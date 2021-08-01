Погоня из-за Чауса, новые правила въезда в Украину и гигантские вирусы: новости недели

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Чауса нашли в Винницкой области. НАБУ пришлось гнаться за СБУ из-за него

Николай Чаус (фото – Marian Kushnik, RFE-RL)

30 июля экс-судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Служба безопасности Украины увезла его в Киев.

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По информации журналиста Юрия Бутусова, Чауса задержали в селе Мазуровка Винницкой области – наряд полиции арестовал его для доставки в суд, ареста и последующей передачи НАБУ. "Однако после задержания в село прибыла группа сотрудников СБУ Винницкой области, которые буквально отбили Чауса у наряда Могилев-Подольского районного отделения полиции и вывезли Чауса в неизвестном направлении", – сообщил журналист.

В пресс-службе НАБУ сказали, что Чауса задержали "неназванные правоохранители". Национальное антикоррупционное бюро просило передать его детективам. "Призываем правоохранителей соблюдать закон и передать подозреваемого, которого разыскивают детективы, уполномоченным представителям Национального бюро", – говорилось в сообщении НАБУ.

Позже в тот же день НАБУ идентифицировало автомобили, которыми сотрудники СБУ перевозили Чауса, но на законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники СБУ не реагировали, после чего незаконно доставили его в свой главный офис на ул. Владимирскую, 33. Была погоня.

В НАБУ подчеркнули, что в соответствии с ч.1 ст. 210 УПК уполномоченное должностное лицо обязано доставить задержанного в ближайшее подразделение органа досудебного расследования.

"Правоохранители должны соблюдать закон и передать подозреваемого, который разыскивается детективами, уполномоченным представителям Национального бюро", – говорилось в сообщении.

31 июля в СБУ отреагировали на инцидент. Там сказали, что они не похищали Чауса, а "действовали в рамках закона и своих полномочий", поскольку с мая 2021-го ведут расследование уголовного дела по факту похищения и его незаконного переправления через границу.

Также в ведомстве рассказали хронологию событий, произошедших 30 июля: к ним на горячую линию обратился человек, сообщивший, что в один из сельсоветов Винницкой области прибыл человек, представившийся Чаусом и попросил вызвать "именно сотрудников СБУ". Затем следователи спецслужбы получили от Чауса данные, которые "свидетельствуют о его похищении, лишении свободы и применении против него других незаконных действий".

"В связи с соответствующим заявлением по отношению к Чаусу применили меры для обеспечения его безопасности", – уточнили в ведомстве.

Вчера Чаусу, по данным ведомства, предоставили медпомощь в связи с его "физическим и моральным состоянием". Следователи СБУ "находятся в постоянном контакте с его родственниками, об этом отдельно проинформировали его жену".