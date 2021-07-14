Почему Аваков подал в отставку, интервью президента Мотор Сич. Что надо знать утром

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. "Это была договоренность с Зеленским". Почему Аваков подал в отставку и что ждет МВД

После семи лет у руля Министерства внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку. Де-юре Аваков сделал это сам, а де-факто его об этом попросил президент Владимир Зеленский. При этом поводом для отставки могла стать "спецоперация МВД против Слуги народа". Что сподвигло президента указать Авакову на выход, будут ли голоса за отставку и почему всех устраивает наследник Авакова, – читайте в нашем коротком обзоре.

И не пропустите наш разговор с историком Ярославом Грицаком.

Он убежден, что лучшим ответом Украины на скандальную статью Путина было бы укрепление институций, ведь именно демократия сближает Украину с Европой и отдаляет от России.

"Важно, чтобы мы думали прагматично и рационально, не поддавались на провокации. Статья Путина нацелена на вызов у нас эмоциональной реакции, забывая про наши рационально-прагматичные интересы", – говорит историк. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Китайцы – не моя проблема, правительство порешает. Интервью президента Мотор Сич: коротко

Продажа Китаю контрольного акций запорожской Мотор Сичи, важнейшего производителя двигателей для российских вертолетов и ракет, – одна из самых громких историй последних лет. Она столкнула лбами США, Китай и Украину. И с очень большой долей вероятности заварил этот геополитический детектив вечный "красный директор" Вячеслав Богуслаев.

Он крайне редко выходит на публику, но сейчас как раз тот случай. Богуслаев дал большое интервью государственному агентству "Укринформ". Мы выбрали из него самое интересное. Обязательно к прочтению, если вам интересна авиация и ОПК. Больше по ссылке.

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Рекомендує Тетяна Павлушенко, редакторка розділу "Думки". Фантазії Путіна про Україну: брехати і пересмикувати – недобре

Коли автор пише колонку чи статтю, завжди сподівається, що влучить у саме серце своєї аудиторії. Володимир Путін – не виключення. Президент Росії в черговій спробі захотів нав’язати нам, українцям, та своїм підданим у Росії своє бачення історії. Але нічого нового не вигадав, крім вже давно придуманих пропагандою Кремля кліше: України, українців як нації, української мови і тд не існує.

Пане Путін, дякуємо за чергову спробу, але ми вас не просили нам щось розповідати, ми й самі дуже гарно знаємо свою історію. І дуже любимо та поважаємо свою землю, мову та культуру. Саме тому у 2014 році вийшли на Майдан і боролися за європейське майбутнє України. Саме тому вже вісім років від куль та градів вашої Російської армії проливається кров наших хлопців на Донбасі. Достатньо голосних кліше.

Покажіть на ділі, а не в статтях, вашу "дружбу" – виведіть російські війська зі Сходу України та поверніть нам Крим, який ви анексували у 2014 році. Перестаньте інвестувати мільярди в інформаційну війну та плодити фейки, на кшталт своєї чергової статті, в якій крім брехні та пропаганди нічого з правди немає.

І ще – Путін не розуміє, що ми, українці, вже ніколи не схилимо голову перед Московією. За часи незалежності, а особливо – за час війни з Росією, у нас викувалося ціле покоління, яке не боїться, яке знає, хто друг, а хто ворог, і яке готове гідно відповісти кожному, хто така Україна та українці. Більше за лінком.

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