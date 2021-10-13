Пистолет для Путина, Герой Украины в ОПЗЖ. Кого и за что награждают украинские президенты

В Украине 72 вида государственных наград. За годы независимости их роздано более 270 000. Всем награжденным полагаются материальные льготы. Больше всех постарался Виктор Янукович, он раздал рекордное количество наград. Беглому диктатору благодарны многие российские политики и бизнесмены, в частности президент РФ Владимир Путин.

Кого и за что награждают президенты (Зеленский мало отличается от предшественников – тоже награждает друзей), кто из президентов был щедрее и сколько это стоит, – в разборе LIGA.net

КАКИЕ НАГРАДЫ СУЩЕСТВУЮТ

Государственных наград очень много. "За заслуги", "За мужество", "Национальная легенда"... Одних только "заслуженных" и "народных" 40 званий. Самый свежий – заслуженный землеустроитель – был добавлен в мае 2021-го.

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В качестве государственной награды президент даже вручает именной пистолет Форт-12. По закону их вручают военнослужащим, правоохранителям и силовикам за заслуги в обеспечении обороноспособности Украины. На практике их раздают всем, кому только можно.

К примеру, российский миллиардер Герман Хан получил по пистолету от Леонида Кучмы и Януковича. По два пистолета от беглого диктатора получили мэр Москвы Сергей Собянин и бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Также государственная награда Украины в виде пистолета есть у Путина. Снова постарался Янукович.

В 2015-м Петр Порошенко решил, что без пистолетов не обойдутся украинские футболисты и вручил Форт-12 Андрею Ярмоленко, Андрею Пятову, Анатолию Тимощуку, а также президенту Федерации футбола Украины и на тот момент нардепу от БПП Андрею Павелко.

Всего в 1995-2016 годах было роздано 140 президентских пистолетов.

Наивысшей государственной наградой является звание Героя Украины. Всего за годы независимости президенты наградили этим званием 489 человек. Больше всех Героев раздал Порошенко (163).

СКОЛЬКО РОЗДАНО НАГРАД

Наградные пистолеты и звание Героя Украины — сравнительно редкие награды. Всего с 1992 по 2020 годы украинские президенты раздали 270 542 награды, сообщили LIGA.net в Офисе президента.

В то же время большей части из них нет ни на сайте президента, ни на портале Верховной Рады, где хранится законодательство Украины. Например, на этих ресурсах нет указа о присвоении экс-замглавы Администрации президента Андрею Портнову звания Заслуженный юрист в 2004-м. Копию удалось найти лишь на стороннем негосударственном сайте.

В общей сложности собственными усилиями на сайте Верховной Рады нам удалось найти 105 000 наград украинских президентов. Помимо неполной публичной базы документов такую разницу можно объяснить тем, что часть указов засекречена. В открытом доступе, в частности, нет указов о наградных пистолетах высшему руководству России.

КАКОЙ ПРЕЗИДЕНТ САМЫЙ ЩЕДРЫЙ

В 2021 году Владимир Зеленский наградил свыше 1500 человек. Это еще не предел: в среднем украинские президенты ежегодно подписывают указы о вручении госнаград для 9300 человек. По подсчетам LIGA.net, с мая 2019 года Зеленский уже раздал 5600 орденов и медалей. Если он продолжит в таком же темпе, то к концу пятилетней каденции раздаст свыше 12 000 наград. По сравнению с предыдущими президентами, Зеленский не самый активный.

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Самый щедрый – Виктор Янукович. За четыре года он успел отметить заслуги 124 000 граждан, раздав только за 2012-й больше 40 000 наград. На втором месте по общему количеству наград – Виктор Ющенко (57 700), на третьем – Петр Порошенко (44 300).

Данные: ОП. Мы не знаем точное количество награжденных в годы, которые пришлись на двух президентов

По наградам также легко отследить, как менялись приоритеты государства. Леонид Кравчук наградил всего 4000 человек, и в указах на сайте ВР чаще всего фигурируют награды для "трудящихся" – заслуженные работники сельского хозяйства, транспорта, шахтеры и юристы. При Кучме уже начали вручать ордена "За заслуги" и "За труд", а при Ющенко и Януковиче начался бум по вручению многодетным матерям почетного звания "Мать-героиня". С началом войны приоритет в наградах логично изменился на военных – "За мужество" и "Защитнику отечества".

