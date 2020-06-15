Полмиллиарда за власть. Как устроен рынок торговли должностями в Украине

В мае Национальное антикоррупционное бюро начало громкое расследование – детективы проверяют на причастность к торговле высокими должностями главу Офиса президента Андрея Ермака. Поводом для этого стали видеозаписи, на которых его брат, Денис, якобы договаривался о нескольких кадровых назначениях за деньги. На записях упоминались должность главы Энергоатома, руководителя Национального комплекса «Экспоцентр Украины», посты в киевской таможне, министерстве инфраструктуры, Укрзализныце.

LIGA.net решила разобраться, насколько уникальна для Украины практика торговли должностями.

Не уникальна. В судебном реестре и официальных сообщениях правоохранительных органов мы нашли около 50 дел, связанных с торговлей должностями за последние пять лет.

На их основе мы составили ТОП-30 самых «дорогих вакансий». В долларовом эквиваленте стоимость этих «лотов» суммарно превышает $16 млн (или около 430 млн гривен).

Но это и близко не “объем рынка” торговли должностями, поскольку мы оперируем только официальной информацией, когда продавцов или покупателей ловили за руку.

В Украине продаются не только мандаты народных депутатов, судебные статусы или высокие посты в оборонной сфере, деньги просят даже за вакантные места медсестер, кассира на вокзале, проводника в поезде. Последние примеры – медсестры, проводник и кассир – не вошли в рейтинг ТОП-30, но за эту работу люди также выкладывают немалые деньги: от 500 до 1500 долларов.

Согласно материалам расследований, за $100 000 можно выбирать между портфелями главы областной налоговой, главой Гослесагентства или начальника управления в Одесском порту.

Самыми дорогими оказались кресла губернаторов (от миллиона до трех миллионов долларов), мандат народного депутата ($1,75 млн), пост директора Одесского припортового завода за $5 млн.

Миллионы долларов за должность - не новшество постреволюционного времени в Украине. Бывший первым замминистра инфраструктуры в 2015-ом Владимир Шульмейстер рассказывает, что через несколько недель после его прихода в министерство один опытный глава департамента признался, что за кресло первого зама обычно платили $5 млн. “Он очень удивился и, наверное, не поверил, когда услышал, что меня назначили без денег, - говорит Шульмейстер. И добавляет, что очень скоро убедился в реалистичности цифры: “Инвестицию” в $5 млн можно отбить за год, если брать взятки и не мешать схемам работать”, - говорит бывший чиновник.

В ТОП-30 вошли также место начальника исправительной колонии за 20 000 долларов, юриста Фонда госимущества (10 000 долларов).

Одно из объяснений бойкой торговли должностями - за нее строго не накажут.

Свежий пример: приговор одному из фигурантов дела о подкупе главы Фонда госимущества. Напомним, в январе стало известно, что главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко предложили $5 млн взятки за назначение нужного человека директором Одесского припортового завода, о чем Сенниченко сообщил правоохранителям. Он в течение нескольких месяцев сотрудничал со следствием. В результате детективы НАБУ задержали троих человек при передаче части оговоренной суммы. По закону, подельники должны были сесть на срок от пяти до десяти лет (ч. 4 ст. 369 УК Украины).

Но не сядут.

28 мая Высший антикоррупционный суд признал виновным одного из них, бывшего адвоката, который решил пойти на сделку со следствием. Благодаря этому пять лет заключения ему заменили на три года условно.

Без тюремного наказания оказался еще один торговец должностями, который за $ 10 000 обещал помочь стать детективом НАБУ. Четыре года назад его оштрафовали за это преступление на 25 500 гривен.

Еще одна проблема - установить причастность высокопоставленных лиц, а не только посредников. Один из примеров - расследование о вымогательстве $100 000 за кресло директора хлебокомбината. Два года назад ровно столько запросили у и. о директора Полтавского комбината хлебопродуктов Олега Старых за право остаться в должности. Предложение поступило от знакомого, хваставшего связями с топ-чиновниками в Минагрополитики. Он даже содействовал встрече руководителя Полтавского КХП с госссекретарем министерства Владиславом Андроновым. После встречи посредник получил часть вымогаемой суммы. При этом в материалах уголовного производства уточняется: госсекретарь не знал о преступных намерениях продавца должности. А само расследование длится уже третий год.

Таблицу со списком ТОП-30 должностей, которые покупались или продавались за последние пять лет, можно посмотреть по этой ССЫЛКЕ.

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