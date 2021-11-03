Почему Зеленский трясет Кабмин и кто стоит за новыми министрами. Спойлер: не только Ермак

4 ноября в правительстве Дениса Шмыгаля пройдут очередные перестановки. Алексей Резников пойдет в министры обороны, а со временем может вернуть себе приставку вице-премьера. Ирина Верещук получит долгожданное министерское кресло в Мининтеграции.

Новые министры придут в министерства промышленности и экономики – вероятно, ими станут Павел Рябикин и Юлия Свириденко. А уже экс-министру Алексею Любченко грозят серьезные проблемы от НАБУ и СБУ.

Что нужно знать о новых назначениях и кого будущие министры могут благодарить за должности — в разборе LIGA.net.

КОГО УВОЛИЛИ. Сегодня Рада отправила в отставку пятерых министров:

Романа Абрамовского - с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов;

- с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов; Алексея Любченко – первого вице-премьера – министра экономики;

Алексея Резникова – вице-премьера по реинтеграции временно оккупированных территорий;

Олега Уруского – вице-премьера – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий;

Андрея Тарана с должности министра обороны.

О причинах отставок LIGA.net частично писали здесь: Лояльность VS компетентность. Как устроена кадровая воронка Владимира Зеленского.

Любченко на Банковой обвиняют в отсутствии видимого прогресса. "Он был адекватным главой налоговой. Но к Милованову и Свириденко приходят и жалуются, что замы Любченко назначают "смотрящих", которые собирают кэш", – говорит LIGA.net один из руководителей ОП.

По словам собеседника, при Любченко не произошла ожидаемая реформа Налоговой службы. "Мы поставили на паузу Олейникова (нынешний и.о. главы налоговой, который прошел в финал конкурса на постоянного руководителя службы. – Ред). Потому что на пять лет опять зайдет очередной Насиров, и мы все будет охеревать", – уверяет он.

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Разговор с источником состоялся 2 ноября. И собеседник прогнозировал, что "скоро у Олейникова и Любченко могут возникнуть проблемы с НАБУ". Аккурат на следующий день, 3 ноября, НАБУ и СБУ провели обыски у обоих. По данным источников Слидство.Инфо, обыски могут быть связаны с уклонением от уплаты налогов.

Другой собеседник в руководстве фракции СН рассказывает, что Любченко сначала сопротивлялся и не хотел писать заявление об отставке. В его защиту выступила Федерация работодателей. А "группа Павлюка", которая в СН ориентируется на черновицкого бизнесмена Илью Павлюка (20-30 человек), отказывалась голосовать за отставку.

Арахамия набрал Любченко и сказал: "Если вы хотите быть новым Степановым – я вам организую". Любченко положил трубку и через два часа написал заявление", – добавляет один из руководителей фракции.

К Урускому у команды Зеленского – давние претензии, которые еще в прошлом году публично озвучивал, в частности, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Уруский запомнился "слугам" не реформами, а фото с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Увольнение Тарана было делом времени, сообщили LIGA.net четыре нардепа от СН. Пауза была обусловлена поиском замены.

КТО ВМЕСТО. Место Тарана должен занять Резников. О его кандидатуре собеседник LIGA.net в руководстве фракции СН впервые услышал в начале сентября.

РЕЗНИКОВ, 55 лет. Долгое время работал юристом. В 2008-2014 годах – депутат Киевсовета, избранный от Блока Николая Катеринчука. В июне 2014 – декабре 2015 был секретарем Киевсовета. В марте 2020-го ВР назначила его министром реинтеграции.

"Мы решили вернуться к классическому гражданскому министру обороны, как того требуют наши западные партнеры, – объясняет LIGA.net один из руководителей ОП. – Сейчас опасений, что снова будет провал, нет. Есть понимание, что при нормальном главнокомандующем ВСУ (речь о Валерии Залужном, который был назначен в июле 2021-го вместо Руслана Хомчака, конфликтовавшего с Тараном – ред.) все будет работать. А нас Резников устраивает".

