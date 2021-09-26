Покушение на Шефира, желтая зона карантина в Украине и победа Усика: новости недели

Под Киевом из автомата обстреляли авто первого помощника Зеленского, в России состоялись аномальные "выборы" в Госдуму, в Украине начала действовать желтая зона карантина, Британия выдвинула обвинения руководителю боевой группы ГРУ РФ по делу об отравлении Скрипалей, Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за убийство экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, а Усик перебил Джошуа и стал объединенным чемпионом мира в супертяжелом весе. Обзор LIGA.net .

Под Киевом стреляли в первого помощника Зеленского

Сергей Шефир (Фото: пресс-служба президента)

22 сентября под Киевом неизвестные стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского – Сергея Шефира. Обстрел произошел около 10 утра неподалеку села Лесники.

"Всего в машину было сделано более десятка выстрелов. Очевидно, что это открытое, намеренное и крайне жесткое нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды", - заявил Подоляк. Он связывает обстрел с "агрессивной кампанией против политики Зеленского – детенизации, деолигархизации и судебной реформы".

Ранение получил водитель, с Шефиром – все в порядке. Угрозы жизни водителя также нет.

Арахамия рассказал, что Шефир ехал на работу: в 50% случаев он ездит за рулем сам, а в 50% – с водителем.

Президент Владимир Зеленский видит одной из вероятных версий покушения - сопротивление групп, которые "раньше все контролировали". "Я их силами не считаю, потому что передавать привет мне выстрелами из леса в автомобиль моего друга – это слабость. А вот ответ будет сильным", – сказал Зеленский.

Сейчас у генпрокуратуры есть две рабочие версии покушения на Шефира: деятельность как госслужащего и попытка дестабилизации политической ситуации в стране. В деле о покушении на Шефира есть свидетели и условный портрет преступника, говорят в МВД.