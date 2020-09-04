Пожизненная стипендия отцу Зеленского и раскол во фракции президента. Что надо знать утром

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Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Шмыгаль: Зеленский не выдвигал своего отца на пожизненную стипендию

Последние дни премьеру Денису Шмыгалю не везет: каждое его публичное заявление провоцирует тонны злого сарказма и критики. В среду премьер пафосно заявил, что отправил сразу четырех министров: МВД, обороны, вице-премера и соцполитики решать проблему пожаров в Харькове. КОГО? КУДА? ЗАЧЕМ?

Дальше - больше. В четверг написал, что Зеленский не просил присудить отцу пожизненную стипендию; а это трудовой коллектив; а Кабмин снял с рассмотрения; а трудовой коллектив опять попросил; а Кабмин согласился; но отец Зеленского не один молодец, поэтому другие коллективы тоже пишите о своих героях, Кабмин им тоже стипендии даст. ЧТО?

Но, если честно, я немного сочувствую Шмыгалю - это премьер, которому, кроме борьбы с коронавирусом, нечего больше и сделать.

Предполагаю, что Зеленский поставил перед ним примерно такие цели: очень быстро поднять экономику (если не всю, то хоть уровень жизни людей, если не всех, то тех, кто на выборы дойдет), очень простыми, а главное - популярными у большинства решениями. И при этом не злить олигархов и местных князьков, а то телевизор отберут.

Но Шмыгаль не Гарри Поттер, чудеса творить не умеет. Вот и остается Шмыгалю карантин продлевать, команды супер пожарных по стране рассылать и ублажать президента, присуждая его отцу пожизненные стипендии. Все бы ничего - Шмыгаль премьер не первый (а 15-й) и не последний, но прошмыгаленное время очень жаль. Больше по ссылке.

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