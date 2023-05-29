Поднять флаг над Крымом. Как и к чему готовят Гвардию наступления

Гвардия наступления провела успешную рекрутинговую кампанию. На вступление в ее ряды подали заявки около 40 000 гражданских. Каждая из бригад создана на основе уже существующего боевого подразделения МВД.

Теперь у них будет больше людей, техники и западного вооружения.

Насколько больше – старательно скрывают, чтобы не портить сюрприз для россиян во время контрнаступления. Сейчас в бригадах активно готовят людей к освобождению временно оккупированных территорий. Параллельно подразделения выезжают на боевые задания и получают боевой опыт.

"В системе МВД много разных подразделений, выполняющих разные функции – и правоохранительные, и сервисные, и безопасные. Теперь эти подразделения будут непосредственно принимать участие в освобождении территорий", – говорит LIGA.net заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

Чтобы понять, что стоит за переформатированием частей МВД в Гвардию наступления, понадобилось несколько недель общения с офицерами и рядовыми военнослужащими этих бригад. Официально и не под запись они рассказывали, какие процессы сейчас проходят в подразделениях.

Как формировалась Гвардия наступления и какой будет ее роль в освобождении оккупированных территорий Украины – в разборе LIGA.net.

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УСИЛИТЬ МВД. ЧТО ТАКОЕ ГВАРДИЯ НАСТУПЛЕНИЯ

Идея создать Гвардию наступления возникла у министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского. Увидеть ее реализацию он не успел – незадолго до старта рекрутинговой кампании руководство министерства погибло в авиакатастрофе вертолета в Броварах.

Замысел Монастырского остался прежним – усилить силы безопасности и обороны для наступательных операций, рассказывает LIGA.net Павличенко.

"Для нас это о справедливости. Мы хотели непосредственно освобождать временно оккупированные территории, выполнять боевые задачи и вернуть территориальную целостность государства", – объясняет Павличенко.

Единственное, что изменилось в процессе реализации идеи – количество подразделений.

На момент начала набора в штурмовые бригады (2 февраля 2023 года) думали, что все добровольцы, которые могли бы присоединиться к новому войску, уже и так служат, говорит заместитель главы МВД.

Но желающих присоединиться к Гвардии оказалось неожиданно много.

"Чтобы вернуть территории, чтобы дать отпор агрессору, чтобы отомстить. Мотивация у каждого – своя. И она очень сильная", – говорит Павличенко.

Если сначала в МВД формировалось восемь бригад, то в процессе набора добровольцев решили сформировать еще плюс одну.

Набор людей во все бригады продолжается.

Подразделения, где уже сформирован штат, проходят боевое слаживание и формируют резервы, говорит Павличенко: "Но некоторые бригады еще продолжают комплектоваться. Например, "Хартия" появилась немного позже. Она еще формируется на основе харьковской 127-й бригады ТРО".

Сейчас Гвардия наступления – это девять бригад в структуре МВД. Большинство из них сформировано на базе уже существующих боевых подразделений Нацгвардии.

Исключение – объединенная штурмовая бригада Нацполиции "Лють", сформированная на базе двух полков спецназначения "Сафари" и "Цунами" и батальона патрульной полиции особого назначения "Луганск-1".

И "Стальная граница" – 15-й мобильный пограничный отряд, который стал новым формированием в составе Государственной пограничной службы.

ЧЕМ БРИГАДЫ НАСТУПЛЕНИЯ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ОСТАЛЬНЫХ

Гвардия наступления станет частью второй "параллельной" армии, которую сейчас формирует Украина, объясняет LIGA.net директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Вместе с новыми бригадами, которые создаются в составе ВСУ, эти подразделения будут выполнять основную работу по нанесению ударов по противнику на основных направлениях наступательной операции. "Можем говорить, что это – легкие мотопехотные подразделения, заточенные под то, чтобы действовать в особых условиях, работать в населенных пунктах", – говорит он.

Бригады наступления, по его словам, станут мультизадачными. Они могут приобщаться к наступлению, работать в прикрытии. Могут не только выполнять боевые задачи, но и проводить зачистки и обеспечивать правопорядок на только что освобожденных территориях.

Кроме того, хорошо подготовленные стражи порядка могут стать инструментом усиления президентской вертикали на освобожденных территориях.

Не превратит ли это Гвардию наступления в "ручную" армию в структуре МВД? Замминистра Павличенко в разговоре с LIGA.net этот риск отвергает. Говорит, подразделения сформированы исключительно для усиления сил обороны.

