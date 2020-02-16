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16.02.2020, 21:00
Перестановки в ОП, коронавирус, Оскар и 86 лет за "свержение Путина": новости недели

Смена руководителя Офиса президента, новое о коронавирусе, церемония Оскара, блокада дальнобойщиков, президентская гонка в США, Зеленский и Путин, МН17, гигантские сроки в РФ за надуманные преступления. Обзор LIGA.net

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Вместо Богдана главой Офиса президента стал Ермак

Андрей Ермак (Фото: Виктор Ковальчук/ЕРА)

11 февраля Президент Владимир Зеленский уволил с должности главы Офиса президента Андрея Богдана. На его должность назначен бывший помощник главы государства Андрей Ермак. 13 февраля президент ввел Ермака в состав СНБО.

Посольство США в Украине поблагодарило Богдана за сотрудничество и отметило его усилия по поддержке реформ в Украине. "Мы благодарим Андрея Богдана за партнерство и ценим его усилия по поддержке исторического развития реформ в Украине в последнее время. Мы надеемся на продолжение нашего крепкого партнерства во внедрении реформ с Андреем Ермаком", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Андрей Ермак в V, VI,VIІ созывах Верховной Рады был помощником нардепа от Партии регионов, борца Эльбруса Тедеева. 21 мая 2019 года Зеленский назначил его своим помощником. В июле 2019 года у Ермака появилось направление – международные отношения. Он проводил переговоры как представитель президента в нормандской четверке вместе с главой МИД Вадимом Пристайко. Также он возглавлял координационную группу Украины по обмену пленными.

Андрей Богдан являлся личным адвокатом олигарха Игоря Коломойского до назначения на должность главы ОПУ. Он прекратил адвокатскую деятельность, когда был назначен на должность. 

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Теги: Владимир Зеленский, новости недели, дональд трамп, владимир путин, оскар, андрей ермак, коронавирус
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