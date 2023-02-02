Перед большой битвой. Как Россия теряет огневую мощь, а Украина наращивает

Военная поддержка Запада растет в геометрической прогрессии. Общая сумма четырех пакетов помощи только от США за декабрь-январь – более $6 млрд. На следующей встрече министров обороны в формате "Рамштайн" Украина рассчитывает получить 180 истребителей F-16 общей стоимостью в $29,25 млрд. Однако поставки оружия растянуты во времени.

Достаточно ли этой помощи? Агрессор с самого начала полномасштабного вторжения имел гораздо более серьезный военный потенциал. Как с тех пор изменился милитарный баланс и из чего вообще складывается формула победы Украины – в разборе LIGA.net.

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Что такое 300 танков

300 танков – только один из пунктов списка Залужного. А сам список касается лиш определенного этапа войны. Завтра тему танков вытеснят самолеты. Послезавтра – ракеты большой дальности или сообщения с тех или иных участков фронта.

Новости складываются в тенденции, тенденции в общую картину. И это картина будущей победы. Не просто как заветной цели, а как математического результата усилий, которые уже приложены или будут приложены в ближайшие месяцы. Но сначала о танках.

Развитие событий на фронте в течение первого года войны можно охарактеризовать как чудо. Если попытаться разложить это чудо на составляющие и одну из этих составляющих назвать "танки", то картинка будет эпической.

За шесть месяцев ВСУ наголову разбили элитное военное формирование под названием "Первая гвардейская танковая армия России"

В начале вторжения на вооружении Украины было 850 танков, у России – 3300. За шесть месяцев ВСУ полностью разбили элитное военное формирование под названием "Первая гвардейская танковая армия России". По данным Генштаба ВСУ, оккупанты потеряли более 3000 танков.

Даже если мы разделим это количество пополам или воспользуемся цифрами портала Oryx, который фиксирует исключительно те потери, которые подтверждены фото- или видеоматериалами, получим фантастические показатели. В частности, снимки Oryx подтверждают уничтожение более 2000 российских танков. Для сравнения: на вооружении таких стран, как Германия или Франция, всего 220-240 танков.

В течение года украинские войска также теряли тяжелую бронированную технику. Если верить снимкам Oryx, речь идет, в частности, о 450 танках. Однако эти боевые потери были компенсированы трофейными машинами – таковых более 500.

Но в планировании военных операций нельзя полагаться на чудеса. Чтобы что-то планировать, прогнозировать или просто представлять общую картину, надо знать текущую арифметику: каков сегодня милитарный баланс воюющих сторон. И как изменится этот баланс в ближайшей перспективе благодаря "леопардовой коалиции", переходу крупнейшего российского танкового предприятия "Уралвагонзавод" на три смены и другим факторам.

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Бескрайние кладбища

Специфика военной статистики, которую можно найти в открытых источниках, в том, что она не точна. Эта неточность – почва для манипуляций. Поэтому следует начать с главной "неточности", то есть с вопроса: сколько танков в России?

Достоверной и, тем более, официальной информации на сей счет не существует. Есть или обобщенная информация по количеству бронированной техники, либо оценочные суждения, либо приблизительные данные неправительственных организаций.

По разным оценкам, на балансе Минобороны РФ находится от 10 000 до 17 000 танков. Важное уточнение: не на вооружении, а именно на балансе, то есть в резерве – на базах хранения где-то за Уралом. Частично – в законсервированном состоянии.

По консервативным выводам исследовательского центра The Military Balance, накануне вторжения на балансе Минобороны РФ находилось 10 200 танков. Этот парк, по мнению аналитиков The Military Balance, в основном состоит из Т-72, Т-80 и Т-90. Логичный вопрос: где эти запасы хранятся? И тут начинается самое интересное, поскольку такой объем металла невозможно скрыть.

