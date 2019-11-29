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29.11.2019, 09:00

Почему упал рейтинг Зеленского и что нас ждет в 2020 году. Что вам надо знать этим утром

Почему упал рейтинг Зеленского и что нас ждет в 2020 году. Что вам надо знать этим утром - Фото
Эмейл

Каждое утро мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное.

Доброе утро!

Сегодня пятница, 29 ноября. Погода 0-+2, курс доллара 24.04. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Почему рейтинг Зеленского упал на 20% 

Что случилось. Социологи КМИС опросили людей, как они относятся к разным политикам. К Зеленскому позитивно относятся 52%. В сентябре, согласно опросу КМИС, эта цифра равнялась 73%. То есть за два месяца уровень поддержки президента снизился на 21%.

Почему падает рейтинг. Социологи называют несколько причин: Зеленский начал высказывать свою политическую ориентацию; скандалы в Слуге народа; непонимание людьми тем продажи земли и игорного бизнеса; информационная война со стороны России. 

Что будет дальше. Одни социологи не считают, что рейтинг Зеленского теперь будет только падать. Но советует власти "преодолеть противоречия внутри себя" и доказать эффективность. Другие – что, если Зеленский запустит сложные реформы - рейтинг упадет. Больше читайте по ссылке.

Империя на 60 миллиардов: как работает табачный (не) монополист. Интервью с главой "Тедис"

Мы поговорили с новым директором крупнейшего табачного дистрибьютора "Тедис" Тарасом Корнияченко о том, почему компания – не настоящий монополист, о чем табачники говорят с Владимиром Зеленским, будет ли компания платить миллиардный штраф АМКУ и как на рынок повлияют последние инициативы "Слуг народа".

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О владельцах компании. Основной бенефициар – Борис Кауфман. Есть еще два акционера из Великобритании – Ричард Даксбери и Ричард Дориан Фенхальц. У них по 23,51% акций. Они являются владельцами бизнеса, но не участвуют в операционном управлении.

О монополии. Мы являемся самым большим игроком на рынке, но что касается остальных составляющих монополии - это не о нас. Мы не диктуем рынку условия. Мы не можем этого делать, поскольку работаем с огромным количеством ключевых клиентов, которые работают независимо от нас, напрямую с производителями. Мы по факту просто покупаем сигареты и делаем все, чтобы они как можно скорее были доставлены к потребителю. 

О продаже "Тедис". Периодически поступают запросы о покупке части компании. Интерес есть и от локальных, и от иностранных инвесторов. Пока до какого-то конкретного процесса, предметных переговоров дело не доходило.  

О борьбе с нелегальными сигаретами. У нас есть внутренняя система сканирования каждого блока сигарет на этапе от производителя до потребителя. У нас отдельный сканер для каждого из производителей. Эта информация собрана в базе данных, с помощью которой можно в режиме реального времени наблюдать куда, сколько и какой продукции, по какой цене отправлено. Мерчендайзеры могут эту информацию проверять регулярно.  

О вейпах. Вейпов у нас сегодня нет, поскольку рынок сегодня не урегулирован. И сейчас торговля никотиносодержащими товарами, жидкостями для нас несет риски, в том числе репутационные. Кроме того, мы не понимаем уровень спроса на этот продукт, точное количество потребителей вейпов не исследовано. Больше о выручке компании, делах с АМКУ и госрегулировании читайте по ссылке. 

Девять прогнозов на 2020 год от Forrester. Вытеснят ли технологии человечность

Аналитическая компания Forrester провела исследование и выяснила, что нас ждет в 2020 году.

1. Одного удобства – мало, важны ценности. Потребителям стало не достаточно просто удобного потребления товаров. Им нужны яркие переживания и чувство причастности. В 2017 году 52% потребителей заявили, что они активно учитывают ценности компании при совершении покупки. Процент продолжает расти - в 2020 году эта цифра превысит 55%. 

2. Больше внимания и бюджетов данным. В 2020 году многие компании задумаются об использовании искусственного интеллекта и машинного обучения. Дата-грамотность также будет приоритетной: 40% компаний запустят по ней программы для своих сотрудников. 

3. Дипфейки станут оружием вымогателей. Инструменты злоумышленников станут сложнее. Они будут взламывать потребительские устройства, а потом требовать выкуп от производителя или с помощью искусственного интеллекта будут создавать поддельные аудио и видеозаписи для обмана пользователей. 

4. Проблемы с конфиденциальностью будут набирать обороты. Крупные технологические компании, такие как Apple и Mozilla, предоставляют потребителям новые инструменты, которые не позволяют собирать данные. Анти-надзорные стартапы получат финансирование. Будут придуманы новые правила по защите личных данных.

5. Люди продолжают заменяться технологиями, но не все. автоматизация заменит около 1 млн рабочих мест. А специальности, требующие интуиции, эмпатии, а также физической и умственной гибкости, включая работников с межотраслевыми знаниями, учителей и элитные цифровые профессии добавят 331 000 рабочих мест в 2020 году. Полный прогноз ищите по ссылке.

Что еще стоит знать этим утром:

1. Минэкономики хочет изменить "зеленый" тариф. Ведомство разработало компромиссную модель реструктуризации тарифа. Министерство предлагает снизить тариф для действующих СЭС на 10%, а для ВЭС - на 17% с продлением срока его выплат на пять лет. 

2. Какую часть дохода украинцы тратят на коммуналку. Около 14% опрошенных тратят на оплату коммунальных больше половины дохода семьи. 21% тратят от трети до половины дохода.

3. Кондитерская компания Порошенко купила долю в банке Порошенко. Центрально-Европейская кондитерская компания купила пакет акций Международного инвестиционного банка.

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Теги: Тедис, Владимир Зеленский, технологии, эмейл-рассылка
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