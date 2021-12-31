Похищение Чауса, ГУР в Афганистане. Пять сюжетов для Netflix, которые подарил нам 2021 год

Остросюжетный боевик, военный экшн, криминальный детектив, политическая драма, дерзкие спецоперации и истории невероятного спасения от смертельных угроз – все это украинские реалии, которые вполне могли бы стать сюжетами для платформы Netflix.

Как экс-судью Чауса похитили в Молдове – а четыре месяца спустя он вышел к людям босиком и в одних шортах, кто "заказал" украинского министра Лещенко и кого спасали украинские разведчики во время уникальной спецоперации в Афганистане — пять сценариев от LIGA.net.

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ОПЕРАЦИЯ "АФГАНИСТАН"

Жанр: Боевик

СЮЖЕТ. Захваченный талибами Кабул, август 2021. Американские военные и дипломаты массово покидают Афганистан: почти 20-летняя миссия США завершена. Тысячи мирных афганских жителей и иностранцев заполняют аэропорт Кабула. Они хотят бежать.

Одни боятся мести талибов за сотрудничество с администрацией США, другие просто не хотят жить при жестком шариате.

В аэропорту начинается хаос. Люди выбегают на взлетную полосу и пытаются забраться в покидающие страну военно-транспортные самолеты, карабкаются по борту и пассажирским лестницам. Некоторые удерживаются, но погибают при падении на взлете.

Главное управление разведки Минобороны и МИД Украины начнают беспрецедентную спецоперацию. В Афганистан отправляют группу украинских разведчиков. Перед ними стоит опаснейшая задача: кроме украинцев, вывезти из Кабула переводчиков-афганцев, которые работали на Канаду и которым при талибах грозит за это смерть.

Планы по спасению этой группы от США и Канады – провалились.

Сначала украинские разведчики просто связываются с "людьми из списка" и назначают гейт аэропорта, к которому им нужно было подойти. Но многие из них не могут сами пробиться к аэропорту.

Тогда бойцы ГУР решаются на крайнюю дерзость: они начинают ежедневно делать по три-четыре вылазки в город, чтобы найти и пешком провести людей в аэропорт через ворота, которые еще контролируют американцы. Часто они даже не знают, кого ищут – у них есть только номерные знаки машин, пассажиры которых подлежат эвакуцации.

Когда в аэропорту Кабула происходит теракт, который уносит 170 жизней, - разведчики все равно выходят в город, чтобы спасти еще 19 человек. Они прекращают поиски людей только после того, как был заблокирован гейт, через который происходила эвакуация.

28 августа 2021. В аэропорту Борисполь приземляются три военно-транспортных самолета. На борту – украинцы и иностранные граждане, представители крупнейших СМИ, таких как The Wall Street Journal и Global Mail, представители ООН. Операция "эвакуация" завершена.

А ТЕПЕРЬ СЕРЬЕЗНО. За всю историю независимой Украины операции такого уровня еще не проводились.



Силовики из США, Канады и Катара – не рискнули. Некоторые другие страны были согласны на эвакуацию только при условии, что переводчики сами доберутся до ворот аэропорта.



И только украинцы — смогли. Как рассказывал один из переводчиков Мохаммед Шариф Шараф, который сотрудничал с The Globe and Mail: "Мы просто отправили им номера наших авто… И они пришли на местный рынок, чтобы найти нас. Они спросили: "Украина?" Мы ответили: "Да!" И они повели нас внутрь аэропорта".



Украина не имела своего миротворческого контингента, но заняла восьмое место в Европе по количеству эвакуированных из Афганистана лиц – ей удалось вывезти За всю историю независимой Украины операции такого уровня еще не проводились.Силовики из США, Канады и Катара – не рискнули. Некоторые другие страны были согласны на эвакуацию только при условии, что переводчики сами доберутся до ворот аэропорта.И только украинцы — смогли. Как рассказывал один из переводчиков Мохаммед Шариф Шараф, который сотрудничал с The Globe and Mail: "Мы просто отправили им номера наших авто… И они пришли на местный рынок, чтобы найти нас. Они спросили: "Украина?" Мы ответили: "Да!" И они повели нас внутрь аэропорта".Украина не имела своего миротворческого контингента, но заняла восьмое место в Европе по количеству эвакуированных из Афганистана лиц – ей удалось вывезти 700 человек

Смотрите также: "Пошли на риск". Видео операции спецназа ГУР Украины в Афганистане: как это было

ОПЕРАЦИЯ "ВАГНЕРГЕЙТ"

Жанр: Детектив, политическая драма

СЮЖЕТ. Осень 2021-го. Международная группа журналистов Bellingcat выпускает расследование, посвященное спецоперации украинских спецслужб "Авеню". Еще недавно Зеленский называл информацию об операции "бредом", глава ОП Ермак – выдуманной детективной историей, а глава ГУР Буданов – фейком спецслужб России.

