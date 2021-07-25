Перестановки в спецслужбах, жалоба РФ на Украину и миллиардер в космосе: новости недели

Зеленский провел ряд перестановок в спецслужбах, Россия пожаловалась на Украину в ЕСПЧ, США и Германия приняли договор по Северному потоку-2, СБУ взяла предателей в своих рядах, Зеленский едет в Вашингтон 30 августа, а миллиардер Безос побывал в космосе. Обзор LIGA.net

Зеленский провел кадровые ротации в спецслужбах

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

23 июля президент Владимир Зеленский сменил руководство Службы внешней разведки, уволив Валерия Кондратюка и назначив на эту должность бывшего директора Национального института стратегических исследований и экс-заместителя секретаря СНБО Александра Литвиненко. Кроме того, по информации источников LIGA.net в СБУ, президент уволил первого замглавы СБУ Руслана Баранецкого, а сам глава ведомства Иван Баканов уволил начальника управления внутренней безопасности Андрея Наумова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Литвиненко родился в Киеве, однако в 1994 году окончил институт криптографии, связи и информатики академии ФСБ России в Москве. В 1998 году защитил диссертацию в Киеве при университете им. Тараса Шевченко. В 2002 году стал доктором политических наук.

В разные годы работал в структурах Службы безопасности Украины, Нацсовета безопасности и обороны, Укоборонпрома, а также Национального института стратегических исследований. В апреле 2014 года был назначен заместителем секретаря СНБО, а с августа 2019 – возглавил Нацинститут стратегических исследований. Генерал-майор запаса.

Баранецкий известен ролью в истории с ЧВК "Вагнера". Украинские спецслужбы якобы планировали захват членов этой террористической организации. И именно Баранецкий якобы доложил в ОП об этой операции на финальном этапе. Оппоненты президента Зеленского утверждают, что тот поручил остановить операцию и в итоге она сорвалась. 22 июля суд обязал ГБР зарегистрировать дело о госизмене против Зеленского. Однако зарегистрировать дело – не равно расследовать. До сих пор нет фактов, которые бы подтверждали существование операции. Сам Зеленский утверждал, что она "была придумана в другой стране".

В то же время Наумов фигурировал в скандале с покушением. Наумова якобы заказал другой сотрудник СБУ за $50 000.