Любимые награды президентов

ВО СКОЛЬКО ОБХОДЯТСЯ НАГРАЖДЕННЫЕ

Главная льгота для всех без исключения обладателей государственных наград – пенсия за особые заслуги перед Украиной. Это надбавка к основной пенсии, которая устанавливается в процентах от размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (с 1 июля он составляет 1854 грн).

В частности, Герои Украины получают надбавку в 40%, ветераны войны и нардепы – 30-35%, а "заслуженные" и нардепы четырех и больше созывов – 20-25%.

На 1 января 2021 года пенсию за особые заслуги получали 371 366 человек. В целом расходы на финансирование таких пенсий в 2021-м составляют 2,3 млрд грн, сообщили LIGA.net в Минсоцполитики.

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Дополнительные льготы (и их много) есть у Героев Украины. Рассмотрим на примере лидера ОПЗЖ Юрия Бойко, которому в 2004-м Кучма присвоил это звание. Бойко имеет право на 200-процентную надбавку к пенсии, три недели дополнительного отпуска, бесплатное первоочередное санаторно-курортное лечение, компенсацию 50 литров бензина в месяц, освобождение от уплаты коммуналки и налога на доходы физлиц (НДФЛ). И это далеко не полный список.

Также Герои Украины, согласно решению Порошенко, получают единоразовую выплату в 50 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В 2021-м году Герои Украины должны были получить от государства 113 500 грн.





С 1999 года расходы на изготовление наград прописываются отдельной строкой в государственном бюджете страны. Всего за это время на награды было выделено 318,8 млн грн.

Самые щедрые подарки от парламента получили Янукович в 2010-м (47,8 млн грн) и Порошенко в 2018-м (47,6 млн грн). Хотя как показал Ющенко: если есть желание – бюджет не помеха. В 2009-м на награды было выделено рекордно низкие 517 000 грн. Несмотря на это Ющенко раздал почти 31 000 наград.

НАГРАДЫ ДРУЗЬЯМ НИКУДА НЕ ДЕЛИСЬ

В апреле 2019-го Зеленский, комментируя возможные назначения друзей из Квартала во власть, четко заявил, что "кумовства у нас не будет". Однако дальнейшие указы показали обратное. То же самое касается и наград.

В частности, 10 сентября текущего года Зеленский наградил орденом "За заслуги" III степени актера Станислава Боклана, который в сериале "Слуга народа" сыграл роль премьер-министра. Ту же награду от Зеленского получил еще один актер сериала Дмитрий Суржиков, а Екатерина Кистень, сыгравшая сестру Василия Голобородько, удостоилась ордена княгини Ольги III степени.

Если с наградой тому же Боклану можно спорить, поскольку он имеет богатый опыт ролей в кино и театре, то звание главной героини сериала студии Квартал 95 "Папик" вызывает неоднозначные реакции. 10 сентября Зеленский присвоил 30-летней Дарье Петрожицкой звание "Заслуженный артист Украины".

Также Зеленский не забыл о своем давнем знакомом Александре Гогилашвили, который сейчас работает замглавы Министерства внутренних дел. До назначения в МВД Гогилашвили работал в Международной антинаркотической ассоциации. Организацию уже долгое время поддерживает студия Квартал 95 и сам Зеленский. Президент наградил Гогилашвили в ноябре 2020-го орденом "За заслуги III степени".

Не обошел стороной шестой президент и депутатов из фракции Слуга народа. 23 августа по случаю 30-летия независимости Украины Зеленский присвоил звание заслуженный юрист "слугам" Владимира Ватрасу, Сергею Ионушасу, Андрею Костину, Александру Мережко, Галине Михайлюк и Павлу Павлишу. Это же звание в октябре 2020-го от Зеленского получил еще один нардеп от СН Игорь Фрис.

Также ко Дню независимости звание заслуженный врач получила "слуга" Оксана Дмитриева, а Мария Мезенцева и Елена Шуляк были удостоены ордена княгини Ольги III степени.

Повезло и родственникам "слуг". Богдану Тимофийчуку, брату отца 35-летнего фермера и нардепа из "Коломойского района" Владимира Тимофийчука, Зеленский в ноябре 2019-го присвоил звание заслуженный работник сельского хозяйства. При этом представление на награждение было подписано тогдашним главой Львовской ОГА Денисом Шмыгалем.

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