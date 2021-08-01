UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
01.08.2021, 20:00
Погоня из-за Чауса, новые правила въезда в Украину и гигантские вирусы: новости недели
Цей матеріал також доступний українською

Экс-судья Чаус нашелся, из-за него НАБУ пришлось устроить погоню за СБУ в центре Киева, в Украине ужесточили правила въезда, Зеленский провел кадровые перестановки в ВСУ, замгенпрокурора Мамедов уволился, часть нардепов вышли из Голоса, Милованов подрался с Данилюком, а ученые нашли гигантские вирусы на глубине 11 км. Обзор LIGA.net.

1/7

Чауса нашли в Винницкой области. НАБУ пришлось гнаться за СБУ из-за него

Николай Чаус (фото – Marian Kushnik, RFE-RL)

30 июля экс-судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Служба безопасности Украины увезла его в Киев. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По информации журналиста Юрия Бутусова, Чауса задержали в селе Мазуровка Винницкой области – наряд полиции арестовал его для доставки в суд, ареста и последующей передачи НАБУ. "Однако после задержания в село прибыла группа сотрудников СБУ Винницкой области, которые буквально отбили Чауса у наряда Могилев-Подольского районного отделения полиции и вывезли Чауса в неизвестном направлении", – сообщил журналист.

В пресс-службе НАБУ сказали, что Чауса задержали "неназванные правоохранители". Национальное антикоррупционное бюро просило передать его детективам. "Призываем правоохранителей соблюдать закон и передать подозреваемого, которого разыскивают детективы, уполномоченным представителям Национального бюро", – говорилось в сообщении НАБУ.

Позже в тот же день НАБУ идентифицировало автомобили, которыми сотрудники СБУ перевозили Чауса, но на законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники СБУ не реагировали, после чего незаконно доставили его в свой главный офис на ул. Владимирскую, 33. Была погоня.

В НАБУ подчеркнули, что в соответствии с ч.1 ст. 210 УПК уполномоченное должностное лицо обязано доставить задержанного в ближайшее подразделение органа досудебного расследования.

"Правоохранители должны соблюдать закон и передать подозреваемого, который разыскивается детективами, уполномоченным представителям Национального бюро", – говорилось в сообщении.

31 июля в СБУ отреагировали на инцидент. Там сказали, что они не похищали Чауса, а "действовали в рамках закона и своих полномочий", поскольку с мая 2021-го ведут расследование уголовного дела по факту похищения и его незаконного переправления через границу. 

Также в ведомстве рассказали хронологию событий, произошедших 30 июля: к ним на горячую линию обратился человек, сообщивший, что в один из сельсоветов Винницкой области прибыл человек, представившийся Чаусом и попросил вызвать "именно сотрудников СБУ". Затем следователи спецслужбы получили от Чауса данные, которые "свидетельствуют о его похищении, лишении свободы и применении против него других незаконных действий". 

"В связи с соответствующим заявлением по отношению к Чаусу применили меры для обеспечения его безопасности", – уточнили в ведомстве.  

Вчера Чаусу, по данным ведомства, предоставили медпомощь в связи с его "физическим и моральным состоянием". Следователи СБУ "находятся в постоянном контакте с его родственниками, об этом отдельно проинформировали его жену".



Отправить:
Теги: Тимофей Милованов, новости недели, сбу, Александр Данилюк, набу, Николай Чаус
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Материалы по теме
СБУ отбила Чауса. Человек, который это устроил, агент ФСБ или идиот
Мнение СБУ отбила Чауса. Человек, который это устроил, агент ФСБ или идиот
Черкассы, умер Флинт, "золото" по биатлону: новости недели
Политика Черкассы, умер Флинт, "золото" по биатлону: новости недели
Популярное
Спецпроекты
Враги науки и вакцинации. Откуда берутся и на кого работают украинские антипрививочники
Общество Враги науки и вакцинации. Откуда берутся и на кого работают украинские антипрививочники
Общество
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 