационного оценивания ВККС, кто-то просто считал это нормальным.

СПРАВКА. Вовка и его судей (и не только) подозревают в создании и участии в преступной организации, попытке захвата государственной власти, злоупотреблении влиянием, препятствовании работе Высшей квалификационной комиссии.

"Детективы задокументировали не только отдельные факты совершения коррупционных преступлений, но и раскрыли целую систему управляемого правосудия. Оно не только содействовало личному обогащению судей, но и использовалось главой ОАСК как инструмент захвата им власти в судебной системе", – заявляет НАБУ. Бюро установило 11 участников организации.

Сам Вовк напрямую своей мантией обязан в прошлом серому кардиналу судебной системы – Сергею Кивалову. До знакомства с ним Вовк строил в Киеве ничем не примечательную прокурорскую и адвокатскую карьеру. Но в 2006 году стал помощником Кивалова в Раде – и дело пошло. Уже через год он был судьей ОАСК, а через три – возглавил суд (в 32 года).

"Я думаю, у Вовка очень сильные связи с Киваловым. Многие судьи лично были обязаны Кивалову должностями. В тот период в судебной системе всем рулил Кивалов, плюс вечная линия Портнова", – рассказал LIGA.net один из действующих судей.

Вовк до сих пор поддерживает теплые отношения с Киваловым. Хотя после смены власти влияние Кивалова объективно ослабло. В 2019-м Вовк провел в Высшую квалификационную комиссию Сергея Остапца, который долгое время возглавлял секретариат Кивалова, когда тот был депутатом.

В интервью Гордону на вопрос, был ли Кивалов теневым руководителем судей, Вовк не ответил ни да, ни нет: "Хотелось бы, чтобы так было... Он позитивный человек, достаточно интеллектуальный".

Программа Схемы зафиксировала встречу Вовка с Грановским - "куратором" судебной системы времен Порошенко (скриншот)

В первый громкий скандал Вовк попал в 2017 году, когда подавался на конкурс в Верховный суд. Общественный совет добропорядочности (ОСД) изучил его профайл и "влепил" ему: не соответствует. Всплыли его связи с Киваловым, встреча с куратором от Порошенко – Грановским и наградной пистолет от главы МВД Авакова. А еще – десятки сверхдорогих поездок за границу: происхождение денег, которые ничем не объяснить.

"После Майдана многие судьи искали себе новых союзников и бегали, в том числе стучали друг на друга в ОСД, – рассказывает LIGA.net бывший координатор ОСД Виталий Титыч. - Передали нам внутреннюю информацию и по Вовку. Я, будучи 20 лет адвокатом до похода в ОСД, не представлял, насколько все плохо в судах".

Вовк снял кандидатуру. Как объясняет Титыч – не смог договориться с группами Грановского и Филатова в окружении Порошенко, которые вели торги: "Порошенко, ВККС и группам Филатова-Грановского надо было создавать имидж для западных партнеров. Вовк в него не вписывался".

Но неприятность с конкурсом в Верховный суд не отразилась на карьере Вовка в ОАСК. Он продолжает работать уже при четвертом президенте.

Павел Вовк: Не, да обосрались там, бля. Саша (один из бывших нардепов, – НАБУ) звонил, говорил: "Бля, ты что гонишь бля, вы сейчас установите, что нет коалиции?!"

Судья ОАСК: И что, на что оно повлияет?

Павел Вовк: Я говорю: "Саша, да, а что ты это, ты сомневался в нашей политической проституции?". Мы ждали этого момента. Все вам вспомнить.

Фрагмент "прослушки" НАБУ

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Остальные члены группы, по данным НАБУ – это следующие судьи, адвокаты и судебные чиновники:

Евгений Аблов и Владимир Келеберда – заместители Вовка. Игорь Качура, Алексей Огурцов, Игорь Погрибниченко, Богдан Санин – судьи. Зеновий Холоднюк – на момент событий глава Государственной судебной администрации. Сергей Остапец и Николай Сирош – члены ВККС. Сирош работал судьей в 1983-2016 гг., был первым замглавы Высшего административного суда. Александр Кротюк – адвокат. С августа 2007 по февраль 2016 работал судьей ОАСК, подавал документы на конкурс в Верховный суд и ВККС.

