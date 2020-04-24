Поддержка экономики, уничтожение урожая и инвестиции в IT-компании. Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня пятница, 24 апреля. Температура от +8 до +19, курс доллара 27.01

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Нацбанк попробует поддержать экономику цивилизованным способом

Вчера Национальный банк снизил учетную ставку сразу на 2 процентных пункта до 8%. Это больше, чем ожидал рынок. И это хорошая новость для экономики. Во-первых, это значит, что Нацбанк не ждет девальвации гривни и всплеска инфляции. Во-вторых, это возможность “залить” в экономику денег. Дело в том, что НБУ отказывается финансировать потребности бюджета напрямую, но согласился давать кредиты банкам на пять лет, а они уже могут финансировать какие-то бюджетные программы.

Пример - 20 млрд грн, которые Укрэксим хочет взять у НБУ и дать Укравтодору. Всего по словам собеседников LIGA.net в правительстве НБУ готов “раздать” 60 млрд грн. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Тонны гнилых овощей: фермеры по всему миру выбрасывают урожай

Казалось бы, продукты всегда нужны. Люди должны питаться, независимо от кризиса. Оказывается, нет. По всему миру наблюдается интересная тенденция. Фрукты и овощи есть, а собирать, вывозить и продавать их некому. Никаких сенсаций — всему виной пандемия коронавируса и глобальный карантин. В полях и на фермах не хватает рабочих. Рынки закрыты, перекупщикам тоже некуда сбывать товар.

Еще одна побочная жертва — цветы. Их тоже некуда девать. Цветочным хозяйствам приходится дарить их, выбрасывать или отдавать за бесценок. Мы собрали примеры из Европы, США, Канады, Индии и Украины. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Инвестиции в украинские IT-компании в 2019 году составили более $500 млн

Не всё так плохо. Украинская ассоциация международных инвесторов опубликовала отчёт об инвестициях в украинские IT-компании. Цифры радуют: общая сумма инвестиций за год составила $510 миллионов - в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году. Средний чек сделки - $5,7 миллиона. Больше всего денег получили софтверные компании и онлайн-сервисы. Больше по ссылке.

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