Подавляющее число российской техники стоит под открытым небом на нескольких центральных базах резерва танков (ЦБРТ) и базах хранения и ремонта военной техники (БХиРВТ), разбросанных от Екатеринбурга до Комсомольска-на-Амуре. Эти грандиозные объекты легко увидеть на Google maps. И не только увидеть, но и сосчитать, а также провести общий Due Diligence – оценить техническое состояние и условия хранения.

Общее впечатление: бескрайние танковые кладбища. Но спутниковые снимки свидетельствуют о том, что умирать на эти кладбища танки приходят своим ходом. Более того, небольшое количество боевых машин хранится не под открытым небом, а в ангарах. Следовательно, теоретически часть из них остается боеспособной, а часть сможет передвигаться и стрелять после определенных технологических процедур.

В августе прошлого года, отталкиваясь от спутниковых снимков, военный эксперт Игорь Михайленко провел исследование танковых кладбищ агрессора (ЦБРТ и БХиРВТ) и установил следующее.

Более-менее боеспособных машин – 2075. Они нуждаются в технологическом обслуживании, после чего могут поступить на вооружение. Относительно пригодны к эксплуатации уже сегодня только 886 танков. Часть из них – раритетные изделия, разработки 1960-х – Т-62. Также на упомянутых объектах есть ангары. Общая численность танкомест в ангарах – 1330. Но мы не знаем, заполнены ли эти ангары и какой именно техникой.

Реальный резерв росармии – около 2000 танков, чтобы они ездили и стреляли, нужно поддерживать целую отрасль промышленности

Все остальное – сырье, из которого есть возможность что-то сделать при условии значительных инвестиций. По оценке Игоря Михайленко, еще 1304 танка можно восстановить на танкоремонтных заводах. Но это вопрос месяцев, а может быть и лет. 2299 танков – полный металлолом. Значительная часть из этого числа находится в расчлененном виде: башня отдельно, корпус отдельно.

В сухом остатке: реальный резерв росармии – около 2000 танков. Чтобы они ездили и стреляли, нужно поддерживать целую отрасль промышленности. Все это морально устаревшая техника, которой место скорее в музеях, чем на современной войне. Следовательно, никаких мифических 10-15-17 000 танков в росрезервах нет. Но есть еще производство.

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Производство и "передовики"

Российский ОПК сегодня работает в усиленном режиме. По словам директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака, крупнейшее танковое предприятие страны-агрессора (Уралвагонзавод) не только работает круглосуточно, но и использует труд заключенных. Россиянам приходится мошенническим образом преодолевать санкционные барьеры.

Но даже работая в авральном режиме, российские танковые заводы способны будут компенсировать боевые потери техники в течение нескольких лет. До полномасштабного вторжения заводы РФ выпускали 200-220 танков в год. Следовательно, чтобы выпустить 1500 танков уровня Т-72, нужно около 7 лет.

Крупнейшее танковое предприятие страны-агрессора (Уралвагонзавод) не только работает круглосуточно, но и использует труд заключенных

С большой долей вероятности на развитие боевых действий в 2023 году новые российские танки не повлияют. Даже если корпорация "Ростех" увеличит производство в 1,5-2 раза. А сделать это, учитывая санкции, крайне сложно.

Нет сомнений в том, что агрессор будет пытаться пополнить свой танковый парк за счет стран-изгоев. Но и это исчерпываемый ресурс. Если вся "леопардовая коалиция", состоящая из нескольких стран НАТО, обещает в ближайшей перспективе предоставить Украине 144 танка, то можно представить, с какими сверхусилиями страна-агрессор будет собирать металлолом советского образца в разных уголках Азии и Африки.

Вот собственно из этого всего и состоит танковый резерв империи.

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Реальная тысяча

После последней встречи в формате "Рамштайн" президент Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что отдельные поставки по несколько танков западными странами не решают проблему, "если у России танков тысяча".