В материалах НАБУ говорится, что Вовк и его судьи фактически переняли на себя функции других органов власти и принимали заказные решения в интересах политических элит и бизнес-кругов, а также в собственных интересах, вмешиваясь в любые процессы. В обмен на деньги и политическое влияние Вовк давал указания подчиненным. В случае непокорности он якобы давил, угрожал и мог даже отправить на судью жалобу в ВСП через подставных лиц или организовать проверку его деклараций в НАПК.

ГРУППА ПРИКРЫТИЯ

Чтобы защитить свою империю, Вовк наладил связи на уровне первых лиц ведомств и органов, объясняет собеседник LIGA.net в правоохранительных органах. Ничего сверхъестественного он не делал. Просто больше 10 лет возглавлял суд, который одним решением может "обнулить" любой госорган. "Закрывать вопросы" к нему ходили лично руководители высшего звена власти при разных президентах. Только в 2019 году в кабинете Вовка побывали три замгенпрокурора с не совсем правомерными вопросами. То же самое с руководством СБУ, не говоря о рядовых СБУшниках. К нему ходили депутаты ОПЗЖ и БПП, огромное количество экс-депутатов, руководство ГБР, руководители судов всех инстанций, администрации президента. И разговоры были разные, в том числе просьбы о "решении вопросов" на небезвозмездной основе.

Вовк мог легко набрать по телефону напрямую премьер-министра и топ-силовиков.

Как Вовк "закрывал вопросы" можно проследить по его планам о введении в ВККС Николая Сироша, которого он впоследствии хотел продвинуть на позицию замглавы ВККС для последующей перезагрузки органа в своих интересах. Это была квота омбудсмена, для чего чиновнице при посредничестве других "больших" людей в обмен на ее лояльность якобы пообещали "решить вопрос" с отменой протоколов НАПК.

Павел Вовк: Ты знаешь, что уполномоченная (по правам человека. – Ред.) назначила? Сироша Николая Васильевича сегодня (будущий член ВККС. – Ред.). И я его завтра туда "заведу".

Член ВСП: Та ты что?!

Павел Вовк: Да. А ты думал, что мы лохи?

Член ВСП: О***ть.

Павел Вовк: Мы не просто обкладываем со всех сторон. Мы еще и заводим нормальных людей... Наказ тебе показать? У Сироша его еще нема, а у меня уже он есть (смеются).

Фрагмент "прослушки" НАБУ с (предположительно) голосом Павла Вовка и одного из членов ВСП. Полная расшифровка здесь

Высший совет правосудия - это именно тот орган, который должен следить за поведением судей - трижды поднимал вопрос отстранения Вовка. И отказывал с формулировкой: нет доказательств вручения подозрения.

"Мне довелось присутствовать на ВСП, когда решался вопрос об отстранении Вовка, – рассказывает LIGA.net участник заседания. – Обычно судьи, как мышки: сидят и дрожат. А Вовк вел себя настолько уверенно! На прокуроров было жалко смотреть. Судьи Вовка над ними просто насмехались: ну да, посмотрим, чья возьмет; приходите в ОАСК, мы вас проконсультируем, как правильно по процессу. Они знали, что ВСП их защитит".

Да, ВСП полностью на стороне Вовка, подтверждает бывший руководитель управления спецрасследований ГПУ Горбатюк: "Это такая определенная каста. В ней члены ВСП, адвокаты, судьи, даже некоторые прокуроры. Все игроки получают свою часть: "Мы прекрасно живем и хотим, чтобы так было дальше". Чтоб вы понимали, зафиксированы встречи Вовка и разговоры практически со всеми членами ВСП".

Горбатюк считает, что все замеченные на встречах члены ВСП должны были заявить об отводе в вопросе Вовка. "Но они не боятся. Они принимают решения в его пользу. Группка людей, которые взяли в оборот независимое правосудие", – говорит Горбатюк. Вовк, уверен он – это только то, что вышло на поверхность. Если копнуть глубже – такая же ситуация вскроется в большинстве судов.

Офис генпрокурора не использовал весь набор инструментов, которые дает закон. Летом 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова целый месяц раздумывала, подавать ли в ВСП ходатайство об отстранении Вовка, а когда дошло дело до привода в суд – самоустранилась.

Высший антикоррупционный суд семь раз принимал решение о принудительном приводе Вовка. И каждый раз все заканчивалось пшиком: Вовка не находили ни по месту регистрации, ни в одном из известных мест его проживания, ни на работе. Хотя в день заседания ВАКС 16 февраля 2021 года он, например, писал в Facebook: "Я на рабочем месте, и ни в какие прятки не играю".

