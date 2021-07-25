UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
25.07.2021, 20:00
Перестановки в спецслужбах, жалоба РФ на Украину и миллиардер в космосе: новости недели

Зеленский провел ряд перестановок в спецслужбах, Россия пожаловалась на Украину в ЕСПЧ, США и Германия приняли договор по Северному потоку-2, СБУ взяла предателей в своих рядах, Зеленский едет в Вашингтон 30 августа, а миллиардер Безос побывал в космосе. Обзор LIGA.net

1/6

Зеленский провел кадровые ротации в спецслужбах

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

23 июля президент Владимир Зеленский сменил руководство Службы внешней разведки, уволив Валерия Кондратюка и назначив на эту должность бывшего директора Национального института стратегических исследований и экс-заместителя секретаря СНБО Александра Литвиненко. Кроме того, по информации источников LIGA.net в СБУ, президент уволил первого замглавы СБУ Руслана Баранецкого, а сам глава ведомства Иван Баканов уволил начальника управления внутренней безопасности Андрея Наумова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Литвиненко родился в Киеве, однако в 1994 году окончил институт криптографии, связи и информатики академии ФСБ России в Москве. В 1998 году защитил диссертацию в Киеве при университете им. Тараса Шевченко. В 2002 году стал доктором политических наук.

В разные годы работал в структурах Службы безопасности Украины, Нацсовета безопасности и обороны, Укоборонпрома, а также Национального института стратегических исследований. В апреле 2014 года был назначен заместителем секретаря СНБО, а с августа 2019 – возглавил Нацинститут стратегических исследований. Генерал-майор запаса.

Баранецкий известен ролью в истории с ЧВК "Вагнера". Украинские спецслужбы якобы планировали захват членов этой террористической организации. И именно Баранецкий якобы доложил в ОП об этой операции на финальном этапе. Оппоненты президента Зеленского утверждают, что тот поручил остановить операцию и в итоге она сорвалась. 22 июля суд обязал ГБР зарегистрировать дело о госизмене против Зеленского. Однако зарегистрировать дело – не равно расследовать. До сих пор нет фактов, которые бы подтверждали существование операции. Сам Зеленский утверждал, что она "была придумана в другой стране".

В то же время Наумов фигурировал в скандале с покушением. Наумова якобы заказал другой сотрудник СБУ за $50 000.



Отправить:
Теги: Владимир Зеленский, новости недели, сбу, еспч, свр
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Материалы по теме
Спецслужбы Украины. Что изменит новый закон о разведке: пять главных фактов
Политика Спецслужбы Украины. Что изменит новый закон о разведке: пять главных фактов
Коронавирус у Зеленской, рекордная заболеваемость и подозрение Порошенко: новости недели
Политика Коронавирус у Зеленской, рекордная заболеваемость и подозрение Порошенко: новости недели
Популярное
Спецпроекты
ONUKA Ната Жижченко: До сих пор снится, что я на алгебре, а в журнале одни Н-ки
Історії ONUKA Ната Жижченко: До сих пор снится, что я на алгебре, а в журнале одни Н-ки
Історії
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 