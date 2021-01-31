План вакцинации в Украине, Байден позвонил Путину и день рождения медведей: новости недели

В Украине утвердили план вакцинации от коронавируса, Байден позвонил Путину, Зеленский попросил Дубинского выйти из фракции, а он отказался (теперь его могут исключить), ПАСЕ подтвердило полномочия РФ, Кравчук раскритиковал переговоры с Россией, назвав их фальшивкой, а в США медведей поздравили с днем рождения. Обзор LIGA.net .

В Украине утвердили план вакцинации от COVID-19 на 2021 год

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29 января главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко представил на заседании Кабмина календарный план вакцинации населения от коронавируса в 2021 году. Он предусматривает закупку 15 млн дополнительных доз вакцины от COVID-19.

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Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС одобрила план.

Ляшко отметил, что оперативный штаб Минздрава с учетом социологических опросов определил прогнозируемое количество вакцин для закупки — 15 млн дополнительных доз.

По словам замминистра, холодовая цепь в Украине сегодня может обеспечить хранение любого вида прошедших регистрацию вакцин (от -70°C и до +8°C).

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вакцинирование должно начаться в феврале. Ляшко сказал, что процесс стартует примерно 15 февраля.