Дальнобойные зенитные ракетные комплексы Patriot – наконец-то в Украине. Министр обороны Алексей Резников говорит, что впервые просил их еще в августе 2021-го. Их прибытие – очень плохая новость для россиян, но не панацея для Украины, добавляет советник министра Алексей Копытько.

"Patriot – лучшее, что можно было получить в этом классе. Это единственный комплекс, способный сбивать баллистические ракеты, который получила Украина, – говорит LIGA.net главред Defense Express Олег Катков. – Победные реляции несколько имеют основания, но надо понимать реальные возможности комплекса".

Какие есть реалистичные, рискованные и оптимистичные сценарии применения комплексов Patriot в российско-украинской войне – коротко на LIGA.net.

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НА ЧТО СПОСОБЕН PATRIOT

Одна батарея Patriot имеет от четырех до восьми пусковых установок. По аэродинамическим целям (самолеты, крылатые ракеты, беспилотники) он может работать на расстоянии примерно 150 км. По баллистическим – до 40 км.

Важна разница в модификациях противоракет: современная версия PAC-3 целит в боезаряд баллистической ракеты врага, более старая PAC-2 – взрывается рядом. PAC-2 не очень эффективно показала себя в противостоянии с советскими Scud (Р-17) в Ираке, говорит LIGA.net бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

"Поэтому американцы и разработали PAC-3. Но они испытывали их на не маневрирующих ракетах, – объясняет Романенко. – А современные российские баллистические ракеты "Искандер", "Кинжал", "Циркон" маневрировать способны. Это сложная цель даже для современных версий Patriot. Надеемся, что он сможет с ними бороться. Реально проверить только в боевых действиях".

В Украину прибыли комплексы от трех стран, утверждает первый заместитель министра обороны Александр Павлюк. От США (обещали одну батарею), Германии (еще одну) и Нидерландов (две установки).

Как и где будут использовать Patriot, в Воздушных силах не раскрывают: говорят, что концентрация будет на прикрытии инфраструктуры, но решение будет принимать высшее руководство государства.

СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ

1) Наиболее очевидный – прикрыть город

Для прикрытия целого города одной батареи Patriot не хватит, говорит LIGA.net главред Defense Express Олег Катков. Радиолокационная система комплекса имеет секторный обзор, то есть она "смотрит" и может наводить ракеты в секторе 120 градусов, объясняет эксперт.

"Чтобы прикрыть один город по кругу, необходимо как минимум три батареи, – добавляет Катков. – Чтобы закрыть хотя бы семь городов, необходимо два десятка Patriot".

Две-три батареи Patriot действительно могли бы условно закрыть Киев от баллистических ракет на расстоянии 40 км и от высотных аэродинамических целей на 150 км. "Это гораздо лучше, чем было. Но на этом и все", – говорит он.

Одного лишь Patriot для эффективного прикрытия города недостаточно, добавляет Романенко: "Нужна система – комплексы близкого, среднего и дальнего действия".

2) Рискованный – разместить неподалеку от фронта

Размещение Patriot в 80-100 км от фронта теоретически могло бы помочь по крайней мере с двумя целями: дать высотный зонтик на направлении контрнаступления или помочь отогнать российскую авиацию, которая за 50 км до линии столкновения или границы сбрасывает планирующие авиабомбы.

Чтобы укрыться от Patriot, российские самолеты должны прижиматься поближе к земле, говорит Романенко. Patriot теоретически могут по ним работать, но лучше для этого использовать комплексы маловысотного действия.

"Они лучше к этому приспособлены, – объясняет генерал. – Например, американские маловысотные Avenger должны прикрывать и сам Patriot".

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат убеждает LIGA.net, что лучшее средство борьбы с российской авиацией – западные истребители поколения 4+ и выше, с дальнобойными ракетами класса "воздух-воздух". Они сбивали бы самолеты РФ или не допускали в зону запусков планировочных бомб.

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Размещение Patriot неподалеку от фронта способно прикрыть лишь отдельный участок длинной линии столкновения, говорит Катков. Но риски создает большие. По его убеждению, для уничтожения комплекса россияне не будут жалеть самолетов, противорадиолокационных ракет, тактических ракетных комплексов и всего, что у них есть.

"Поставить Patriot на передовую – возможно. Но это просто безумный риск. В него полетит все, что есть у россиян, – уверен Катков. – Уничтожить комплекс за $1 млрд – это и политический, и военный удар. Ради Patriot россияне готовы разменивать самолеты, которые будут терять в такой операции".

Теоретически Patriot мог бы действовать подобно HIMARS – каждый день перемещаться вдоль линии фронта. Сегодня отработать на Донбассе, а завтра – на запорожском направлении. Но и такая тактика не убирает риски.

"Как только он начнет работать, то россияне его заметят и локализуют, – говорит Катков. – Его РЛС – достаточно мощная, "светит" на много километров. Как бы ты его ни разворачивал, но довольно быстро враг его локализует".

3) Оптимистический – прикрыть авиабазу

Наиболее прагматичный и логичный вариант – прикрыть от российских ракет авиабазы для подготовки приема западных истребителей, считает Катков. И эти самолеты в сухом остатке могли бы прикрыть значительную большую часть авиапространства, чем одна-две батареи Partiot.

Именно с помощью Patriot и комплексов близкого действия прикрываются американские авиабазы в Польше, добавляет Романенко.

"Это гораздо эффективнее. Это единственное было бы объяснение, зачем выделять нам Patriot в небольшом количестве, – убежден Катков. – У меня еще остается надежда, что Patriot передаются именно с целью защиты авиабаз".

Пока этот сценарий выглядит слишком оптимистичным, соглашается эксперт. Западные партнеры до сих пор не приняли решения о поставках Украине современных самолетов, а в последнее время наоборот раздаются заявления, что поставки истребителей могут растянуться на 18 месяцев.

В Воздушных силах надеются на заседание коалиции Рамштайн, которая состоится 21 апреля. "Ожидаем от Рамштайна хороших новостей о самолетах, – заявлял в эфире телемарафона спикер ВС Юрий Игнат. – Нам нужно решение, чтобы мы делали шаги по обучению пилотов, техников, офицеров боевого управления. Будет решение – будет отсчет, когда произойдет сама передача".

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