Значительных отличий между подразделениями Гвардии наступления не так много.

"Вооружение, оснащение, специфика работы и задачи, которые ставят перед подразделениями, подобны. Мы все должны освободить украинскую территорию от оккупантов. Когда речь идет о конкретных задачах в зоне боевых действий, возникнут определенные отличия, в зависимости от направления", – говорит LIGA. net пресс-офицер бригады "Червона калина" Николай Коваль.

Каждая бригада формируется на базе уже существующих воинских частей. Практически их просто реорганизуют.

"Мы расширяемся: больше оснащения, больше личного состава, более широкий спектр задач. С нуля создать подразделение, где был бы такой ударный кулак мотивированных, готовых защищать и отбивать нашу территорию добровольцев и воинов с боевым опытом, было бы трудно", – рассказывает Коваль о бригаде "Красная калина".

Единственное исключение – пограничники. До большого вторжения подразделения ГПСУ занимались исключительно охраной границы. Но война требует перемен.

"Стальная граница" станет вторым мобильным отрядом в структуре ГПСУ. То есть таким, который может применяться на любом участке границы.

"Мы передвигаемся с места на место, в зависимости от задач и ситуации. Мы не будем охранять государственную границу, для этого есть другие подразделения. Наша задача – вступить в бой и выйти на рубеже 1991 года, включая Крым", – объясняет LIGA.net помощник начальника 15-го мобильного пограничного отряда подполковник Иван Шевцов.

Определенная специфика есть у каждого подразделения. Во многом она зависит от его боевого опыта, объясняет замглавы МВД.

"Есть легендарный "Азов". Есть "Кара-Даг", основная цель которого – поднять украинские флаги над Крымом. К нему присоединялись именно те, кому болит вопрос Крыма. Но все подразделения будут выполнять задания, определенные главнокомандующим. Во время войны все силы безопасности и обороны работают как единственный кулак", – говорит Павличенко.

Одним из ключевых критериев отбора был уровень мотивации людей, добавляет она. Процент отсева был очень высоким на всех этапах – и во время прохождения военно-врачебной комиссии, и во время собеседований: "Были люди, которые отсеялись уже во время учебы, потому что поняли, что им сложно".

Добровольцев набирали не только из гражданских. В бригады Гвардии наступления переводились и действующие военнослужащие, прошедшие отбор и обучение.

"К нам переводились даже целыми подразделениями из тыловых частей. Люди видели нашу работу, знали коллектив, знали командование. Переводились и ротами, и взводами", – рассказывает Коваль.

Офицер бригады "Рубеж" с позывным "Метис" рассказывает LIGA.net , что в их подразделение перевелось немало военнослужащих из частей, которые по назначению не работают как пехотные. На выбор этих подразделений для уже действующих военных оказал большое влияние боевой путь, который прошла каждая из бригад. И, самое главное – личность командира.

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К "Стальной границе" многие шли именно из-зя Валерия Падителя, говорит Шевцов. Потому что знали, как он себя проявил, как он относится к подчиненным, и хотели оказаться под его командованием.

ЗАЧИСТКА СТАРЫХ КАДРОВ

Кроме переименования, каждое из подразделений претерпело глубокие структурные изменения – чтобы высокая мотивация бойцов не самоуничтожилась в первые же дни.

На условиях анонимности военнослужащие Гвардии наступления рассказывают LIGA.net, что из частей убрали офицеров, которые не были готовы поддержать изменения или неуважительно относились к подчиненным.

Командный состав подразделений Гвардии наступления сформирован из боевых офицеров, уже проявивших себя на поле боя и имеющих хорошую репутацию, отмечает Павличенко: "Важно, чтобы личный состав сохранил свою высокую мотивацию. Роль командиров в этом очень велика".

Бригада "Спартан" была реорганизована, чтобы она была максимально эффективной, уточняет LIGA.net экскомбриг Александр Пивненко.

"При формировании офицерского состава предпочтение отдали людям с хорошим боевым опытом. Не хочется, чтобы получилось так, что много говорили о наступлении, но никто ничего не сделал. Если бригада не выполнит свою задачу, будет не очень приятно", – говорит полковник.

Почти во всех частях бригад наступления командование выходит из бывшей Бригады быстрого реагирования, добавляет офицер с позывным "Метисом". Эта бригада, которая теперь называется "Рубеж", стала первой, перешедшей на работу по стандартам НАТО в системе Нацгвардии.

