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24.04.2019, 13:10

Подсчет окончен: четыре странных факта о втором туре выборов

Подсчет окончен: четыре странных факта о втором туре выборов - Фото
Инфографика LIGA.net

LIGA.net проанализировала результаты голосования на всех 29 888 участках. Вывод — кампания Зеленского между турами была эффективнее, чем у Порошенко.

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Во втором туре президентских выборов 21 апреля работали 29 888 избирательных участков, на которых проголосовало 18,4 млн украинцев. Владимир Зеленский выиграл в 23 областях (или 88% участков), а Петр Порошенко — во Львовской. Столица также проголосовала за Зеленского — 60%.

Больше всего голосов руководителю студии Квартал 95 отдали избиратели Луганской (89.44%) и Днепропетровской (87.25%) областей, меньше всего — во Львовской (34.48%) и Тернопольской (50.43%) областях.

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Украинцы за рубежом проголосовали за Петра Порошенко. В 45 странах мира большинство набрал нынешний президент. Его оппонент побеждает в 24 странах. В Алжире, Кувейте и Чили кандидаты набрали одинаковое количество голосов.

Это данные, лежащие на поверхности. Что интересного говорят данные ЦИК, если изучить их детальнее — по участкам.

Упущенное преимущество Порошенко

Подсчет окончен: четыре странных факта о втором туре выборов

Порошенко не смог закрепить победный результат даже на тех участках, где победил в  первом туре. Всего таких “перекрасившихся” участков около 2400.

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Что самое удивительное, наибольшее количество “победных округов” Порошенко потерял в родной Винницкой области — 491 (29% от общего числа участков в области). В Киеве Порошенко отдал победу в 405 участках.

Зеленский тоже потерял, но в 75 раз меньше

32 участка, на которых в первом туре победил Владимир Зеленский, во втором отдали больше 50% голосов его конкуренту. Местоположение и профиль этих округов довольно интересный: общежитие Львовской политехники, два участка в корпусах КНУ им. Шевченко, Ивано-Франковский областной наркологический диспансер, Львовская областная инфекционная больница, отделение стационарного ухода для постоянного или временного проживания в Черновицкой области, военные городки в Яворивськом районе и Чугуеве, села и города в Донецкой области.

Голоса выбывших

Насколько успешны были Порошенко и Зеленский на участках, где они не были фаворитами в первом туре. Социологи еще в марте прогнозировали перетоки не в пользу Порошенко. По прогнозам он должен был получить почти 45% голосов от избирателей Гриценко, Тимошенко, Бойко, Ляшко и неопределившихся (больше всего - по 52% - Зеленский мог получить от Тимошенко и Ляшко). Порошенко мог рассчитывать только на 19%.

Похоже, что реальность оказалась намного радужнее для Зеленского. В первом туре было 8400 участков или 28% от общего числа, на которых победителями были Тимошенко, Гриценко, Бойко и другие. Мы посмотрели, кто выиграл на этих участках во втором туре. Это косвенно показывает, кому достались большинство голосов выбывших.

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Порошенко проиграл борьбу за избирателей всех статистически значимых кандидатов. Более менее равная борьба шла за участки, на которых в первом туре победил Гриценко. Действующий президент победил на 45% участков Гриценко. У Тимошенко он “отвоевал” только 11% ее победных участков. А у Бойко только 0,003%.

Явка

Во втором туре выборов на участки пришло на 257 000 человек меньше, чем в первом: явка -  62,09% против 63,53%. “Смобилизиролись” лишь жители Одесской (+0.6%), Николаевской (+0.5%) и Харьковской (+0,1%) областей. Во всех других областях во втором туре проголосовало меньше людей, чем в первом. Самый большой разрыв в Ровненской (-4.27%) и Волынской (-4.15%) областях.

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Теги: выборы 2019, второй тур, подсчет голосов
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