Первый сезон. Сентябрь 2019 года. На подставной сайт ЧВК "МАР" начинают поступать первые запросы на трудоустройство от российских наемников. Их приглашают "охранять" нефтяные вышки Роснефти за рубежом. Боевики не знают, что под видом ЧВК с ними переписывается команда украинских разведчиков Главного управления разведки.

Цель ГУР Минобороны – собрать из первых рук данные и признания в совершении преступлений на территории Украины, а затем выманить в Украину десятки боевиков, воевавших на Донбассе.

Операции помогает человек под псевдонимом "Сергей Петрович", который хорошо ориентируется в конфликте на Донбассе. Он играет роль фейкового рекрутера и "куратора" проекта якобы со стороны российских спецслужб. В этом ему помогает "крот" в ГРУ РФ, которого заранее раскрыла и завербовала украинская военная разведка.

К лету 2020 года маленькая "частная армия" ГУР насчитывает уже 180 боевиков. Из них отбирают группу "отморозков", наиболее интересных украинской разведке и СБУ – всего 34 наемника.

Вывозить из России под предлогом трудоустройства в Венесуэле их решают на автобусе, через Беларусь. А уже из Минска их планируют отправить в Стамбул самолетом. План такой: когда борт войдет в пространство над Украиной – экстренно посадить его и всех задержать.

25 июля 2020 года. Группа наемников пребывает в Минск. Но в Стамбул они так и не вылетают: операция откладывается на самом высоком уровне. А через четыре дня их задерживает команда спецназа "Альфа" беларуского диктатора Лукашенко. И возвращает в Россию.

Второй сезон. Политический. Одновременно с Bellingcat украинская журналистка Янина Соколова публикует документы, из которых следует, что операцию перенесли якобы по решению военно-политического руководства. Она говорит, что флешку с файлами ей подбросили.

На несколько недель "Авеню" – в центре политических ток-шоу.

Уволенный после срыва операции руководитель группы разведчиков, экс-глава ГУР МО Василий Бурба утверждает, что операцию по ЧВК Вагнера приказал перенести Зеленский через доверенное лицо – Ермака.

Зеленский наконец признает, что ГУР планировал какую-то операцию, но одобрения в ОП не получил: это втянуло бы Украину в международный скандал, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган никогда бы не простил использования в спецоперации самолета Турецких авиалиний.

Бурбу он называет "авантюристом и аферистом", который хочет его дискредитировать. А за всей этой историей, заявляет украинский президент, стоит его предшественник Порошенко.

Бывшие разведчики утверждают, что все риски с самолетом были учтены: если бы возникла угроза пассажирам, он полетел бы дальше.

Третий сезон, скорее всего, на подходе: группа Bellingcat снимает об операции "Авеню" большой документальный фильм.

А ТЕПЕРЬ СЕРЬЕЗНО. Пятерым уволенным из ГУР разведчикам, которые принимали участие в подготовке спецоперации против наемников ЧВК Вагнера,



Бывшие офицеры заявляют о давлении и угрозах уголовного преследования со стороны ОП.



И вся эта история выглядит очень некрасиво для Украины. Пятерым уволенным из ГУР разведчикам, которые принимали участие в подготовке спецоперации против наемников ЧВК Вагнера, аннулировали загранпаспорта Бывшие офицеры заявляют о давлении и угрозах уголовного преследования со стороны ОП. Ермак дал показания в ГБР по кейсу вагнергейта. Экс-глава ГУР Бурба утверждает, что ему полтора месяца не дают подписать его показания ВСК Верховной Рады по операции против членов российской ЧВК Вагнера.И вся эта история выглядит очень некрасиво для Украины.

Читайте также: Вагнергейт | Операция Авеню. Зеленский знал, Ермак отсрочил: расследование Bellingcat – за пять минут

КТО ПОХИТИЛ ЧАУСА

Жанр: боевик, экшн

СЮЖЕТ. Первый сезон. 2016 год, Киев. После обысков в своем доме и находки детективов, – аккуратно упакованных в банки $150 000 предположительно взятки, – теперь уже бывший судья Николай Чаус скрывается в Молдове. Но сам ли он уехал или ему "помогли" пересечь границу люди из окружения пятого украинского президента?

