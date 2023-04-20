20 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг неожиданно посетил Украину. Эксперты называют этот визит подготовкой к ближайшему заседанию оборонного Рамштайна и украинскому контрнаступлению.

НАТО хочет максимально аккумулировать поддержку союзников до конца апреля, чтобы Украина "имела все необходимое", говорит LIGA.net Александр Краев, глава программы Северная Америка в Украинской призме.

Что нужно знать о визите Столтенберга и чего Украина может ожидать на июльском саммите НАТО в Вильнюсе: краткий обзор LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Столтенберг начал визит в Украину с посещения Бучи Киевской области. Глава города Анатолий Федорук подарил генсеку НАТО памятную монету с символами Бучи, изготовленную из российских пуль.

Затем журналисты зафиксировали иностранную делегацию во главе со Столтенбергом на Михайловской площади, где он осмотрел уничтоженную российскую военную технику, а также почтил память погибших защитников Украины.

После этого генсек НАТО направился на Банковую, где его ждали переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Это первый визит Столтенберга в Украину во время большой войны.

"Мы трактуем [визит] как знак, что Альянс готов начинать новую главу в отношениях с Украиной – главу амбициозных решений", – сообщил Зеленский на совместном брифинге после переговоров.

Первый ключевой вопрос, обсужденный сторонами, – это встреча в формате Рамштайн 21 апреля. Зеленский попросил генсека НАТО помочь "преодолеть сдержанность партнеров" в поставке Украине дальнобойного оружия, современной авиации, артиллерии и бронетехники.

Также упоминалось об июльском саммите НАТО в Вильнюсе.

"Именно сейчас, когда большинство людей в странах НАТО и большинство украинцев поддерживают вступление нашего государства в Альянс – время для соответствующих решений", — заявил украинский президент.

Кроме того, затронули тему гарантий безопасности для Украины. Зеленский заверил, что это не альтернатива членству в НАТО, но "пока будет продолжаться реализация решений, безопасность уже нужна". В свою очередь Столтенберг в очередной раз заверил, что двери НАТО открыты для Украины.

"Будущее Украины в НАТО. Все союзники согласны с этим, — подчеркнул он. – В то же время основное внимание Альянса, союзников из НАТО, направлено на обеспечение победы Украины... это военная поддержка Украины".

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Визит Столтенберга преследовал две главные цели, говорит LIGA.net Егор Чернев, глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО и нардеп от Слуги народа.

Во-первых, выяснить текущую ситуацию и неотложные потребности Украины в вооружении и боеприпасах, чтобы провести ближайший Рамштайн максимально эффективно. Чернев подчеркивает, что Столтенберг приехал в Киев как раз накануне контрнаступления.

"Я вижу в визите подготовку к контрнаступлению", – соглашается в комментарии LIGA.net эксперт Александр Краев.

По его словам, НАТО хочет максимально аккумулировать поддержку союзников до конца апреля, чтобы на май Украина "имела все необходимое".

Вторая цель визита Столтенберга, говорит Чернев, это "ободрить власть и общество перспективой членства в НАТО и собственным присутствием".

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ЧТО ДАЛЬШЕ. В следующий раз Зеленский и Столтенберг могут встретиться (виртуально или вживую – вопрос открытый) на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. "Мы хотим понимать, когда Украина будет в НАТО. А также гарантии безопасности на этом пути", – заявил Зеленский.

По мнению Краева, Украина вполне может рассчитывать на получение таких гарантий от отдельных членов альянса, в частности США и Великобританию. В качестве примера он привел кейс Финляндии и Швеции, получивших персональные гарантии безопасности от американцев и британцев на период, пока 30 стран-членов альянса будут рассматривать их заявки на вступление в НАТО.

Заместительница министра обороны (2019-2020) и заместительница главы правления Центра оборонных стратегий Алина Фролова считает предоставление физических гарантий безопасности Украине во время саммита маловероятным.

"Могут быть формулировки об "углублении", "расширении" и других размытых фразах. Но я не думаю, что сейчас есть реальная перспектива гарантий безопасности НАТО", — объясняет она в комментарии LIGA.net.

Что касается непосредственного членства в НАТО, то, по словам Чернева, важнейшим тезисом Столтенберга стало то, что внутри альянса уже существует консенсус по принятию Украины в НАТО.

"Это значит, что теперь наше членство в НАТО зависит исключительно от результатов войны. Главным условием вступления становится наша победа", – объясняет нардеп.

Кроме окончания войны с Россией Украина должна выполнить перечень условий по взаимосовместимости, в частности в сферах правосудия, антикоррупции и т.д., поясняет Фролова. "Возможно, учитывая специфику Украины, НАТО будет относиться лояльнее, но все равно эти требования будут", — добавляет она.

По словам Чернева, саммит в Вильнюсе пройдет в момент, когда ситуация на поле боя уже должна существенно измениться в пользу Украины.

"Поэтому от саммита я ожидаю четких формулировок, как и когда Украина будет принята в НАТО, – говорит он. – Никакие альтернативы нас не устроят".

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