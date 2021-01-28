"Политическая социология" в 2021 году, Amazon покупает DB Best. Что надо знать утром

Рейтинг партии Слуга народа рухнул ниже 10%, что откинуло партию власти на четвертое место. Лидер – ОПЗЖ, затем ЕС и Батькивщина. А лично Зеленский растерял практически половину поддержки за пару месяцев и его почти догнал Порошенко. Это краткий результат последнего соцопроса от Киевского международного института социологии (КМИС). Это вызвало нешуточный скандал. Ведь две недели назад альтернативные опросы показали совсем другой результат. Мы разобрались, как устроена "политическая социология" в 2021 году и каким данным еще можно верить.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Знаковая сделка. Amazon покупает компанию DB Best, основанную украинцами

Когда журналисты пишут о сделках в IT-секторе, нередко приходится использовать формулировки: "компания с украинскими корнями, …основателями, ...офисом". Назвать их просто украинскими некорректно, как минимум из-за иностранной регистрации. Хотя отечественного в них часто не меньше, чем американского или, к примеру, израильского. DB Best – как раз тот случай. Выходец из Украины Дмитрий Балин основал в США компанию, в которой работают украинцы, здесь же находится ее крупнейший офис. Работа с мировыми гигантами, вроде Microsoft, Google и Amazon, оказалась настолько успешной, что последние решили ее купить. И это не просто успех Балина, это отличный мотивирующий пример для тысяч украинских айтишников. Больше по ссылке.