В Кишеневе Чаус спокойно живет следующие пять лет, недосягаемый для украинского правосудия. Все меняется весной 2021 года.

Второй сезон. Чауса похищают прямо в центре Кишенева – скручивают, заталкивают в автомобиль и нелегально перевозят в Украину.

Молдавские журналисты начинают расследование и выясняют, что в похищении были задействованы три авто. Одно из них, якобы с военным атташе за рулем, может принадлежать посольству Украины. Журналисты копают дальше и называют имена возможных причастных: как минимум двое из них – из украинской разведки. Украина это отрицает.

Четыре месяца никто не знает, где Чаус и что с ним случилось. Серия видеозаписей, которые всплывают на анонимных Telegram-каналах и на которых Чаус со следами побоев, не проясняют ситуацию.

Третий сезон. Чаус объявляется в селе Мазуривка Винницкой области, босиком, в одних шортах. Как расскажет потом в суде – 50 км прошел пешком. Его задерживает полиция. Но в село врывается группа СБУ, отбивает и вывозит в Киев на своем микроавтобусе.

Детективы НАБУ бросаются в экшн-погоню и преследуют автомобиль СБУ по улицам Киева. СБУ игнорирует требования остановиться и передать им подозреваемого и доставлет его в свой главный офис на улицу Владимирскую, 33. Оттуда его перевозят в элитную клинику Феофания. Там его наконец и находят детективы НАБУ.

Конец фильма? Точно нет. Продолжение следует...

А ТЕПЕРЬ СЕРЬЕЗНО. В одном из видеообращений в Telegram Чаус заявил, что похищение – было, но



Жена Чауса писала в своем Facebook, что его похитили из Молдовы по указанию Офиса президента: "С каждым днем все больше доказательств, что к похищению Николая Чауса причастен лично Зеленский. В Молдове об этом уже практически открыто пишут". И обращалась к Зеленскому через Facebook: "Владимир Александрович... Отпустите Николая Чауса к семье".



По этой версии, Офис президента надеялся через Чауса достать компромат на Порошенко ( В одном из видеообращений в Telegram Чаус заявил, что похищение – было, но не в 2021 году, а еще в 2016-м , когда его якобы насильно вывезли из Украины в Молдову "очень влиятельные люди" (без имен). Хотя позже в суде утверждал, что четыре месяца после выезда из Молдовы "сидел в подвале".Жена Чауса писала в своем Facebook, что его похитили из Молдовы по указанию Офиса президента: "С каждым днем все больше доказательств, что к похищению Николая Чауса причастен лично Зеленский. В Молдове об этом уже практически открыто пишут". И обращалась к Зеленскому через Facebook: "Владимир Александрович... Отпустите Николая Чауса к семье".По этой версии, Офис президента надеялся через Чауса достать компромат на Порошенко ( в ОП это опровергают ).

Максимум деталей – здесь: Разбор | Вся история скандала с Чаусом (теперь вы все поймете)

ПОКУШЕНИЕ НА МИНИСТРА

Жанр: детектив

СЮЖЕТ. 17 ноября 2021. В ресторане Киева встречаются трое: заказчик убийства – гражданин США, его подельница и исполнитель из Украины. Они обсуждают детали покушения. Объект – министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко. Залог – $20 000.

Вот только исполнитель – подставной и "на связи" с полицией.

Следствие выясняет, что министра решили убить из-за старых долгов. В 2018 году американский бизнесмен решил инвестировать $250 тысяч в аграрный бизнес в Украине, и топ-менеджером для своей компании нанял Лещенко. Но прибыли от вложений он так и не получил.

В 2020 году бизнесмен публично заявил, что Лещенко украл у него миллион долларов, и подал в суд с требованием выплатить ему компенсацию в 27 млн грн. Но в октябре 2021 года суд ему отказал.

И Лещенко – второй человек, которого якобы пытаются заказать бизнесмен и его партнерша. Первый – коллектор Дмитрий Коваленко, который был нанят, чтобы "выбить" долги из Лещенко. Этот коллектор взял у американца $150 тыс, но обязательств не выполнил, и его решили убить. В начале ноября убийство коллектора было имитировано. Оба заказчика убедились в "преступлении" по полученным фото и видео.

После этого заказчики обратились к тому же киллеру, чтобы он совершил убийство самого министра – Романа Лещенко.

Полиция задерживает обоих заказчиков и отправляет в СИЗО.

