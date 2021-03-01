Подкаст "Перші люди", на Центрэнерго полностью обновлено правление. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Я самозванец, у которого получилось: Из чего состоит Банда и Паша Вржещ. Подкаст+Интервью

"В Киеве родились многие гениальные люди, но никто здесь не умер". Эта грустная присказка с простым смыслом – талантливым людям в Украине трудно добиться фантастического результата. Одна из причин – отношение к успеху. Мы не верим в свои силы и девальвируем успех других. От этого огромная зависимость от внешнего мнения. Давайте избавляться от комплексов, давайте признаем, что украинцы творят крутейший вещи мирового уровня без всяких если. У меня есть сотни помощников – украинцы, добившиеся глобального признания. Их истории мы и расскажем в подкасте "Перші люди". А первым гостем в Первых людях стал Паша Вржещ, очень скромный и душевный парень из Джанкоя, построивший с друзьями агентство Банда, которое завоевало за последние годы все важные награды в мировой рекламе. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. На Центрэнерго полностью обновлено правление. Назначен новый и.о. генерального директора

Один день из жизни госкомпаний. В пятницу Фонд госимущества сменил правление Центрэнерго, последней государственной тепловой генерации. Смена произошла уже традиционно – с привлечением силовиков. По-другому охрана компании никак не соглашалась впускать новое руководство. И это – лучший аргумент в пользу приватизации. Не только "Центрэнерго". Потому что если на "Центре" никто не зарабатывал "мимо кассы", то какой смысл в очередной раз не подчиняться приказам Фонда? Один нюанс: разблокировать процесс приватизации должна Верховная Рада. Законопроект принят в первом чтении, ожидает второе. Когда оно будет, пока не ясно. Но ясно, что от скорости действий парламента зависит, сколько еще государство потеряет в самых разных отраслях. Ау, депутаты! Шевелитесь! Больше по ссылке.

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