Похоже, это была не просто фигура речи. Не исключено, что 1000-1500 единиц боеспособных танков – это и есть то количество, которое способно поддерживать росармию на поле боя в течение ближайших, решающих месяцев войны.

"Капиллярные" поставки коллективного Запада, между тем, увеличиваются. Количество приобретает новое качество. Сколько на вооружении ВСУ сейчас этих боевых машин и каким вообще будет танковый кулак Украины в ближайшие пару месяцев?

Как уже отмечалось, в начале войны на вооружении ВСУ было около 850 танков (это ориентировочная цифра). 449 потеряно в ходе боевых действий (тоже ориентировочно). Более 500 – затрофеено. Общий баланс выглядит оптимистично: более 900 танков после всех сражений. В основном, это изношенные машины советского образца.

Еще весной страны НАТО начали передавать Украине отремонтированные советские Т-72. Этот процесс продолжался в течение всего года. Суммарно от Польши, Чехии, Македонии, Словении и одной из африканских стран украинцы получили около 400 советских танков.

Здесь более корректно сказать, что были достигнуты договоренности о передаче 400 Т-72. Поскольку в Украину они идут по сложному маршруту через ремонтные заводы в Чехии, и нам неизвестно, все ли уже попали к месту назначения.

Параллельно в Украину поступает современная техника НАТО или – опять-таки важное уточнение – поступит в ближайшей перспективе. После большой дипломатической эпопеи стало ясно, что Украина все же получит более 140 современных танков: в их числе немецкие Leopard 2, британские Challenger 2, французские колесные танки AMX-10.

Также на днях принято решение о передаче американских Abrams. Большая часть этой техники должна поступить к концу марта. Построение логистических хабов, ремонтных баз и обучение военных могут растянуться на несколько месяцев.

Даже несколько десятков западных танков могут сыграть решающую роль в реальных боевых действиях

Не стоит недооценивать эти капиллярные поставки. Даже несколько десятков западных танков могут сыграть решающую роль в реальных боевых действиях. Натовская техника настолько отличается от советских аналогов, что даже сравнивать их некорректно. Нельзя сказать, что десять условных Abrams или Leopard-2 в бою равны десяти T-72.

Главный редактор Defense Express Олег Катков объясняет LIGA.net: "Западные танки, которые получит Украина, специально создавались, чтобы противодействовать советским изделиям. Поэтому натовские образцы имеют большую дальность, усиленную броню, они оснащены бронебойными снарядами".

Да, 140-150 современных танков – это вдвое меньше, чем количество, о котором говорил главнокомандующий Валерий Залужный, когда озвучил список вооружений, необходимых для контрнаступления на Мелитополь (300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц). Но с точки зрения милитарного баланса, 140-150 натовских танков – это не так уж мало.

После небольших арифметических расчетов выходим на цифру: скоро на вооружении Украины будет 1440 танков. Это примерно столько же машин, сколько способен поддерживать в боеспособном состоянии агрессор. Еще немного и танковый паритет с Россией будет достигнут.

Когда это произойдет, танковая мощь Украины продолжит расти: есть основания полагать, что капиллярные поставки западных стран будут продолжаться, поскольку они включили военную поддержку Украине в бюджеты на 2023 год.

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Общая картина

Практически все, что касается танкового баланса, можно сказать и о других видах вооружения. В частности, об общей ситуации с бронетехникой. С начала войны росармия потеряла такое количество боевых машин, что для их восстановления требуется десятилетие. В ВСУ с этим лучше – у нас есть Рамштайн.

Количество БМП и бронетранспортеров в России все еще больше, чем в Украине, так же, как общее число танков. Но здесь опять-таки нужно учитывать, что "общее количество", "резервы" и "на вооружении" – разные понятия.

Российские пехотные (мотострелковые) полки построены так, что на 8-10 военных должна приходиться единица техники. Россия физически не может сконцентрировать всю свою боеспособную бронетехнику в Украине, ведь росармия рассеяна на больших просторах. Без минимального количества машин эти полки превратятся в скопление беспомощных людей на пограничных заставах.