Резников появился в команде Зеленского в сентябре 2019-го. Сначала его назначили политическим переговорщиком в трехстороннюю контактную группу для переговоров в Минске. "В 2019 году Резников был готов работать с нами. Его предложил Ермак. Это один из самых умных юристов, которых я знаю. А мы любого вменяемого человека умоляем сотрудничать", – говорит собеседник в руководстве фракции.

По его словам, Резников был давно знаком с главой ОП Андреем Ермаком, еще по юридической линии.

"Но здесь нет такого, что Ермак взял и привел Резникова к Зеленскому и заставил его поставить на Минобороны. Резников очень толковый, его ценят в команде. Тем более мы не в том состоянии, чтобы разбрасываться такими кадрами", – признается собеседник в СН.

Так же у Зеленского ценят и Юлию Свириденко, которая должна стать новым первым вице-премьером – министром экономики. "Юля очень работоспособная, и нас это подкупило. Она – настоящий танк", – описывает Свириденко один из ее коллег по ОП.

СВИРИДЕНКО, 35 лет. В 2015-2018 годах работала в Черниговоской ОГА, а в июле-декабре 2018-го возглавляла ее. В сентябре 2019-го была назначена замминистра экономики, с лета 2020-го – первый замминистра экономики. В декабре 2020 года Зеленский назначил ее заместителем Ермака по экономическим вопросам.

По словам трех собеседников LIGA.net, Свириденко нашел советник главы ОП Тимофей Милованов. В сентябре 2019-го, когда Милованов еще возглавлял Министерство экономики, он назначил ее своим заместителем. При следующем министре Игоре Петрашко она пошла на повышение и стала первым замминистра экономики.

"Когда Юля была замом Милованова, ее ОП привлекал к паре задач, и она с ними справилась. Ермак посмотрел на нее, включил свое продюсерское чутье, показал на нее пальцем и без раздумий сказал: "Она нам нужна", – вспоминает один из руководителей ОП. – В Свириденко мы уверены на 300%. Она относится к категории людей, которые категорически боятся быть впутанными в коррупционные истории. Когда возник вопрос по Любченко, альтернативы Свириденко не было".

Больше вопросов у слуг народа – к замене Уруского на Рябикина. Практически у всех опрошенных LIGA.net представителей власти нет четкого понимания, зачем Рябикина снимают с главы таможни и переводят в Минпром.

РЯБИКИН, 56 лет. Юрист-международник по образованию, работал в компании Василь Кисиль и партнеры. В 2005-2006 годах был замминистра транспорта и связи, в 2014-2015-м – замглавы КГГА. В 2017-м году Павел Рябикин возглавил международный аэропорт Борисполь. Последняя должность – глава таможни с ноября-2020.

"Должностей, на которой он сейчас находится, в стране раз-два и обчелся. А его фактически бросают на чемодан без ручки, у которого ни функций, ни бюджета", – объясняет LIGA.net один из руководителей оборонного комитета Рады. – Когда он на фракции отвечал на вопросы по оборонке, Завитневич (глава оборонного комитета – ред) сидел красный. Рябикину задали вопрос по космосу. Он отвечает: "А что вы имеете в виду? Мы космосом занимаемся?"

Три собеседника LIGA.net в руководстве фракции утверждают, что Рябикин на таможне "ничего хорошего не сделал". "А в министерстве у него не будет таких задач, как на таможне. Там больше стратегию нужно писать. А он разбирается в самолетах. Тем более он уже был замминистра, ему не нужно долго въезжать", – объясняет один из них.

По его словам, на таможню Рябикина определил Ермак, с которым он давно знаком по юридической линии. Хотя сам Рябикин в интервью Бабелю заявлял, что ничего об этом не знает, а гадать, как его фамилия возникла в ОП, не хочет.

По данным LIGA.net, при назначении в правительство у Рябикина заберут статус вице-премьера, который был у Уруского.

