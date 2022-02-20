"Подготовка к 22 февраля". Ставки растут: зачем России поток фейков масштаба 2014 года

"Подрыв" древнего УАЗа в центре Донецка и газовой трубы в Луганске, "обстрелы" линии разграничения и даже территории России – российским пропагандистам, похоже, подвезли новые темники. Ключевой месседж РФ: Вооруженные силы Украины начали военные действия, чтобы вернуть Донбасс. Россияне должны поверить в этот сценарий до 22 февраля, когда соберется заседание совета федерации РФ.

А открыл массовый поток фейков обстрел детсада в Станице Луганской. Зачем Россия запустила поток дезинформации, сравнимый разве что с началом оккупации Крыма и вторжением на Донбасс: разбор LIGA.net.

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ОБСТРЕЛ СТАНИЦЫ ЛУГАНСКОЙ: НАЧАЛО

Утром 17 февраля боевики обстреляли подконтрольный Украине населенный пункт Станица Луганская. Один из снарядов пробил стену детского сада, когда в нем находились 20 детей.

По данным штаба ООС, для обстрела боевики применили тяжелое артиллерийское вооружение калибра 122 мм. В результате была повреждена также ж/д станция и коммунальная инфраструктура – половина населенного пункта осталась без электричества.

Обстрелом повреждено и здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале.

РосСМИ запутались в собственном вранье по поводу обстрела Станицы.

"Сначала пропагандисты – конкретно Соловьев в эфире – траурно и с гневом заявляли, что "каратели из ВСУ обстреляли детсад на их территории". А когда проблемы с географией стали очевидными, – детсад оказался на подконтрольной Украине территории, – фейкотворцы начали рассказывать о постановке обстрела", – объясняет LIGA.net руководитель Центра стратегических коммуникаций Игорь Соловей. Этот центр создан при Минкульте, чтобы противостоять дезинформации РФ.

Сменив "темник", Соловьев в своем телеграм-канале на 270 000 подписчиков распространил фейк о том, что "постановка об обстреле" устроена под заседание Совбеза ООН по Украине.

Чтобы сбить эти фейки, в Офисе президента решили немедленно собрать группу топовых иностранных СМИ и срочно доставить их самолетом Нацгвардии на Донбасс и дальше в Станицу Луганскую. Это было сделано за полтора часа. "Обстрел пророссийскими силами детского сада в Станице Луганской – это большая провокация", – заявил Зеленский.

"РФ в очередной раз продемонстрировала цинизм высшего уровня, – сообщили в штабе ООС. – И на это можно было бы отреагировать стандартно сухо: очередной распятый мальчик московской пропаганды. Можно, если бы за этими действиями не просматривались плохо скрываемые намерения российской стороны создать casus belli".

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УЖЕ НЕПРЕРЫВНЫЙ ПОТОК ФЕЙКОВ

Обстрелом Станицы Луганской российские боевики фактически прервали "режим тишины" и перешли к сильнейшей военной эскалации на Донбассе. По количеству обстрелов украинских позиций министр обороны Алексей Резников назвал ситуацию "аномальной".

Россиянам устроенную Кремлем эскалацию преподносят по старинке, в стиле "визиток Яроша" и "распятых мальчиков": якобы это Украина готовит масштабное наступление, чтобы вернуть под контроль Донбасс. Отрабатывать этот месседж на оккупированные территории из Москвы приехали журналисты всех главных кремлевских ресурсов.

Военный пропагандист Семен Пегов на включениях у Скабеевой из Донецка рассказывает, что "разгорелась нешуточная война", "украинские батальоны, укомплектованные радикалами Правого сектора нацбаты по всей линии фронта аж до южных рубежей у Азовского моря методично наносят удары; накал нарастает; Правый сектор не остановится".

"С помощью местных коллаборантов кремлевские пропагандисты начали фабриковать видеоролики-бомбы, которые сейчас крутят во всех возможных росСМИ", – объясняет Игорь Соловей.

Фейк об обстреле Станицы был только первым "кирпичиком". За прошедшие три дня Россия выстроила уже целую стену из фейков. Центр стратегических коммуникаций перечисляет ключевые:

- "Химическая диверсия". Оккупанты разгоняют фейк о попытке химической диверсии на заводе Стирол под Горловкой: якобы "произошло нападение", охранник ранен, нападавшие "говорили на польском языке". То есть РФ хочет обвинить в провокации страны НАТО. Об этом кейсе украинская разведка предупреждала еще месяц назад.

