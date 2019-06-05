План Коломойского: пора вставлять палки в колеса Зеленскому

Олигарх Игорь Коломойский теряет влияние на президента Украины Владимира Зеленского. Во-первых, партия Слуга народа не желает предоставлять места в списке на досрочные выборы для людей Коломойского. Во-вторых, якобы глава Администрации президента Андрей Богдан, который до недавнего времени был юристом Коломойского, начал отдаляться от олигарха. Как итог - у Коломойского нет гарантий, что партия президента, которая имеет все шансы сформировать самую большую фракцию в новом созыве, будет действовать в его интересах. Поэтому олигарх, как любой опытный политический игрок, хочет перестраховаться и создает в будущем парламенте противовес новому президенту.

Как именно Коломойский собирается защищать свои интересы в новом парламенте, и кто ему в этом поможет – в материале LIGA.net.

НЕ ВСЕ ТАК ГЛАДКО

Казалось, что после победы Зеленского на президентских выборах Коломойский сорвал джекпот. Однако это не совсем так. Ведь большинство своих проблем Коломойский может решить через парламент и формируемое им правительство. "Базовая задача Коломойского – это защитить свои активы. Если вдруг получается защитить и разморозить свои активы, то почему бы потом не получить контроль над Приватбанком?", - говорит в комментарии LIGA.net специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

Для этого, по мнению Фурсы, Коломойскому нужно избавиться от обязательств перед Западом. "При сотрудничестве с Западом реализация желаний Коломойского невозможна, потому что Запад занимает четкую позицию по этому вопросу: Коломойский – вор, его надо наказать и забрать его активы. Поэтому Коломойский должен избавиться от Запада", - говорит Фурса. По его словам, именно поэтому олигарх открыто выступает за дефолт, который поможет избавиться от обязательств перед Западом. В условиях кризиса Коломойскому будет намного легче вернуть Приватбанк и другие активы. При этом, если не получится стать совладельцем Привата, то олигарх намерен добиться компенсации суммы, которая равняется капиталу банка на момент его национализации.

Как показывает реакция самого Зеленского, он не разделяет планы Коломойского. 4 июня в ходе визита в Брюссель президент публично заявил дефолт - это "продуманная акция", не имеющая отношения к президенту, а сам бывший собственник ПриватБанка никакой поддержки не получит: "Я не собираюсь быть на их стороне".

Даже на позициях, где на первый взгляд у олигарха все под контролем, не все так однозначно. Сразу несколько собеседников LIGA.net в парламенте, представляющих адвокатскую среду, заявили, что глава АП Богдан "откололся" от Коломойского. "Богдан включил карьериста и думает, в первую очередь, о себе. Он как юрист будет играть в свою игру. У Коломойского Богдана уже считают чуть ли не предателем", - рассказал LIGA.net нардеп, знакомый с Богданом.

Кроме того, как говорят собеседники в Слуге народа, на досрочных парламентских выборах партия не станет включать в свои списки людей Коломойского. "Мы поставили себе цель, чтобы в наших списках было минимум действующих нардепов и политиков. Мы хотим молодых, но уже опытных и успешных людей" - рассказал LIGA.net представитель предвыборного штаба партии Слуга народа. По его словам, никаких договоренностей с Коломойским по списку Слуги народа "нет и быть не может". "Сегодня на Thebabel (интернет-СМИ, соинвестором которого является Коломойский, – ред.) вышел материал о том, что нас финансирует бизнес-партнер Саши Януковича и социолог Арбузова. Мне кажется, это отчетливо иллюстрирует "влияние" Коломойского на нас", - добавил собеседник в штабе партии. Такая позиция Слуги народа заставляет олигарха искать обходные пути.

Читайте также: "Не договоримся - объявим войну". Интервью Шефира - за минуту

ПЛАНЫ КОЛОМОЙСКОГО НА ЛЕТО

Лучше "своих людей" в АП может быть только своя депутатская группа, которая будет представлять твои интересы в парламенте. Главная цель Коломойского на досрочные выборы – завести достаточное количество своих депутатов, чтобы иметь блокирующий пакет. Эту практику бизнесмен успешно проделал на выборах 2014 года, когда его люди были в списках Народного фронта и Блока Петра Порошенко, а без группы мажоритарщиков Видродження не могли принять, например, государственный бюджет.

