Почему бойня под Киевом — геноцид и часть "большой схемы Путина". Обзор западных медиа

Почему "миссия россиян" — гораздо шире фигуры Путина, как события в Буче раскрыли геноцидные намерения Москвы, и как призывников из оккупированного Донбасса используют в качестве пушечного мяса.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.

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Time: Проблемы россиян – гораздо больше Путина

Украинский историк Ярослав Грицак пишет в Time, что имеет множество друзей по всему миру. Но единственными, кто ему не написал после вторжения РФ, были именно россияне. За исключением тех, кто бежал из России из-за преследований.

Противники Путина призывают не стричь всех россиян под одну гребенку. Но есть впечатление, что они сами хотели стать заложниками Путина. Ведь опросы еще с 2000 года демонстрировали, что россияне готовы отказаться от прав ради порядка, не любили Запад и мечтали о "сильной руке".

Следовательно, за диктатором стоял "коллективный Путин" — русский народ.

И эта история все время повторяется. Историки называют это российским маятником, когда после либерализации к власти в Кремле приходит "жесткий лидер". Считается, что именно поэтому в России не вышло построить гражданское общество, она осталось сообществом атомизированных субъектов, которые почти не доверяют друг другу. Если нет внутренней солидарности, зачем им быть солидарными с соседями?

Российская идеология состоит в том, что у их страны есть миссия: противостояние Западу. И все должно быть большим — территория, армия и язык. Сопротивляющиеся этому соседствующие страны считаются "глупыми детьми" или даже предателями, которых надо казнить или депортировать. Оставить их жить так, как они хотят, категорически нельзя.

Несмотря на все разговоры о "загадочной русской душе", правда достаточно проста. Они умеют хорошо воевать (хотя война в Украине ставит это утверждение под сомнение). Тем не менее они так и не смогли модернизировать свою страну, ограничить центральную власть, отделить церковь от государства, создать независимые суды и защитить своих граждан.

Украинцы не хотят быть частью этого и готовы модернизироваться после 30 лет хождения по кругу. И Украина заслуживает своего плана Маршалла.

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The Washington Post: Происходящее в Украине — геноцид. Точка

Президент Украины был шокирован тем, что увидел в Буче, и назвал массовые убийства гражданских геноцидом. Администрация Байдена была осторожнее в своих высказываниях, заявив, что до уровня геноцида резня в Киевской области "не дотягивает", пишет The Washington Post.

Впрочем, то, что мы видим, – именно геноцид. Люди считают "геноцидом" только то, после чего остается огромное количество жертв, вроде Холокоста или Руанды. Хотя важны намерение и логика. Конвенция ООН 1948 года определяет геноцид как "деяния, совершенные с намерением полностью или частично уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу".

Резня в Буче является не единичным случаем, а частью большой схемы. Намеренные обстрелы гражданских объектов, убийства и похищения людей, идентифицирующих себя как украинцы. События в Буче — только верхушка айсберга, и на освобожденных территориях такого будет еще очень много.

Единичные случаи еще можно было бы назвать военными преступлениями. Серия подобных поступков — кампания по уничтожению украинцев как нации.

Намерение это сделать в России озвучивают на всех уровнях. Владимир Путин вообще отрицает существование Украины как государства и выражает желание "развернуть ее в сторону России". Армия РФ должна была достичь этой цели.

Впрочем, когда оккупанты узнали, что украинцы не хотят, чтобы их "освобождали", логика изменилась с колониальной на геноцидную.

Статья в кремлевском РИА Новости — "Что Россия должна сделать с Украиной" — не только повторяла аргументы Путина, но шла дальше: "Украина невозможна как государство" и "не может таковым оставаться". Украинская элита "должна быть ликвидирована". А "значительная часть населения также виновата" и требует "перевоспитания и идеологических репрессий".

Уже прямо озвученные идеи и гражданские убийства сигнализируют о том, что граница между военным преступлением и геноцидом перейдена.

Daily Mail: Винтовки 19 века и вода из луж. Как живут призывники на войне в Украине

Мобилизованным из оккупированного Донбасса раздают винтовки Мосина образца 1895 года, заставляют пить из луж и прудов с лягушками и отвлекать на себя огонь украинцев. Их отправляют в бой нетренированными, без воды и еды, без должной экипировки, пишет Daily Mail.

Армия Москвы несёт огромные потери в Украине. Привлечение призывников — очередной сигнал о том, что Кремлю не хватает людей, чтобы продолжать эту войну. Путинская армия страдает от логистических проблем и ожесточенного сопротивления украинцев. Пока сепаратисты Донбасса ждут 60 000 дополнительных сил, чтобы начать новое наступление на Украину.

Но призывники из ОРДЛО не являются формально частью российской армии. Поэтому живут они совсем в других в условиях.

Вооруженных "мосинками" призывников заставляют провоцировать огонь на себя, чтобы определить украинские позиции. Они не умеют пользоваться оружием, почти ничего не понимают и не знают, что делать.

Сообщается, что женщины и матери мобилизованных в ОРДЛО ходили в оккупационную администрацию Донецка с призывом "вернуть наших мужчин". А около 135 призывников, привезенных в Мариуполь, вообще отказались идти в бой. За это их бросили "на подвал".

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