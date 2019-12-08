Пожар в Одессе, вердикт PISA украинским школам, пульс кита: новости недели

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Пожар в Одессе

На месте пожара в Одессе (Фото: ГСЧС в Одесской области)

4 декабря в центре Одессы загорелось старинное здание на улице Троицкой, 25. В доме размещался ряд фирм, научных и учебных учреждений: колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, институт морской биологии, местный филиал института археологии НАНУ и другие.

Пожар начался в помещениях экономического колледжа. К середине дня пожар локализовали на площади 4000 кв.м. По состоянию на 8 декабря подтверждена гибель 10 человек.

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Полиция рассматривает две версии в деле о пожаре: неисправность проводки и поджог. 7 декабря сотрудники полиции установили первых подозреваемых, готовится сообщение о подозрении двум лицам.

Заместитель начальника областной полиции Сергей Шайхет уточнил, что в ходе дальнейшего расследования подозреваемых может стать больше. По его словам, допрошены более 150 человек, назначены более двух десятков судебных экспертиз.

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Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что последняя проверка сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе проводилась пять лет назад.

Президент Владимир Зеленский подписал указ об объявлении 8 декабря днем национального траура в Украине.

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