А ТЕПЕРЬ СЕРЬЕЗНО. Все вышеизложенное пока – исключительно версия полиции. В суде было раскрыто имя предполагаемого заказчика из США – это бизнесмен Курт Гросанс. Он свою вину отрицает: говорит, что не знает украинского языка и не в курсе, о чем его помощница Елена Богач договаривалась с киллером.



Богач в суде заявила, что была обычной помощницей Гроссанса и не располагает информацией о его конфликте с министром Лещенко.



Адвокаты Гроссанса рассказали Все вышеизложенное пока – исключительно версия полиции. В суде было раскрыто имя предполагаемого заказчика из США – это бизнесмен Курт Гросанс. Он свою вину отрицает: говорит, что не знает украинского языка и не в курсе, о чем его помощница Елена Богач договаривалась с киллером.Богач в суде заявила, что была обычной помощницей Гроссанса и не располагает информацией о его конфликте с министром Лещенко.Адвокаты Гроссанса рассказали Бабелю , что подставной киллер провоцировал на преступление. И прямого указания убить Лещенко ему не давали: целью было вернуть деньги.

Читайте также: Люди | Глава министерства, которого нет. Кто такой новый аграрный министр Роман Лещенко

РЕБЕНОК, КОТОРЫЙ МЕНЯЕТ УКРАИНУ

(во всяком случае, мы верим в этот happy end)

Жанр: фильм-сказка, мелодрама

СЮЖЕТ. Дима Свичинский родился в Одессе, казалось, здоровым ребенком. Но через месяц после рождения перестал двигать руками и ногами, поворачивать голову. Только лежал и смотрел перед собой.

Обеспокоенные родители бросаются врачам. Их диагноз звучит почти как приговор: СМА. С таким диагнозом дети часто не доживают и до двух лет.

Единственный шанс спасти ребенка – сделать укол препарата Zolgensma, очень желательно – в первые полгода жизни ребенка. Укол нужен всего один, но он стоит $2,3 млн: это самый дорогой препарат в мире. Таких денег у родителей, Виталия и Марии Свичинских, нет. Но они их найдут.

Семья открывает сбор средств и запускает масштабную кампанию "Діма, ми встигнемо". Им помогают около ста человек – друзья, знакомые.

Известные украинцы ходят ради Димы на платные свидания. Свое время "продают" на аукционе Святослав Вакарчук, Андрей Хлывнюк, Дмитрий Борисов, Майкл Щур, – всего 46 лотов за полтора месяца.

Одесские рестораторы проводят ярмарки для Димы, молодые художники распродают свои картины. Дважды бизнесмены удваивают дневные сборы: когда в один из дней родителям удается собрать 3 млн грн, они превращают их в 6 млн. Диму спасают уже тысячи людей.

На календаре – середина мая. А на счету – только 70% от суммы. Взносы падают. Времени мало: 20 дней, за которые нужно собрать еще 18 млн грн. Но чудеса случаются, доказано Димой. Внезапно сбор полностью закрывает анонимный благодетель, который прислал почти $500 тысяч.

А ТЕПЕРЬ СЕРЬЕЗНО. Больше 2 млн долларов за 80 дней. Это самый быстрый благотворительный сбор в Украине. 16 июля Дима получил долгожданный укол Zolgensma в клинике Сан-Антонио (США).

Больше 2 млн долларов за 80 дней. Это самый быстрый благотворительный сбор в Украине. 16 июля Дима получил долгожданный укол Zolgensma в клинике Сан-Антонио (США). Инициатива "Діма, ми встигнемо" переименована в "Діти, ми встигнемо". Ее организаторы добиваются разработки комплексной программы поддержки детей со СМА, закупки Zolgensma и других препаратов за госсредства, чтобы семьям не приходилось собирать деньги всем миром. В Украине – около 250 пациентов со СМА. В госбюджете на 2022 год впервые за историю независимости на лечение больных СМА предусмотрены 300 млн грн. Свичинские собирают деньги уже для спасения других малышей: запустили новогоднюю эстафету "Чудо для СМАйликов".

Читайте наш спецпроект: "Дима, мы успеем". Как родители борются за самое дорогое в мире лекарство для своих детей

Ежегодно Совет по господдержке кинематографа определяет победителей питчинга украинских кинопроектов, которые будут снимать кино за государственный счет. Киношники, не проходите мимо, разбирайте идеи на 2022 год. И мы увидим на экранах боевики и драмы, основанные на реальных событиях. Почему Netflix можно, а нам нет?

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