Вторая цель Коломойского на летние выборы – не позволить Слуге народа единолично сформировать коалицию. По мнению политолога Петра Олещука, в истории Украины еще не было такой большой вероятности создания однопартийного правительства. В конце мая почти половина избирателей, определившихся и собирающихся голосовать, поддерживали Слугу народа. При этом сам Коломойский в одном из последних интервью выразил сомнение, что Слуга народа возьмет 226 мандатов в новом созыве и единолично сформирует Кабмин. "Мне кажется, что какая-то коалиция все равно будет. Из двух или трех партий", - заявил бизнесмен.

Собеседник из близкого окружения Коломойского также спрогнозировал LIGA.net, что у партии Зеленского вряд ли получится единолично сформировать коалицию. "Коалиция из одной партии – это очень опасная штука, которая открывает путь к возможной узурпации власти. 2-3 партии в коалиции нужны для создания противовеса", - считает источник. Поэтому, если на президентских выборах ключевой задачей Коломойского было "лишь бы не Порошенко", то на парламентских – "лишь бы не один только Зеленский".

КТО ПОМОЖЕТ КОЛОМОЙСКОМУ

Главная ставка будет на мажоритарщиков. В частности, нардепы, представляющие партию УКРОП, планируют переизбраться в своих одномандатных округах. Сама партия УКРОП вряд ли пойдет на выборы по спискам, сообщил LIGA.net нардеп Александр Шевченко. Он заверил, что представители УКРОПа "помогут Зеленскому" с формированием коалиции. Помимо действующих нардепов в новый созыв планирует избраться близкий соратник Коломойского Игорь Палица. Собеседники LIGA.net в окружении Коломойского рассказали, что Палица думает о баллотировании по округу в Волынской области.

Еще один проект, где присутствует Коломойский, был недавно создан мэром Харькова Геннадием Кернесом и мэром Одессы Геннадием Трухановым – партия Доверяй делам. Основой для партии мэров стала политическая сила Видродження с ее лидером и бизнес-партнером олигарха Виталием Хомутынником. Зелено-желтая цветовая гамма, выбранная партией мэров, очень сильно напоминает символику президентской кампании Зеленского.

Читайте также: Кернес возглавил партию, Труханов - сопредседатель

"Этот проект нацелен на юго-восток и должен будет забрать голоса у Оппоблока. При этом он забирает голоса и у Слуги народа", - считает политолог Олещук. Собеседник LIGA.net в Видродженни отметил, что большинство мажоритарщиков группы будут баллотироваться на досрочных выборах по своим округам, ведь в многомандатном избирательном округе у партии Доверяй делам мало шансов преодолеть пятипроцетный барьер. Поэтому главная задача – "скушать" рейтинг у Оппоблока и не дать особо разгуляться партии Зеленского.

Кроме того, Коломойский ведет переговоры с действующими представителями власти, которые не прочь закрепить или даже улучшить свои позиции. В частности, СМИ зафиксировали встречи олигарха с Юлией Тимошенко и Арсеном Аваковым.

"Основная цель Тимошенко на эти выборы – пост премьер-министра. Она надеется, что поможет сформировать коалицию Зеленскому и станет премьером. Однако, никаких гарантий у нее при этом нет. Их ни у кого нет… Аваков, мягко говоря, неоднозначная фигура. Поэтому для того, чтобы он оставался в правительстве, должны быть серьезные аргументы", - объясняет Олещук.

Как рассказывают источники LIGA.net в Народном фронте, Аваков не получил от Зеленского гарантий относительно кресла министра внутренних дел в новом правительстве. Кроме того, Слуга народа не хочет брать в свои ряды людей Авакова. К тому же вряд ли министр внутренних дел обрадовался решение Зеленского вернуть гражданство Михаилу Саакашвили. Это косвенно подтверждает реакция депутата Антона Геращенко, бывшего советником главы МВД: "Вернувшись в Украину Михаил Саакашвили сначала подвергнет беспощадной критике Петра Порошенко и сделает все, чтобы снизить его рейтинг на парламентских выборах. А затем отплатит действующему президенту той же монетой, что и предыдущему за все добро, что тот сделает для него".

Коломойский, как опытный политик и стратег, ищет недовольных и обделенных новым президентом, чтобы объединить с ними усилия накануне парламентских выборов.

"У Коломойского считают, что Зеленский выполнил свое предназначение - потопил Порошенко. Теперь он должен успокоиться и не тянуть одеяло. Если Зеленский будет оказывать сопротивление, то Коломойский будет делать все, чтобы через одни выборы Зеленского вообще не было в коалиции", - резюмирует собеседник LIGA.net в бывшей парламентской коалиции.

Читайте также: Бой на Банковой. Стенограмма встречи Зеленского с Радой за минуту