- Лидеры луганских и донецких боевиков, Пасечник и Пушилин, объявили массовую эвакуацию под "угрозой вторжения Украины". Но, как выяснилось, их "экстренные обращения к гражданам" были записаны минимум за двое суток до "экстренности". Позже пропагандисты заявили о "выявлении мины" на одной из дорог, по которой ехали беженцы из Донбасса в Россию – и которая, "к счастью, не взорвалась".

- Донецкие боевики публикуют видео перестрелки якобы с Вооруженными силами Украины. Метаданные создания этого постановочного боевика показали, что его сняли на 10 суток раньше.

- "Эпический" теракт в Донецке: подорвали старенький УАЗик одного из боевиков, которого, "конечно, в кабине не было". Номер машины еще год назад стоял на другом, куда более новом авто.

- Фейк о подрыве "украинскими диверсантами" газопровода в Луганске (об этом тоже заранее предупреждало ГУР), что якобы привело к возгоранию трубопровода "Дружба". Но после вторжения российских войск в 2014 году Украина потеряла контроль над этим трубопроводом, он отсоединен от объединенной ГТС и не используется.

"Вчера ночью было страшно, – красочно расписывает Соловьев. – Посмотрите, как взорвался газопровод. Это был теракт... Полыхнуло сильно. Палили отовсюду. Также был взрыв УАЗа. Тоже теракт".

- Фейки о попадании снарядов украинских Градов по объектам на территории России, в том числе – по станции Митякинская Ростовской области. В 2014 году российская пропаганда уже писала о якобы обстреле этой станции. "Как и теперь, восемь лет назад "украинские снаряды" легли точно в "300 метрах от одного из домовладений". Лень было даже что-то переписывать", – иронизирует Соловей.

"Это откровенная ложь и провокация, – заявил Залужный. – Для "сенсационных сообщений" оккупанты используют подготовленные ими фейки еще 2014 года... Сами подрывают объекты инфраструктуры... Устраивают хаотические обстрелы населенных пунктов".

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал провести независимое международное расследование обвинений России: "Мы никого не обстреливали. Украине нечего скрывать".

Из последнего: утром 20 февраля российские СМИ сообщили, что украинские силовики пытались прорвать линию соприкосновения под Луганском и нанесли массированный артиллерийский удар по Пионерскому, во время которой погибли два мирных жителя. Фото якобы обгоревших останков одного из погибших они даже не "замыливали".

НАЗАД, В 2014 ГОД. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ

"Такого массива дезинформации, как сейчас, мы не наблюдали уже очень давно. Но все фейки идут в одном ключе, – говорит LIGA.net фактчекер проекта StopFake Оксана Популях. – Два нарратива российской пропаганды, которые она разрабатывала несколько месяцев. Первый: Украина готовит наступательную войну, чтобы вернуть Донбасс, минуя минские соглашения. И второй: геноцид. Об этом говорят уже не только рядовые пропагандисты, но и сам Путин на встрече с Шольцем".

По ее словам, Россия пытается создать картинку массированной атаки "в ближайшие несколько часов" со стороны Украины.

Сценарий РФ полностью повторяет конец февраля — начало марта 2014 года, добавляет LIGA.net экс-замминистра информационной политики Дмитрий Золотухин: "Тогда все месседжи, которые продуцировались и запускались из администрации президента РФ, были направлены исключительно на внутреннюю российскую аудиторию".

Он уверен: сейчас геополитическая цель Путина – ответить на позицию Белого дома и Джо Байдена, который "перевернул шахматную доску".

"Путин идет на повышение ставок в игре, доведенное до граничной линии применения насилия. Но для Путина ключевое – объяснить гражданам РФ, почему Россия идет на войну", – считает Золотухин.

Это уже было 1 марта 2014 года, когда Россия подгоняла поток фейков против Украины под заседание совета федерации РФ. На нем Путин получил разрешение на использование Вооруженных сил в Украине в момент оккупации Крыма. "Атака фейками фактически легализовала решение совета федерации. Сегодня происходит примерно такой же сценарий, который мы уже видели в 2014-м", – считает он.

С этой версией согласен и Соловей: "РФ создает картинку гуманитарной катастрофы якобы из-за "наступления Киева", – тут и постановочные ДРГ, и теракты, и прочая типичная лабуда в арсенале информационных войск. Это нужно до заседания Госдумы и совета федерации, на которых будут оглашены некоторые решения Кремля по ОРДЛО".

"Этот старый сценарий мы уже видели, – говорит Золотухин. – Все эти фейки ориентированы исключительно на внутреннюю российскую аудиторию. Чтобы на определенном этапе вторжения у России была возможность попытаться объяснить российским гражданам, откуда берется поток гробов с российскими солдатами".

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