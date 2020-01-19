Переписка Парнаса, успех Илона Маска и гигантский кратер: новости недели

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Переписка Парнаса

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: пресс-служба президента Украины)

15 января постоянный специальный комитет Палаты представителей США по разведке опубликовал переписку помощника личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани Льва Парнаса с людьми из окружения президента Владимира Зеленского, а также с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Материалы датированы мартом, апрелем, маем, сентябрем и октябрем 2019 года, там представлены выдержки из переписки Парнаса в WhatsApp с нынешним председателем СБУ Иваном Бакановым, первым помощником президента Сергеем Шефиром, Арсеном Аваковым, помощником президента Андреем Ермаком, бывшим на тот момент генпрокурором Юрием Луценко, олигархом Игорем Коломойским.

В соответствии с материалами спецкомитета, Парнас просил Баканова способствовать установлению контакта Джулиани с Зеленским.

С Шефиром Парнас договаривался о встрече в ресторане 12 мая, в это время шла подготовка визита Джулиани в Киев, однако в последующие дни Шефир перестал отвечать на сообщения.

С Аваковым Парнас вел длительную переписку с апреля по конец мая с просьбой о встрече и помощи в подготовке к визиту Джулиани, но глава МВД также перестал отвечать на сообщения.

Во время визита Зеленского в США Парнас писал Ермаку с предложением организовать встречу с неким "одним нашим другом".

Самая длительная переписка - с Луценко, сообщения отправлялись с марта по июнь 2019 года. Генпрокурор, в частности, писал, что тогдашний посол США в Украине Мари Йованович якобы открыто призвала уволить руководителя САП и "указала на плохой подбор судей Верховного суда" (цитируется по оригиналу - ред.). Обращаясь к Парнасу, Луценко писал, что "вы не можете снять одну дуру", в то время как собеседник заверял, что "Америка тебя поддерживает и в обиду не даст".

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16 января стало известно о заявлении Парнаса, что президент США Дональд Трамп еще перед инаугурацией пытался надавить на Зеленского, угрожая лишить Украину всей помощи.

По словам Парнаса, Джулиани попросил его передать ультиматум украинской власти. Он утверждает, что вице-президент Майкл Пенс не присутствовал на инаугурации Зеленского, чтобы показать серьезность ультиматума.

Кроме того Парнас заявил, что Трамп якобы отменил в сентябре визит в Польшу из-за того, что злился на Зеленского, а не из-за урагана Дориан, который в те дни бушевал у берегов Америки.

Трамп настаивает, что не знает Парнаса, несмотря на то, что не раз с ним фотографировался. Президент США заявил, что тысячи раз фотографировался с разными людьми для сбора средств.

17 января министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что никогда не встречался с Парнасом и не верит ни одному его слову. По словам Пристайко, есть люди, которые сейчас пытаются поднять свою политическую значимость, а Парнас пытается "спасти свое дело" - в США он находится под следствием по обвинению в финансовых нарушениях во время избирательной кампании.

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