Вовк троллит НАБУ: "Я на рабочем месте и в прятки не играю", – а в суд не ходит (фото – личный Facebook)

"Я не могу брать Вовка и волочь его в суд, потому что это будет преступление", – говорит Венедиктова.

Но она лукавит, говорит LIGA.net юрист ЦПК Вадим Валько – и с ним согласны другие юристы. Принудительно привести Вовка в суд действительно непросто, но Венедиктова могла запросить у ВСП разрешение на его задержание.

"Без этого ситуация патовая. Детективы приходят, но не имеют права войти в дом, насильно его взять и привести, – объясняет особенности УПК действующий судья. – Даже если он дома, ему могут только предложить пройти с ним, не заставить. Если говорят, что его нет, – они зайти в помещение и проверить не вправе. Ни домой, ни в рабочий кабинет. Так выписана инструкция по приводу".

Закон прописан так, что доставить Вовка в суд невозможно без инициативы генпрокурора или руководителя САП, которого нет после отставки Холодницкого, и без согласия ВСП, – объясняет Валько. Но Офис генпрокурора несколько раз отказал детективам НАБУ, которые подавали такие ходатайства: "И когда Венедиктова говорит: я же не могу за руку привести Вовка в суд, – она умалчивает детали. Она могла инициировать, чтобы детективы это сделали. Все, по сути, зависит от желания и воли Венедиктовой".

Это – смех. Семь раз подозреваемый Вовк не приходит в суд, фактически плюет на суд, и это видит вся страна, а реакции генпрокурора нет, – говорит Горбатюк

"Это – смех. Семь раз подозреваемый Вовк не приходит в суд, фактически плюет на суд, и это видит вся страна, а реакции генерального прокурора нет, – добавляет Сергей Горбатюк. – Этим они показывают, что плевать на закон – нормально, если ты имеешь власть".

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Конституционный суд Украины ( КОГДА ) подыграл Вовку, отменив статью о незаконном обогащении. НАБУ пришлось закрыть дело Вовка о возможной лжи в декларации. В 2015 и 2016 годах он не указал в декларациях дом и землю, записанные на бывшую жену Светлану (в НАБУ утверждали, что развод фиктивный), ее доходы и Audi Q7 тестя. Следствие установило, что Вовк уже после развода ездил с женой за границу. Причем за последние пять лет он путешествовал более 30 раз, отдыхал на Мальдивах, а стоимость одного отдыха превышала в некоторых случаях $50 000. По словам НАБУ, Вовк утверждал на записях, что решение было принято по его просьбе.

Павел Вовк: Надо по чуть-чуть двигать их. Они медленно сами расшевелятся. И вообще я чувствую, что если следующий президент эту реформу отменит, такое говно будет как есть, то пойду я в Конституционный суд, мне там интересней, я вот уже чувствую – там оно.

Замглавы ОАСК: Как ты будешь там работать – на $10 000 зарплаты? (смех)

Павел Вовк: Отлично!

Замглавы ОАСК: Кривенко (судья КСУ. – Ред.) мне тогда говорил: "Мы признаем неконституционной. А что это родственников допрашивают, бля?". Я говорю: "Да их по уголовному делу допрашивают". "А что, не пояснения принимают ли?" Я говорю: "Нет, блядь, вызывают и под протокол допрашивают" – "Бля, и как это так!"

Замглавы ОАСК: Шеф, так ты через всех депутатов давил? Фактически оказывал давление.

Павел Вовк: На кого?

Замглавы ОАСК: На судей конституционного. За тобой сейчас могут завести дело. Ну, формально, чтоб показать работу (смех).

Спустя несколько дней, утверждают в НАБУ, разговор продолжился:

Павел Вовк: Нашими общими усилиями, в борьбе за общую справедливость родилось решение о незаконном обогащении, о признании неконституционным. Поэтому есть возможность у вас купить на себя все, что вы хотите. Остается открытым вопрос в добродетели (смех).

Фрагмент "прослушки" НАБУ

По данным журналиста Юрия Бутусова, в НАБУ есть записи разговоров Вовка с бывшим главой Офиса президента Богданом и с неофициальным куратором судебной системы Портновым о назначении главой КСУ Александра Тупицкого.

"Мы видим абсолютно четкую связку этого суда (ОАСК) с Конституционным, – заявил директор НАБУ Артем Сытник в декабре в интервью изданию ZN.ua. – Все наши шаги... они сносят посредством решений как самого ОАСК, так и КСУ... Тем более что во главе КСУ оказался Тупицкий – человек, скажем так, более склонный к компромиссу, нежели его предшественник Шевчук".