"Я это ведомство (Минпром – ред) называю "министерством ни@@я". Пусть недолго побудет министром и потом уйдет, – рассказывает один из руководителей фракции СН. – Рябикин перед фракцией (1 ноября – ред) был с таким лицом, как будто его на похороны ведут".

Банковая из перевода Рябикина в Кабмин хочет выжать максимум. По словам двух собеседников в руководстве фракции, со временем без пяти минут министру обороны Резникову хотят добавить приставку "вице-премьер". "И тогда функционально Леша будет координировать своего хорошего знакомого Рябикина. Должна получится синергия", – рассказывает один из них.

Самым ожидаемым назначение в Кабмин должно стать для Верещук, – ее могут назначить министром реинтеграции на место Резникова. По данным LIGA.net, Верещук попала в список Слуги народа по просьбе второго президента Леонида Кучмы, который тогда был привлечен новой властью к минским переговорам.

ВЕРЕЩУК, 41 год. В 2010-2015 годах – мэр Рава-Русской (Львовская область). Самовыдвиженцем участвовала в досрочных парламентских выборах 2014 года, но проиграла. В Раду попала со второго захода в 2019 году по спискам СН.

"После выборов она пришла и попросила дать ее какую-то должность. Очень этого хотела, – рассказывает один из руководителей фракции. – Сейчас она пыталась протолкнуть себя в Минобороны. Но психологически наши военные еще не готовы к женщине-министру. Это будет следующим этапом после гражданского министра".

По его словам, внутри команды Зеленского активно обсуждается тема, что власть "слишком радикально вела себя с Донбассом, где нас поддерживало много людей".

"Мы не можем отмотать назад и перестать быть "бандеровцами", которые сажают Медведчука . Но мы можем сбавить обороты недовольства Зеленским и уйти в гуманитарку. Ира в этом плане идеально подходит", – объясняет один из руководителей СН.

Вместо Абрамовского Минэкологии возглавит Руслан Стрелец, его нынешний заместитель. Однако пока только в статусе и.о. "Он был у Арахамии, но не был на встрече с Зеленским. Поэтому мы хотим посмотреть на него в статусе и.о.", – отметил LIGA.net один из руководителей фракции.

СТРЕЛЕЦ, 37 лет. В 2007-2012 годах работал в Днепропетровской ОГА, а в 2012-2014 годах – замначальника управления охраны окружающей среды в Днепропетровской области. Дальше два года исполнял обязанности директора департамента экологии ОГА, а потом до 2019-го был полноценным директором. Заместителем Абрамовского назначен в июле 2020-го.

С голосами под новых министров проблем возникнуть не должно, говорят практически все собеседники в Слуге народа. Хуже всего ситуация с Рябикиным, несколько людей выступают против назначения Резникова и Верещук. Однако недостающие голоса "слугам" должны помочь компенсировать лояльная Банковой группа Довіра, а также группа За майбутнє, которая в последнее время также активно помогает голосами партии Зеленского.

Фракция Европейской солидарности поддержит только увольнение Тарана, сообщил LIGA.net нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, в Минобороны – "полный бардак", и своим голосованием фракция даст оценку ситуации. За другие кадровые вопросы Евросолидарность голосовать не будет, поскольку "не мы их назначали, не нам их увольнять".

Фракция Голос также не собирается голосовать за назначения министров, сообщила глава партии Кира Рудик в комментарии телеканалу ДОМ. Но за увольнение Тарана голоса даст.

В августе 2019 года формировалось первое правительство Зеленского. Почему Зеленского, а не Алексея Гончарука? Потому что в день назначения Кабмина новоизбранный нардеп Ирина Верещук заявила, что фракция будет голосовать за тот состав Кабмина, который предложит Зеленский, – "это его ответственность".

Спустя два года, когда уже сама Верещук может стать министром, ситуация не изменилась. Министры выбираются Зеленским и его ближайшим окружением.

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