UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
31.01.2021, 10:00
План вакцинации в Украине, Байден позвонил Путину и день рождения медведей: новости недели

В Украине утвердили план вакцинации от коронавируса, Байден позвонил Путину, Зеленский попросил Дубинского выйти из фракции, а он отказался (теперь его могут исключить), ПАСЕ подтвердило полномочия РФ, Кравчук раскритиковал переговоры с Россией, назвав их фальшивкой, а в США медведей поздравили с днем рождения. Обзор LIGA.net.

1/6

В Украине утвердили план вакцинации от COVID-19 на 2021 год

вакцина ЕРА

29 января главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко представил на заседании Кабмина календарный план вакцинации населения от коронавируса в 2021 году. Он предусматривает закупку 15 млн дополнительных доз вакцины от COVID-19. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС одобрила план.

Ляшко отметил, что оперативный штаб Минздрава с учетом социологических опросов определил прогнозируемое количество вакцин для закупки — 15 млн дополнительных доз.

По словам замминистра, холодовая цепь в Украине сегодня может обеспечить хранение любого вида прошедших регистрацию вакцин (от -70°C и до +8°C).

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вакцинирование должно начаться в феврале. Ляшко сказал, что процесс стартует примерно 15 февраля.



Отправить:
Распечатать:
Теги: новости недели, пасе, вакцинация, александр дубинский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Материалы по теме
Новый штамм COVID-19, звонок Навального в ФСБ и "Щедрик" от оркестра США: новости недели
Политика Новый штамм COVID-19, звонок Навального в ФСБ и "Щедрик" от оркестра США: новости недели
Взрывы в Ичне, автокефалия и "путинская врушка": новости недели
Политика Взрывы в Ичне, автокефалия и "путинская врушка": новости недели
Популярное
CПЕЦПРОЕКТЫ
"Господи, или забери меня, или помоги". Как медики борются за обещанные выплаты
Общество "Господи, или забери меня, или помоги". Как медики борются за обещанные выплаты
Общество
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 