НА ВСЕХ ПЛЕВАТЬ

17 марта 2021 НАБУ завершило дело ОАСК. Дальше – суд. Это – вынужденное решение. Следствие просило ВАКС продлить сроки расследования, поскольку не закончились экспертизы. Высший антикорсуд отказал.

Все это время, с осени 2020 года, Вовк и его судьи успешно избегали ВАКС. Вовк не явился ни на одно заседание по избранию меры пресечения, игнорировал решения суда о принудительном приводе.

"Сегодня, оказывается, меня кто-то где-то искал и опять не нашел, о чем я узнал из Telegram-каналов, которые пропагандируют работу НАБУ. Я на рабочем месте, и ни в какие прятки не играю. Очевидно, НАБУ хотелось найти не меня, а громкие заголовки", – написал Вовк в своем Facebook в один из дней заседания ВАКС. Дело ОАСК он называет правовым произволом: "Если я, будучи судьей, не могу себя от этого защитить, то могу только посочувствовать (обычным) гражданам".

Вовк отрицает, что является подозреваемым в деле ОАСК.

На последнем заседании ВАКС защита судей Вовка просто издевалась над судом и обвинением, считает Валько. Защитники заявили шесть отводов судье ВАКС Андрею Бицюку. Для подозреваемого судьи Погрибниченко специально привлекли незрячего адвоката, которому потребовалось время для ознакомления с материалами и два помощника.

Уже после начала заседания в ВАКС пришел судья-спикер ОАСК Санин, который потребовал бесплатного адвоката, а потом отказался от него – слишком медленно читает. Судья ОАСК Аблов письменно требовал видеоконференцию из суда Одессы, поскольку не мог приехать лично из-за COVID-19. Доходило до просьб объявить перерыв на кофе.

"Это издевательство над процессом, – говорит Жернаков. – Видно было, что они очень сильно тянули, чтобы следствие было завершено".

Мне довелось присутствовать на заседании ВСП, когда решался вопрос об отстранении Вовка. Ситуация была очень красноречивой. Обычно судьи там как мышки: сидят и дрожат. А Вовк вел себя настолько уверенно! На прокуроров было жалко смотреть, – действующий судья

Самое интересное в этот день происходило в ВСП. Параллельно с заседанием ВАКС там шло рассмотрение дисциплинарной жалобы на судью ВАКС Бицюка. "Они делали так, что одновременно ВСП рассматривала дисциплинарку по Бицюку, – объясняет Жернаков. – Соответственно, Бицюку сказали: дядя, или принимай, что нам надо, или сейчас тебя ждет что-то покрепче, чем предупреждение".

В результате судья ВАКС Бицюк решил не продлевать следствие. А это создает дополнительные проблемы НАБУ в деле Вовка.

"Не в полной мере завершены экспертизы. Результат экспертиз редко бывает в формате да/нет. Чаще эксперты пишут: это удалось установить, а это нужно дополнительно исследовать. Но организовать новые экспертизы, опросить новых свидетелей уже невозможно, когда завершено досудебное расследование. Это играет на руку защите и самому Вовку. Именно этого они добивались самыми комическими способами, хотя смешного тут мало", – отметил Жернаков.

В деле ОАСК запрошены более 10 судебных экспертиз звукозаписи. Две дополнительные были назначены совсем недавно. Они должны установить идентичность голосов на записях. Сроки завершения экспертиз – второй квартал 2021 года.

За время с 2019 года империя Павла Вовка пошатнулась, но не упала. И хотя вся темная сторона ОАСК стала известна миллионам украинцев – за два года справедливость не восстановлена. Украинцы не верят в судебную систему, считая ее коррумпированной и несправедливой. По данным опроса Центра Разумкова в октябре 2020 года, наибольшее количество опрошенных граждан (почти 35%) уверены, что чаще всего при вынесении решений украинские судьи руководствуются собственной выгодой; обстоятельствами дела – меньше 12%.

А глава ОАСК легко находит союзников во власти, чтобы это никогда не изменилось. Сегодня главный покровитель этого суда – вся вертикаль власти президента Владимира Зеленского. И без судебной реформы, на которую ОП нужно три года, Вовк еще и Зеленского переживет.

Можете возмущаться. Можете ставить "жучки". Можете подсматривать. Можете открывать уголовные дела. Но тайная комната на втором этаже и в 2021-ом, вполне вероятно, продолжает принимать гостей.

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