Подсчет окончен: четыре странных факта о втором туре выборов

Во втором туре президентских выборов 21 апреля работали 29 888 избирательных участков, на которых проголосовало 18,4 млн украинцев. Владимир Зеленский выиграл в 23 областях (или 88% участков), а Петр Порошенко — во Львовской. Столица также проголосовала за Зеленского — 60%.

Больше всего голосов руководителю студии Квартал 95 отдали избиратели Луганской (89.44%) и Днепропетровской (87.25%) областей, меньше всего — во Львовской (34.48%) и Тернопольской (50.43%) областях.

Реклама

Украинцы за рубежом проголосовали за Петра Порошенко. В 45 странах мира большинство набрал нынешний президент. Его оппонент побеждает в 24 странах. В Алжире, Кувейте и Чили кандидаты набрали одинаковое количество голосов.

Это данные, лежащие на поверхности. Что интересного говорят данные ЦИК, если изучить их детальнее — по участкам.

Упущенное преимущество Порошенко

Порошенко не смог закрепить победный результат даже на тех участках, где победил в первом туре. Всего таких “перекрасившихся” участков около 2400.

Что самое удивительное, наибольшее количество “победных округов” Порошенко потерял в родной Винницкой области — 491 (29% от общего числа участков в области). В Киеве Порошенко отдал победу в 405 участках.

Зеленский тоже потерял, но в 75 раз меньше

32 участка, на которых в первом туре победил Владимир Зеленский, во втором отдали больше 50% голосов его конкуренту. Местоположение и профиль этих округов довольно интересный: общежитие Львовской политехники, два участка в корпусах КНУ им. Шевченко, Ивано-Франковский областной наркологический диспансер, Львовская областная инфекционная больница, отделение стационарного ухода для постоянного или временного проживания в Черновицкой области, военные городки в Яворивськом районе и Чугуеве, села и города в Донецкой области.

Голоса выбывших

Насколько успешны были Порошенко и Зеленский на участках, где они не были фаворитами в первом туре. Социологи еще в марте прогнозировали перетоки не в пользу Порошенко. По прогнозам он должен был получить почти 45% голосов от избирателей Гриценко, Тимошенко, Бойко, Ляшко и неопределившихся (больше всего - по 52% - Зеленский мог получить от Тимошенко и Ляшко). Порошенко мог рассчитывать только на 19%.

Похоже, что реальность оказалась намного радужнее для Зеленского. В первом туре было 8400 участков или 28% от общего числа, на которых победителями были Тимошенко, Гриценко, Бойко и другие. Мы посмотрели, кто выиграл на этих участках во втором туре. Это косвенно показывает, кому достались большинство голосов выбывших.

Реклама

Порошенко проиграл борьбу за избирателей всех статистически значимых кандидатов. Более менее равная борьба шла за участки, на которых в первом туре победил Гриценко. Действующий президент победил на 45% участков Гриценко. У Тимошенко он “отвоевал” только 11% ее победных участков. А у Бойко только 0,003%.

Явка

Во втором туре выборов на участки пришло на 257 000 человек меньше, чем в первом: явка - 62,09% против 63,53%. “Смобилизиролись” лишь жители Одесской (+0.6%), Николаевской (+0.5%) и Харьковской (+0,1%) областей. Во всех других областях во втором туре проголосовало меньше людей, чем в первом. Самый большой разрыв в Ровненской (-4.27%) и Волынской (-4.15%) областях.