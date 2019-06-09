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09.06.2019, 21:23
Плагиат Зеленского, кризис в ПАСЕ, Оскар Линча: новости недели

Переговоры в Минске и "запрет" на ответный огонь, кризис в ПАСЕ, первый трейлер фильма о противостоянии Ford и Ferrari, Оскар для Дэвида Линча, парламентский опрос компании Рейтинг, плагиат Владимира Зеленского, самая богатая певица мира, закон об импичменте, первые десятки в списках партий, новый сезон "Черного зеркала", приговор по делу Екатерины Гандзюк, отмена декларация для активистов, встреча Зеленского с журналистами. Обзор LIGA.net.

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Переговоры в Минске

Второй президент Украины Леонид Кучма (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

3 июня президент Владимир Зеленский вернул второго президента Леонида Кучму в переговорную группу Минска.

"У нас есть общая позиция - возобновление переговоров по поводу Донбасса в нормандском формате и разблокирование минского процесса. Уже 5 июня будет первая встреча трехсторонней группы во главе с - хочу вам представить... - Леонидом Даниловичем Кучмой", - сказал он.

По словам Зеленского, второй президент - "профессионал, которого уважают в Украине и за границей".

Президент отметил, что с партнерами из США, Франции, Германии и других стран Евросоюза обсуждал вопрос прекращения огня в Донбассе.

Кучма сказал, что не мог не согласиться с таким предложением, поскольку Украина переживает не самые легкие времена. По его словам, за время войны противоречий внутри Украины стало больше, чем было до того. 



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Теги: новости недели
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