Напомним, что на Рамштайне-8 было принято решение о передаче Украине 1300 единиц бронетехники. Этого количества может хватить, чтобы в ближайшей перспективе достичь паритета на фронте как по тяжелой, так и легкой бронетехнике. Следующий, девятый Рамштайн обещает быть авиационным. Украина уже получила положительные сигналы на этот счет.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина ведет переговоры о передаче многоцелевых военных самолетов F-16. "Нам нужно по меньшей мере пять бригад полноценных – в каждой бригаде по три эскадрильи", – пояснил Игнат. Это означает, что Украина претендует на 180 современных истребителей.

Правда есть некоторые сомнения, что Запад способен быстро найти такой воздушный флот. Резервы стран НАТО не безграничны, российско-украинская война уже привела к мировому дефициту оружия, а промышленности нужно несколько месяцев, чтобы выполнить заказ стоимостью в $29,25 млрд. Поэтому Юрий Игнат считает, что первая партия может составлять две эскадрильи, то есть 24 самолета.

В сочетании с системой ПВО Patriot истребители F-16 частично "закроют небо" и значительно усилят "кулак Залужного". Напомним, что список главнокомандующего не содержал самолетов. Вероятно, потому что на тот момент (1 декабря 2022) сама мысль о том, что Украине дадут современные истребители или ракеты большой дальности, выглядела фантастикой.

Но время идет и сегодня США и Великобритания постепенно склоняются к тому, что Украине нужно предоставить не только самолеты, но и баллистические ракеты ATACMS (дальность – до 300 км). Наблюдая за новостями, можно заключить, что украинская дипломатия начала борьбу за ATACMS и эта борьба будет не менее увлекательна, чем битва за западные танки.

Есть все основания полагать, что Украина в течение двух-трех месяцев достигнет паритета с врагом даже по тем типам вооружения, которых в настоящее время нет

Есть все основания полагать, что Украина в течение двух-трех месяцев достигнет паритета с врагом даже по тем типам вооружения, которых у нее нет. В одних случаях за счет того, что она это вооружение получит от западных партнеров, в других – потому что оружие закончится у агрессора. Например – оперативно-тактические ракеты.

В интервью LIGA.net начальник ГУР Кирилл Буданов констатировал, что в прошлом году как ВСУ, так и росармия столкнулись со снарядным голодом. Обе стороны искали "по всему миру" ракеты для РСЗО и осколочно-фугасные снаряды для танков. В первые месяцы войны Россия использовала многолетние запасы, восстановить которые практически невозможно. Но самые большие проблемы у агрессора с его самым страшным оружием – ракетами большой дальности.

Военно-технический потенциал агрессора уменьшается и будет уменьшаться

Этих летательных аппаратов у россиян хватит лишь на два-три массированных обстрела. Способна ли российская промышленность переломить ситуацию? "Они мечтают сейчас выйти на производство двадцати ракет "Калибр" в месяц. В одном залпе при массированном обстреле – 70-75 подобных ракет. Вот и посчитайте, сколько им нужно времени, чтобы обеспечить один залп", – отвечает начальник ГУР.

Все попытки российской стороны купить оперативно-тактические ракеты у других стран потерпели фиаско. "Иран им ни одной баллистической ракеты так и не продал", – резюмирует Буданов.

Формула победы Украины содержит множество переменных. Это и планирование конкретных военных операций, и человеческие ресурсы, и общий милитарный баланс. Каждый фактор может стать решающим.

Краткий обзор этого баланса показывает, что военно-технический потенциал агрессора снижается. А потенциал Украины растет и будет расти. И это естественно, учитывая, что за спиной ВСУ почти безграничные ресурсы коллективного Запада. А за спиной агрессора – бескрайние кладбища военной техники. И не только техники.

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