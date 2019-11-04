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04.11.2019, 09:00

Первое интервью с главой ФГИ и курс доллара. Что вам надо знать этим утром

Первое интервью с главой ФГИ и курс доллара. Что вам надо знать этим утром - Фото
Эмейл

Каждое утро мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное.

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 4 ноября. Погода +9-+16, курс доллара 24.74. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Что с курсом: «доллар по 24» возвращается?

Доллар снова дешевле 25 гривень. Неожиданность или закономерность? Что происходит с курсом – коротко.

Что случилось. Гривня неожиданно укрепилась на этой неделе: в пятницу, 1 ноября, доллар на межбанке подешевел до 24,87 грн (минус 30 копеек за неделю), в уличных обменниках валюту в среднем можно было купить по 24,9 грн/$.

Почему гривня укрепилась. Первая причина. Иностранцы снова пришли покупать облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ). Минфин собирается продать 4-летние ОВГЗ. Иностранцы начали заранее готовится к аукциону и менять валюту.

Вторая причина. Многие крупные экспортеры продавали валюту, чтобы рассчитаться по налогам и зарплатным ведомостям (для этого им нужна гривня).

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Прогноз на неделю. На этой недели финансисты ожидают доллар диапазон 24,6 – 25,1 грн/$.

Первое интервью с новым главой ФГИ

Дмитрий Сенниченко рассказал, зачем стал главой Фонда госимущества, как будет проводить большую и малую приватизацию, что будет делать с "площадками Яценко".

О видении работы ФГИ. В Украине 3600 госпредприятий – нереальное количество. Еще есть 23 000 юрлиц, организаций, органов, у 11 000 из них есть свое имущество. Мы делаем приватизацию не для того, чтобы заработать на этом деньги. Да, поступления должны быть, но это одноразовая продажа. Основная цель – избавиться от компаний "присосок", передать их частному собственнику и привлечь инвесторов.

Какие предприятия нельзя продавать. Три критерия. Первый – нельзя продавать то, что необходимо для обеспечения безопасности государства. Второе – природная монополия. Третье – имеют жизненно-важное значение для общества, несут социальные функции, которые не могут исполняться рынком.

О приватизации. Рассчитываем, что до декабря будет принято решение Кабмина о передаче на приватизацию около 500 предприятий. Запрос был на 800. На следующий год у меня есть KPI продать больших предприятий на сумму не меньше 6 млрд грн. Плюс малая приватизация – тоже 6 млрд грн. От аренды планируем получить 3-4 млрд грн.

Список крупных предприятий на приватизацию. Объединенная горно-химическая компания, Электротяжмаш, Краснолиманское, Центрэнерго, Одесский припортовый завод, Президент Отель. Это те, где уже назначены советники по приватизации. К ним еще добавится около 15 предприятий.

Как быстро реформировать Украину. Ответ прост, не надо придумывать велосипед: достаточно настроить страну как эффективную компанию. В Украине это не получалось, все время два шага вперед и шаг назад. Не было единства власти, существовали клептократические, а не идеологические коалиции. Сейчас есть вертикаль и я увидел, что таким единым фронтом можно создать механизмы работающего государства. Не идеально, но быстро и потом постепенно шлифовать. Больше о "площадках Яценко", приватизации Центрэнерго, долгах Фирташа читайте по ссылке.

Как СССР придумал интернет и не стал тем, кто придумал интернет

Все знают, что интернет был изобретен в США. Но есть версия, что в СССР придумали его раньше, но не смогли реализовать задумку из-за недостатков партийной системы. 

  • Советским прототипом интернета называют проект ОГАС - общегосударственную автоматизированную систему учета и обработки информации. У этого проекта были большие амбиции - объединить все заводы и предприятия плановой экономики СССР. Структура системы напоминала трехуровневую иерархию госаппарата: главный компьютерный центр в Москве соединялся с 200 компьютерными узлами в крупных городах, а те с еще 20 000 терминалами на ключевых производственных площадках страны.

  • Его предложил в 1962 году советский кибернетик, вице-президент Академии наук УССР Виктор Глушков. Кибернетик хотел создать умный и быстрый алгоритм принятия решений и даже электронную валюту. 

  • Реализации планов помешал министр финансов Василий Гарбузов, который не хотел никаких сложных компьютерных сетей. В 1970-м году министру удалось убедить членов Политбюро отправить проект ОГАС на полку. Больше читайте по ссылке.

Что еще стоит знать этим утром:

1. Министр здравоохранения заверила, что эпидемии дифтерии в Украине нет. Зоряна Скалецкая отметила, что вакцин достаточно. В Украине есть 200 флаконов вакцин и еще 250 могут появится в случае необходимости.

2. Суд избрал меру пресечения Ярославу Дубневичу – залог в размере 100 млн грн. Депутата из группы За будущее обязали сдать паспорт и носить электронный браслет. Его подозревают в продаже по завышенным ценам стрелочной продукции. Эти действия принесли государству убыток на сумму больше 93 млн грн.

3. МИД вызвало посла Франции из-за слов Макрона об украинцах. Президент Франции во время интервью журналу Valeurs Actuelles сказал: «я отдаю предпочтение легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д'ивуара (...) вместо нелегальных украинских или болгарских банд". Посол Франции заявил, что слова президента были выдернуты из контекста. Он отметил, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют Францией, у французской стороны нет.

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Теги: технологии, ФГИ, интервью, эмейл-рассылка, валютний курс
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