"Из нашей гостомельской бригады, например, вышли командиры "Буревия" или "Кара-Дага". Можно говорить, что выходцы из нашей части сформировали ядро Гвардии наступления", – объясняет "Метис".

Опыт этих командиров должен облегчить подразделениям переход на структуру штабов и подготовку по стандартам НАТО.

В "Рубеже" с 2017 работает S-структура штабов батальонов. В штабе сидят не три офицера – начштаба и несколько заместителей, как было в советских штатах. По новой структуре там много специалистов – до 24.

"Это круче, ярче и эффективнее с точки зрения team-менеджмента. Каждый специалист работает по своему направлению и помогает в планировании задач для пехоты", – рассказывает офицер "Метис".

Такую систему принятия решений подразделение активно использовало в начале полномасштабного вторжения, уточняет он.

В боях за Рубежное это помогло спасать жизнь военным.

"Благодаря грамотному командованию мы держали Рубежное вместе с десантниками три месяца. Наша пехота там рубилась дом за домом, за каждый квадратный метр бои были адские. Но благодаря тому, что уровень подготовки у пехоты и штаба высокий, мы принимали адекватные решения и эффективно воевали" , – отмечает "Метис".

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КТО И К ЧЕМ ГОТОВИТ БРИГАДЫ НАСТУПЛЕНИЯ

Подготовка новобранцев в подразделениях длится не менее трех месяцев. Для отдельных специалистов – даже дольше. Описание жизни в бригаде "Рубеж", который приводит Метис, выглядит типичным для всех подразделений.

Первая неделя – административные вопросы. Оформить документы, получить форму, распределиться в подразделение. "Когда рота укомплектована, они выезжают подразделением на подготовку", – говорит офицер.

Солдат начинает с индивидуальной подготовки – что такое оружие, как им пользоваться, что такое прицел, как это все работает. Когда усвоил базу, проходит слаживание в составе отделения.

"Это уже группа до 10 человек, которые учатся взаимодействовать в команде. Это отделение потом будет стоять вместе на позиции. В 80% случаев они будут держать один окоп, одну улицу, один дом", – говорит "Метис".

Когда отделение согласилось, начинается разрешение взвода.

Все занятия направлены на то, чтобы эти маленькие команды научились работать вместе и превратились во взвод. И только после этого начинается самый интересный этап подготовки – слаживается рота.

Слаживание роты занимает 42 дня, в течение которых военные круглосуточно "интенсивно пашут", рассказывает LIGA.net заместитель командира "Буревия", начальник боевой подготовки полковник Назарий Ясинский.

"Много занимаемся спортом... Регулярные тренировки и много стрельбы. Чтобы хорошо стрелять, нужно стрелять", – объясняет он.

Тренируют и оборону, и наступление. "Людей готовим по реальной ситуации, которая требует современного ведения боевых действий. Реальное ведение боевых действий и книга сильно отличаются", – объясняет Ясинский.

В учебниках все расписано на базе опыта 2014-2016 годов, а сейчас в поле боя ситуация изменилась, добавляет он. Имеются базовые элементы, присутствующие во всех типах ведения боев в любой войне. Но инструктора фокусируются еще и на том, с чем боец будет точно сталкиваться на поле боя-2023.

"Если солдат во время учебы задает вопрос – это супер! Только, конечно, не о том, почему трава зеленая. Вопросы профессиональные, по теме, означают, что солдат думает. Если потом на курилке они между собой начинают обсуждать все, что делали – вообще бомба", – рассказывает Ясинский.

Военнослужащие учат как украинские инструкторы, так и представители стран-партнеров, говорит Коваль.

"Снайперов у нас готовят специалисты из Израиля, Великобритании и наши сотрудники Управления госохраны. Как по мне, лучшими были именно сотрудники УГО – они просто суперинструктора", – говорит Шевцов.

Отдельное внимание, по его словам, уделяется подготовке штурмовиков.

"Их готовят штурмовать оккупы, вести бой в условиях населенного пункта, проводить зачистки, разминировать, – говорит Шевцов. – Это очень скрупулезная работа по доведению всех навыков до автоматизма. Больше времени занимает практика. Чтобы все работало на уровне инстинктов".

Нюансы подготовки зависят от опыта офицеров подразделения. Так, например, в бригаде "Спартан" ввели кроме базовой систему подготовки спецназа, чего никто в НГУ раньше не делал, рассказывает Пивненко.

"Она интегрирована не в полном объеме, потому что это разные уровни подготовки, – говорит он. – Но при штурмовых действиях она даст людям преимущество".

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