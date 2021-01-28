"Политическая социология" в 2021 году, Amazon покупает DB Best. Что надо знать утром
Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат
Доброе утро!
Сегодня четверг, 28 января. Температура от -1 до -7, курс доллара 28.21
Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Опрос КМИС: ОПЗЖ – первая, Слуга народа – четвертая. Как это объясняют социологи
Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Знаковая сделка. Amazon покупает компанию DB Best, основанную украинцами
Когда журналисты пишут о сделках в IT-секторе, нередко приходится использовать формулировки: "компания с украинскими корнями, …основателями, ...офисом". Назвать их просто украинскими некорректно, как минимум из-за иностранной регистрации. Хотя отечественного в них часто не меньше, чем американского или, к примеру, израильского. DB Best – как раз тот случай. Выходец из Украины Дмитрий Балин основал в США компанию, в которой работают украинцы, здесь же находится ее крупнейший офис. Работа с мировыми гигантами, вроде Microsoft, Google и Amazon, оказалась настолько успешной, что последние решили ее купить. И это не просто успех Балина, это отличный мотивирующий пример для тысяч украинских айтишников. Больше по ссылке.
Комментарии